/TNPL தொடரிலும் சொதப்பிய வருண்... இனி இந்திய அணியில் நோ சான்ஸ்?

TNPL 2026, Varun Chakravarthy: தமிழ்நாடு பிரீமியர் லீக் 2026 தொடர் தற்போது நடைபெற்று வருகிறது. திண்டுக்கல் நகரில் முதல் 20 லீக் ஆட்டங்கள் நடைபெற்ற நிலையில், மீதம் உள்ள 8 லீக் போட்டிகளும், பிளே ஆப் சுற்றுப் போட்டிகளும் சென்னை சேப்பாக்கத்தில் நடைபெற உள்ளன.
அந்த வகையில், சென்னை சேப்பாக்கத்தில் திண்டுக்கல் டிராகன்ஸ் - திருச்சி கிராண்ட் சோழாஸ் அணிகள் நேற்று (ஆகஸ்ட் 19) மோதின. திண்டுக்கல் டிராகன்ஸ் அணிக்கு மிக போட்டியாக பார்க்கப்பட்டது.
திண்டுக்கல்லில் நடந்த 5 லீக் ஆட்டங்களிலும் வருண் சக்ரவர்த்தி காயம் காரணமாக விளையாடவில்லை. தற்போது உடற்தகுதிபெற்று மீண்டுவிட்ட நிலையில், நேற்றைய போட்டியில் களமிறங்கினார். அவரது ஆட்டத்தை ரசிகர்கள் மிகுந்த ஆர்வத்துடன் எதிர்பார்த்தனர்.
ஆனால், அவர் 4 ஓவர்களை வீசி விக்கெட் ஏதும் எடுக்காமல் 34 ரன்களை கொடுத்தது பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியது. பவர்பிளேவிலும் அவர் ஒரு ஓவரை வீசினார். அதன்பின் 7வது ஓவரையும் வீசினார். அதன்பினன் பிறகு பகுதியில் 2 ஓவர்களை வீசியும் விக்கெட் எடுக்க இயலவில்லை. ஓபனர்கள் ராஜ்குமார், சுரேஷ் குமார் இவரை வெளுத்து வாங்கினர். சஞ்சய் யாதவும் இவரை சிறப்பாக கையாண்டார்.
தொடர்ந்து வருண் சக்ரவர்த்தி வீசும் லெந்தில் பிழை செய்து வருவதாலும், அவரது பந்துவீச்சை பேட்டர்கள் கணிக்கத் தொடங்கிவிட்டதாலும் அதிக ரன்களை வாரி வழங்குவதை வாடிக்கையாக வைத்துள்ளார்.
மிஸ்ட்ரி அம்சத்தை அவர் மீண்டும் தொலைத்துவிட்டாரோ என்ற கேள்வியும் எழுந்திருக்கிறது. இதனால் இந்திய வெள்ளைப் பந்து கிரிக்கெட்டில் அவருக்கு மீண்டும் வாய்ப்பு கிடைக்குமா என கேள்வி எழுந்துள்ளது.
கடைசியாக இங்கிலாந்து சுற்றுப்பயணத்தில் வருண் சக்ரவர்த்தி இரண்டு போட்டிகளில் விளையாடி 72 ரன்களை கொடுத்து, 1 விக்கெட்டை மட்டுமே எடுத்தார். கடந்த 2026 ஐபிஎல் தொடரில் 11 போட்டிகளில் 11 விக்கெட்டையே வீழ்த்தியிருந்தார். ஐபிஎல் வரலாற்றில் இதுதான் அவரது மோசமான பந்துவீச்சாகும்.
அதேபோல், 2026 ஐசிசி டி20 உலகக் கோப்பை தொடரில் 9 போட்டிகளில் 14 விக்கெட்டை கைப்பற்றியிருந்தார். இத்தொடரில் ஒட்டுமொத்தமாக அதிக விக்கெட் எடுத்தவர் பட்டியலில் முதலிடம் ஜஸ்பிரித் பும்ரா, இரண்டாமிடத்தில் வருண் சக்ரவர்த்தி ஆவர்.
முதல் 4 போட்டிகளில் 9 விக்கெட்டை எடுத்த வருண் சக்ரவர்த்தி, 5 போட்டிகளில் 5 விக்கெட்டை மட்டும்தான் எடுத்தார். அதிக விக்கெட்டை எடுத்தாலும் முக்கிய போட்டிகளில் சொதப்பியதை கவனிக்க வேண்டும்.
காயம் காரணமாக ஜிம்பாப்வே தொடரில் இருந்து வருண் சக்ரவர்த்தி விலகியிருந்தார். அவர் மீண்டு வந்து எப்போது பார்முக்கு வருவார் என பெரும் எதிர்பார்ப்பு உள்ளது. 2027 ஐசிசி உலகக் கோப்பை தொடரில் வருண் சக்ரவர்த்தி இந்திய அணியின் முக்கிய ஆயுதமாக இருப்பார் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.