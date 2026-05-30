/உச்சத்தில் வைபவ் சூர்யவன்ஷியின் மார்க்கெட் மதிப்பு! இப்போ ஐபிஎல் மதிப்பு எவ்வளவு தெரியுமா?

Vaibhav Suryavanshi : இந்த ஐபிஎல் தொடரில் அபார ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தியதன் மூலம் வைபவ் சூர்யவன்ஷியின் மார்க்கெட் மதிப்பு மிகப்பெரிய உச்சத்தை எட்டியுள்ளது. முழு விவரம்
Vaibhav Suryavanshi : ஐபிஎல் 2026 சீசனில் ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் அணியால் வெறும் ரூ.1.10 கோடிக்கு தக்கவைக்கப்பட்ட இளம் வீரர் வைபவ் சூர்யவன்ஷி, ஒட்டுமொத்த கிரிக்கெட் உலகையும் திரும்பிப் பார்க்க வைத்துள்ளார். ஐபிஎல் 2026ன் பந்துக்கு பந்து (ball-by-ball) தரவுகளின் அடிப்படையில் உருவாக்கப்பட்ட ஒரு பிரத்யேக பிளேயர் இம்பாக்ட் மாடல் கணிப்பின்படி, இந்த சீசனில் அவர் களத்தில் வெளிப்படுத்திய ஆட்டத்தின் மதிப்பு ரூ.34.97 கோடியாக மதிப்பிடப்பட்டுள்ளது. இதன் மூலம் ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் அணிக்கு அவர் ஈட்டித் தந்த லாபம் மட்டும் ரூ.33.87 கோடியாகும். அதாவது, தன் மீது முதலீடு செய்யப்பட்ட ஒவ்வொரு ஒரு ரூபாய்க்கும், அவர் சுமார் ரூ.31.79 மதிப்பைத் திரும்பக் கொடுத்துள்ளார்.
இந்த அசாத்திய லாபத்தின் மதிப்பு என்ன என்பதைப் புரிந்துகொள்ள சில எளிய உதாரணங்களைப் பார்க்கலாம். அவர் ஈட்டிய ரூ.33.87 கோடி உபரி லாபத்தைக் கொண்டு, மும்பையிலிருந்து லண்டனுக்கு ஏர் இந்தியா பிசினஸ் கிளாஸில் 338 முறை இருமார்க்கப் பயணம் மேற்கொள்ளலாம். அல்லது நடுத்தர மக்களின் கனவு வாகனமான மகிந்திரா தார் ராக்ஸ் எஸ்யூவி காரை 252 வாங்கலாம். மேலும், ஐஐடி-யில் படிக்கும் 423 மாணவர்களின் முழுமையான 4 ஆண்டு பி.டெக் பொறியியல் படிப்பிற்கான கட்டணத்தை இந்த ஒரே சீசன் லாபத்தைக் கொண்டு செலுத்திவிட முடியும்.
கிரிக்கெட் உலகோடு ஒப்பிட்டுப் பார்த்தால், இந்த சீசனில் அதிக விலைக்கு வாங்கப்பட்ட ரிஷப் பண்ட் (ரூ.27.00 கோடி), நிக்கோலஸ் பூரன் (ரூ.21.00 கோடி), யுஸ்வேந்திர சஹால் (ரூ.18.00 கோடி) மற்றும் ஜஸ்பிரித் பும்ரா (ரூ.18.00 கோடி) ஆகியோரின் மொத்த ஏல மதிப்பை விட வைபவ் சூர்யவன்ஷி ராயல்ஸ் அணிக்கு ஈட்டித் தந்த லாபம் மட்டுமே அதிகம். ஒட்டுமொத்த ஐபிஎல் 2026 சீசனில் விளையாடிய 203 வீரர்களின் மொத்த உபரி லாபமான ரூ.294.04 கோடியில், தனி ஒருவராக வைபவ் மட்டுமே 11.5 சதவீத பங்களிப்பை வழங்கியுள்ளார்.
இந்த சீசனில் வைபவ் சூர்யவன்ஷியின் அதிரடி ஆட்டம் முழுக்க முழுக்க பவர்பிளே ஓவர்களைச் சுற்றியே அமைந்திருந்தது. அவர் அடித்த மொத்த 776 ரன்களில், 521 ரன்கள் முதல் ஆறு ஓவர்களுக்குள் விளாசப்பட்டவை ஆகும். சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத் அணிக்கு எதிராக வெறும் 36 பந்துகளில் அவர் அடித்த சதம், ஐபிஎல் வரலாற்றின் மூன்றாவது அதிவேக சதமாகப் பதிவானது.
அதேபோல் எலிமினேட்டர் போட்டியில் அதே ஹைதராபாத் அணிக்கு எதிராக 29 பந்துகளில் 97 ரன்களும், குவாலிஃபையர் 2 போட்டியில் குஜராத் டைட்டன்ஸ் அணிக்கு எதிராக சரிவிலிருந்து அணியை மீட்டு 47 பந்துகளில் 96 ரன்களும் குவித்து அசத்தினார். குறிப்பாக, இந்த சீசனில் அவர் எதிர்கொண்ட 44 பந்துவீச்சாளர்களில் 31 பேரை சிக்ஸருக்குப் பறக்கவிட்டுள்ளார், அதில் 8 பேரை தான் எதிர்கொண்ட முதல் பந்திலேயே சிக்ஸர் அடித்து மிரட்டியுள்ளார்.
கடந்த 2025 மெகா ஏலத்தின் போது வெறும் 13 வயதே நிரம்பியிருந்த இந்த இளம் வீரரை ரூ.1.10 கோடிக்கு ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் வாங்கியது. அந்த அணியின் வரலாற்றிலேயே மிகச்சிறந்த நிர்வாக முடிவு இதுதான் என்பதில் சந்தேகமில்லை. ஏனெனில், அடுத்த ஐபிஎல் மெகா ஏலத்தில் இவருக்கான ஆரம்ப விலை மிகக் குறைவாக மதிப்பிட்டாலும் ரூ.15 முதல் ரூ.18 கோடியாக இருக்கும் என்றும், ஃபிரான்சைசிகள் இவரை வாங்க இதைவிட பல மடங்கு தொகையை கொட்ட தயாராக இருப்பார்கள் என்றும் முன்னாள் கிரிக்கெட் பிளேயர்கள் கணித்துள்ளனர்.