/தோனி ஓய்வு.. கடைசி போட்டியை பார்க்க வரும் முதல்வர் விஜய்? அதிரப்போகும் சென்னை சேப்பாக்கம்!

தோனி இன்றுடன் ஓய்வு பெறுவதாக கூறப்பட்டு வரும் நிலையில், தமிழக முதலமைச்சர் விஜய் சென்னை சேப்பாக்கம் செல்ல உள்ளதாக தகவல் வெளியாகி உள்ளன.
தோனியின் கடைசி போட்டி என சொல்லப்படும் சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத் ஆட்டத்தை தமிழக முதலமைச்சர் விஜய் நேரில் பார்க்க சென்னை சேப்பாக்கம் மைதானத்திற்கு வருகை தர இருப்பதாக தகவல்கள் வெளியாகி உள்ளன.
சென்னை சேப்பாக்கத்தில் இன்று (மே 18) சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணி மற்றும் சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராப் அணிகளுக்கு இடையிலான போட்டி நடைபெறுகிறது. சென்னையில் நடக்கும் கடைசி போட்டி என்பதால், தோனி இப்போட்டியில் விளையாட இருப்பதாகவும், இன்றுடன் அவர் தனது ஓய்வு அறிவிக்க இருப்பதாகவும் கூறப்பட்டு வருகிறது.
இந்த நிலையில், தமிழக முதலமைச்சர் விஜய், முன்னாள் சிஎஸ்கே கேப்டன் தோனியின் கடைசி ஆட்டத்தை காண்பதற்காக சென்னை சேப்பாக்கம் மைதானத்திற்கு செல்ல உள்ளதாக தகவல் வெளியாகி உள்ளன. இதற்காக வி.ஜ.பி கேலரியில் உள்ள மொத்த டிக்கெட்களையும் முதல்வர் அலுவலகம் தரப்பே வாங்கி உள்ளதாக கூறப்படுகிறது. முதலமைச்சர் இப்போட்டியை காணும் சூழ்நிலை இருப்பதால், பாதுகாப்பு வசதிகளையும் பலப்படுத்த அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளதாக தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.
சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத் அணிக்கு எதிரான போட்டியில் தோனி விளையாடுவார் என்ற தகவல் வெளியாகி வருகிறது. ஆனால் இந்த தகவலை சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணி நிர்வாகம் இன்னும் உறுதிப்படுத்தவில்லை. இருப்பினும் தோனி விளையாடபோகிறார் என்ற செய்தி ரசிகர்களை குஷிப்படுத்தி உள்ளது. ஒருவேளை தோனி களமிறங்கும் பட்சத்திலும் முதல்வர் விஜய் சேப்பாக்கம் வருகை தரும் நிலையிலும் மைதானம் அதிரப்போவது உறுதி.
முன்னதாக தோனி மற்றும் விஜய், கடந்த 2021 ஆம் ஆண்டில் சந்தித்து இருக்கின்றனர். சென்னை கோகுலம் ஸ்டுடீயோவில் பீஸ்ட் திரைப்படத்தின் படபிடிப்பு நடந்தது. இந்த படபிடிப்பு நடந்த அதே இடத்தில் ஐபிஎல் போட்டிக்கான விளம்பரத்திற்கான படபிடிப்பும் நடைபெற்றது. அப்போது, விஜய் மற்றும் தோனி ஒருவரை ஒருவர் சந்தித்துக்கொண்டு புகைப்படம் எடுத்துக்கொண்டனர்.
அன்று முதல் இன்று வரை இவர்கள் இருவருமே தத்தமது துறைகளில் அசைக்க முடியாத 'மாஸ்' நாயகர்களாக வலம் வருகின்றனர். தளபதி விஜய் தற்பொழுது தமிழகத்தின் முதலமைச்சராக உயர்ந்துள்ள நிலையில், 'தல' தோனியின் கடைசிப் போட்டியை அவர் நேரில் காண வருவது அவர்களின் பழைய சந்திப்பை நினைவூட்டுகிறது. இதனால் சமூக வலைத்தளங்களில் 2021-ல் எடுக்கப்பட்ட இவர்களது "தல - தளபதி" புகைப்படங்கள் தற்பொழுது ட்ரெண்டாகி வருகின்றன.
அன்று சாதாரண சந்திப்பாக இருந்த இவர்களது நட்பு, இன்று சேப்பாக்கம் மைதானத்தில் அரங்கேறப் போகும் வரலாற்றுச் சிறப்புமிக்க தருணமாக மாற வாய்ப்புள்ளது. திரையுலகின் உச்ச நட்சத்திரமாக இருந்து தற்பொழுது அரசியல் சிம்மாசனத்தில் அமர்ந்துள்ள விஜய்யும், கிரிக்கெட் உலகை ஆண்ட தோனியும் இன்று ஒரே மேடையில் இணைவார்களா என்பதைப் பார்க்க ஒட்டுமொத்த ரசிகர் பட்டாளமும் காத்துக் கொண்டிருக்கிறது.
தோனி அணிக்குள் வரும் நிலையில், பிளேயிங் 11ல் இருந்து பிரசாந்த் வீர் வெளியேறுவார் என தெரிகிறது.
சிஎஸ்கே உத்தேச பிளேயிங் 11: சஞ்சு சாம்சன் (விக்கெட் கீப்பர்), ருதுராஜ் கெய்க்வாட் (கேப்டன்), உர்வில் படேல், கார்த்திக் சர்மா, டெவால்ட் ப்ரீவிஸ், சிவம் துபே, எம்.எஸ். தோனி, அன்ஷுல் கம்போஜ், நூர் அகமது, ஸ்பென்சர் ஜான்சன், முகேஷ் சவுத்ரி. இம்பேக்ட் வீரர்: சர்ப்ராஸ் கான் அல்லது அகீல் ஹெசைன்.