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TNPL தொடரிலும் சொதப்பிய வருண்... இனி இந்திய அணியில் நோ சான்ஸ்?

TNPL 2026, Varun Chakravarthy: டிஎன்பிஎல் 2026 தொடரில் தனது முதல் போட்டியில் விளையாடிய வருண் சக்ரவர்த்தி மோசமான பந்துவீச்சை வெளிப்படுத்தினார். இதனால் இந்திய அணியில் அவருக்கான வாய்ப்பு குறித்த சந்தேகங்கள் எழுகின்றன.

Written BySudharsan G
Published: Aug 20, 2026, 12:40 PM IST|Updated: Aug 20, 2026, 01:16 PM IST
TNPL தொடரிலும் சொதப்பிய வருண்... இனி இந்திய அணியில் நோ சான்ஸ்?
Image Credit: Varun Chakravarthy | Image Source : X/KKR Fans Clus

About the Author

Sudharsan G

Sudharsan G

I’m Sudharsan G, Sub Editor at Zee Tamil News, with over five years of experience in Tamil content writing. I cover Tamil Nadu, national, and international news, along with sports stories that connect with readers. A follower of cricket, cinema, and politics, I bring depth and perspective to every piece. I also have on-screen camera experience, which helps me present news stories in a more engaging and impactful way. Outside work, I enjoy modern Tamil literature and discovering new voices in contemporary writing.

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