விஜய் ஹசாரே டிராபி: தமிழ்நாடு அணி அவுட்... காலிறுதியில் 8 அணிகள் - போட்டிகள் எப்போது?

Vijay Hazare Trophy 2025-26, Quarter Finals Schedule: உள்நாட்டு ஒருநாள் கிரிக்கெட் தொடரான விஜய் ஹசாரே கோப்பை 2025-26 தொடர் கடந்த டிசம்பர் 24ஆம் தேதி தொடங்கியது. நாட்டின் பல்வேறு நகரங்களில் லீக் போட்டிகள் நடைபெற்றன. லீக் போட்டிகள் இன்றுடன் நிறைவடைந்தன.
Vijay Hazare Trophy 2025-26: இனி நாக்-அவுட் போட்டிகள்
பிராதனமாக மொத்தம் 32 அணிகள் இத்தொடரில் இடம்பெறும். 4 பிரிவுகளாக 32 அணிகளும் பிரிக்கப்படும். ஒவ்வொரு பிரிவிலும் தலா 8 அணிகள் இடம்பெற்றன. லீக் சுற்றில் ஒவ்வொரு அணிகளும் தங்கள் பிரிவில் உள்ள மற்ற 7 அணிகளுடன் தலா ஒரு முறை மோதும். லீக் சுற்றின் முடிவில் ஒவ்வொரு பிரிவிலும் முதலிரண்டு இடங்களை பிடித்த அணிகள் காலிறுதிச் சுற்றுக்குத் தகுதிபெறும்.
காலிறுதிச் சுற்றில் மொத்தம் 4 போட்டிகள் நடைபெறும். நான்கு போட்டிகளில் வெற்றிபெறும் அணி 4 அணிகள் அரையிறுதி சுற்றுக்கு தகுதிபெறும். அரையிறுதிப் போட்டிகளில் வெற்றிபெறும் அணிகள், ஜனவரி 18ஆம் தேதி பெங்களூருவில் உள்ள பிசிசிஐ சிறப்பு மையத்தின் முதல் மைதனாத்தில் நடைபெறும் இறுதிப்போட்டியில் மோதுவார்கள். பிசிசிஐ சிறப்பு மையத்தில் மொத்தம் இரண்டு மைதானங்கள் உள்ளன. இந்த இரண்டு மைதானங்களில்தான் காலிறுதிப் போட்டிகளும், அரையிறுதிப் போட்டிகளும் நடைபெற இருக்கின்றன. அதாவது இனி வரும் ஒவ்வொரு போட்டிகளும் நாக்-அவுட் போட்டியாகும்.
இன்றுடன் லீக் சுற்றுப் போட்டிகள் நிறைவடைந்ததால் காலிறுதிப் போட்டிகளுக்கான அட்டவணை தயாராகிவிட்டது. அந்த வகையில், விஜய் ஹசாரே கோப்பை 2025-26 தொடரின் காலிறுதிச் சுற்றுக்கு தகுதிபெற்ற 8 அணிகள் என்னென்ன? எந்த அணிகளுக்கு இடையே போட்டிகள் நடைபெறுகின்றன? எங்கு, எப்போது போட்டிகள் நடைபெறுகின்றன? என்பதை இங்கு விரிவாக காணலாம்.
Vijay Hazare Trophy 2025-26: தகுதிபெற்ற 8 அணிகள்
ஏ பிரிவில் தகுதிபெற்ற அணிகள்: கர்நாடகா (24 புள்ளிகள்), மத்திய பிரதேசம் (20 புள்ளிகள்)
பி பிரிவில் தகுதிபெற்ற அணிகள்: உத்தர பிரதேசம் (28 புள்ளிகள்), விதர்பா (20 புள்ளிகள்)
சி பிரிவில் தகுதிபெற்ற அணிகள்: பஞ்சாப் (24 புள்ளிகள்), மும்பை (20 புள்ளிகள்)
டி பிரிவில் தகுதிபெற்ற அணிகள்: டெல்லி (24 புள்ளிகள்), சௌராஷ்டிரா (20 புள்ளிகள்)
Vijay Hazare Trophy 2025-26: வெளியேறிய அணிகள்
ஏ பிரிவில் வெளியேறிய அணிகள்: கேரளா, ஜார்க்கண்ட், தமிழ்நாடு, திரிபுரா, ராஜஸ்தான், புதுச்சேரி
பி பிரிவில் வெளியேறிய அணிகள்: பரோடா, வங்காளம், ஜம்மு கா்ஷ்மீர், ஹைதராபாத், அசாம், சண்டிகர்
சி பிரிவு வெளியேறிய அணிகள்: மகாராஷ்டிரா, சத்தீஸ்கர், ஹிமாச்சல் பிரதேசம், கோவா, உத்தரகாண்ட், சிக்கிம்
டி பிரிவு வெளியேறிய அணிகள்: ஹரியானா, ரயில்வேஸ், குஜராத், ஒடிசா, ஆந்திர பிரதேசம், சர்வீஸஸ்
Vijay Hazare Trophy 2025-26: காலிறுதிப் போட்டிகளின் அட்டவணை
முதல் காலிறுதிப் போட்டி: கர்நாடகா vs மும்பை - பெங்களூரு பிசிசிஐ சிறப்பு மையத்தின் முதல் மைதானத்தில் வரும் ஜனவரி 12ஆம் தேதி காலை 9 மணிக்கு போட்டி தொடங்கும்.
2வது காலிறுதிப் போட்டி: உத்தர பிரதேசம் vs சௌராஷ்டிரா - பெங்களூரு பிசிசிஐ சிறப்பு மையத்தின் இரண்டாவது மைதானத்தில் வரும் ஜனவரி 12ஆம் தேதி காலை 9 மணிக்கு போட்டி தொடங்கும்.
3வது காலிறுதிப் போட்டி: பஞ்சாப் vs மத்திய பிரதேசம் - பெங்களூரு பிசிசிஐ சிறப்பு மையத்தின் முதல் மைதானத்தில் வரும் ஜனவரி 13ஆம் தேதி காலை 9 மணிக்கு போட்டி தொடங்கும்.
4வது காலிறுதிப் போட்டி: டெல்லி vs விதர்பா - பெங்களூரு பிசிசிஐ சிறப்பு மையத்தின் இரண்டாவது மைதானத்தில் வரும் ஜனவரி 13ஆம் தேதி காலை 9 மணிக்கு போட்டி தொடங்கும்.
Vijay Hazare Trophy 2025-26: அரையிறுதிப் போட்டிகள்
முதல் அரையிறுதிப் போட்டி: முதல் காலிறுதியில் வெற்றி பெறும் அணியும், 4வது காலிறுதியில் வெற்றி பெறும் அணியும் முதல் அரையிறுதிப் போட்டியில் மோதும். இப்போட்டி ஜனவரி ஜனவரி 15ஆம் தேதி பெங்களூரு பிசிசிஐ சிறப்பு மையத்தின் முதல் மைதானத்தில் காலை 9 மணிக்கு தொடங்கும்.
2வது அரையிறுதிப் போட்டி: 2வது காலிறுதியில் வெற்றி பெறும் அணியும், 3வது காலிறுதியில் வெற்றி பெறும் அணியும் இரண்டாவது அரையிறுதிப் போட்டியில் மோதும். இப்போட்டி ஜனவரி ஜனவரி 16ஆம் தேதி பெங்களூரு பிசிசிஐ சிறப்பு மையத்தின் முதல் மைதானத்தில் காலை 9 மணிக்கு தொடங்கும். இறுதிப்போட்டி இதே மைதானத்தில் ஜனவரி 18ஆம் தேதி நடைபெறும், வழக்கம்போல் காலை 9 மணிக்கு தொடங்கும்.
மேலும் படிக்க | இந்தியா - நியூசிலாந்து ஒருநாள் போட்டி தொடரை நேரலையாக பார்ப்பது எப்படி?
மேலும் படிக்க | T20 Worldcup: திலக் வர்மா காயம்! டி20 அணியில் இடம் பெரும் சுப்மன் கில்?
மேலும் படிக்க | விலகும் திலக் வர்மா... இந்திய அணியில் இந்த 3 பேரில் ஒருவருக்கு வாய்ப்பு - சரியான மாற்று யார்?
சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்!
உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..
முகநூல் - @ZEETamilNews
ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews
டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews
வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r
அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!
Android Link: https://bit.ly/3AIMb22
Apple Link: https://apple.co/3yEataJ