சைலண்டாக சம்பவம் செய்யும் கொல்கத்தா அணி! இத்தனை பேர் விடுவிப்பா?

ஐபிஎல் 2025 சீசனில் ப்ளே-ஆஃப் சுற்றுக்கு கூட தகுதி பெற முடியாமல் பெரும் சரிவை சந்தித்த கொல்கத்தா நைட் ரைடர்ஸ் அணி, அடுத்த சீசனுக்காக தங்களை முழுமையாக புனரமைக்கும் அதிரடி நடவடிக்கைகளில் இறங்கியுள்ளது. முன்னாள் கேப்டன் ஷ்ரேயாஸ் ஐயரை விடுவித்த பிறகு, சரியான தலைமை இல்லாமல் திணறிய அந்த அணி, அடுத்த மாதம் நடைபெறவுள்ள ஐபிஎல் 2026 மெகா ஏலத்திற்கு முன்பாக, தங்களது அணியில் உள்ள பல முக்கிய வீரர்களை விடுவிக்க திட்டமிட்டுள்ளதாக தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன. இது, அணியில் உள்ள ஓட்டைகளை அடைத்து, ஏலத்தில் அதிக பணத்துடன் ஒரு புதிய அணியை கட்டமைக்கும் ஒரு பகுதியாக பார்க்கப்படுகிறது.
வெங்கடேஷ் ஐயர்
கடந்த மெகா ஏலத்தில், 23.75 கோடி ரூபாய் என்ற பிரம்மாண்டமான தொகைக்கு கொல்கத்தா அணியால் வாங்கப்பட்ட இந்திய ஆல்-ரவுண்டர் வெங்கடேஷ் ஐயர், அந்த விலைக்கு ஏற்ற ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்த தவறினார். கடந்த சீசனில் 7 போட்டிகளில் விளையாடிய அவர், வெறும் 20.28 என்ற சராசரியில் 142 ரன்கள் மட்டுமே எடுத்தார். தொடக்க வீரராக களமிறக்கப்படுவார் என எதிர்பார்க்கப்பட்ட நிலையில், மிடில் ஆர்டரில் பயன்படுத்தப்பட்டு, ரன் குவிக்க திணறினார். எனவே, அவரை அணியில் இருந்து விடுவித்து, ஏலத்தில் குறைந்த விலைக்கு மீண்டும் வாங்க கொல்கத்தா அணி நிர்வாகம் முயற்சி செய்யலாம்.
அஜிங்க்யா ரஹானே
ஷ்ரேயாஸ் ஐயருக்கு பதிலாக, கடந்த சீசனில் அணியை வழிநடத்திய அனுபவ வீரர் அஜிங்க்யா ரஹானே, தனது பங்கிற்கு சிறப்பாகவே செயல்பட்டார். 13 போட்டிகளில், 147.73 என்ற சிறப்பான ஸ்ட்ரைக் ரேட்டில் 390 ரன்கள் குவித்தார். இருப்பினும், அவருக்கு 37 வயதாகிவிட்டது. ஒரு இளம் இந்திய பேட்ஸ்மேனுக்கு அணியில் வாய்ப்பு அளிக்கும் நோக்கில், ரஹானேவை அணி நிர்வாகம் விடுவிக்கக் கூடும்.
குயின்டன் டி காக்
தென்னாப்பிரிக்காவின் அதிரடி விக்கெட் கீப்பர்-பேட்ஸ்மேனான குயின்டன் டி காக், கடந்த சீசனில் கொல்கத்தா அணிக்காக தொடக்க வீரராக களமிறக்கப்பட்டார். ஆனால், அந்த முயற்சி அணிக்கு சாதகமாக அமையவில்லை. 8 போட்டிகளில் விளையாடிய அவர், வெறும் 152 ரன்கள் மட்டுமே எடுத்து ஏமாற்றமளித்தார். 3.2 கோடி ரூபாய்க்கு வாங்கப்பட்ட அவரை விடுவிப்பதன் மூலம், ஏலத்தில் கணிசமான தொகையை மிச்சப்படுத்த கொல்கத்தா அணி திட்டமிட்டுள்ளது.
ஸ்பென்சர் ஜான்சன்
மிட்செல் ஸ்டார்க்கிற்கு பதிலாக, 2.8 கோடி ரூபாய்க்கு வாங்கப்பட்ட ஆஸ்திரேலிய இடது கை வேகப்பந்து வீச்சாளர் ஸ்பென்சர் ஜான்சன், பந்துவீச்சில் சோபிக்கவில்லை. 4 போட்டிகளில் விளையாடிய அவர், ஓவருக்கு 11.73 ரன்களை வாரி வழங்கி, ஒரே ஒரு விக்கெட்டை மட்டுமே கைப்பற்றினார். இவரை விடுவித்துவிட்டு, ஏலத்தில் வேறு ஒரு சிறந்த வெளிநாட்டு வேகப்பந்து வீச்சாளரை வாங்க கொல்கத்தா அணி முயற்சிக்கும்.
ரோவ்மன் பவல்
வெஸ்ட் இண்டீஸ் அணியின் அதிரடி ஆல்-ரவுண்டரான ரோவ்மன் பவல், ஆந்த்ரே ரசலுக்கு மாற்று வீரராக 1.5 கோடி ரூபாய்க்கு வாங்கப்பட்டார். ஆனால், கடந்த சீசனில் அவருக்கு வெறும் 2 போட்டிகளில் மட்டுமே வாய்ப்பு அளிக்கப்பட்டது. அதில், அவர் 5 ரன்கள் மட்டுமே எடுத்தார். அடிக்கடி காயமடையும் ரசலுக்கு, இவரை விட ஒரு சிறந்த மாற்று வீரரை அணி நிர்வாகம் தேடலாம் என்பதால், பவல் விடுவிக்கப்பட அதிக வாய்ப்புள்ளது.
