English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Sports
  • விஜய் ஹசாரே டிராபி 2025: கோலி - ரோஹித் 'கிளாசிக்' சதம்! சாதனைகளை சூடிய ஜாம்பவான்கள்

விஜய் ஹசாரே டிராபி 2025: கோலி - ரோஹித் 'கிளாசிக்' சதம்! சாதனைகளை சூடிய ஜாம்பவான்கள்

Virat Kohli : விஜய் ஹசாரே டிராபி தொடரில் இன்று விளையாடிய விராட் கோலி, ரோகித் சர்மா இருவரும் சதங்களை விளாசியதுடன் புதிய சாதனைகளையும் படைத்தனர்.

Written by - Karthikeyan Sekar | Last Updated : Dec 24, 2025, 04:47 PM IST
  • விராட் கோலி, ரோகித் சாதனை
  • விஜய் ஹசாரே போட்டியில் கலக்கல்
  • முதல் போட்டியிலேயே இருவரும் சதம்

Trending Photos

இந்தியர்கள் விசா இல்லாமல் பயணிக்க கூடிய 7 நாடுகள்! என்னென்ன தெரியுமா?
camera icon7
Visa Free countries
இந்தியர்கள் விசா இல்லாமல் பயணிக்க கூடிய 7 நாடுகள்! என்னென்ன தெரியுமா?
2025: யூடியூப்பில் வியூஸ் அள்ளிய டாப் 7 பாடல்கள்.. லிஸ்ட்டில் இடம் பிடித்த ஒரே ஹிரோவின் 2 பாடல்கள்
camera icon7
Most Views Songs
2025: யூடியூப்பில் வியூஸ் அள்ளிய டாப் 7 பாடல்கள்.. லிஸ்ட்டில் இடம் பிடித்த ஒரே ஹிரோவின் 2 பாடல்கள்
இன்றைய ராசிபலன் (டிசம்பர் 23, 2025): கவனம் வேண்டிய நாள்!
camera icon13
Today Rasi palan
இன்றைய ராசிபலன் (டிசம்பர் 23, 2025): கவனம் வேண்டிய நாள்!
2025ன் டாப் 10 தமிழ் வெப் தொடர்கள்! எந்த சீரிஸை, எந்த தளத்தில் பார்க்கலாம்?
camera icon10
tamil web series
2025ன் டாப் 10 தமிழ் வெப் தொடர்கள்! எந்த சீரிஸை, எந்த தளத்தில் பார்க்கலாம்?
விஜய் ஹசாரே டிராபி 2025: கோலி - ரோஹித் 'கிளாசிக்' சதம்! சாதனைகளை சூடிய ஜாம்பவான்கள்

Virat Kohli : இந்தியாவின் உள்நாட்டு ஒருநாள் கிரிக்கெட் தொடரான விஜய் ஹசாரே கோப்பை இன்று கோலாகலமாகத் தொடங்கியது. பிசிசிஐ-யின் அறிவுறுத்தலின்படி, முன்னணி நட்சத்திரங்கள் அனைவரும் உள்ளூர் போட்டிகளில் விளையாடி வரும் நிலையில், டெல்லி அணிக்காக விராட் கோலியும், மும்பை அணிக்காக ரோஹித் சர்மாவும் களமிறங்கி வரலாற்றுச் சாதனைகளை படைத்துள்ளனர்.

Add Zee News as a Preferred Source

விராட் கோலி: 16,000 ரன்கள் சாதனை

பெங்களூருவில் நடைபெற்ற ஆந்திராவுக்கு எதிரான ஆட்டத்தில் டெல்லி அணி 299 ரன்கள் என்ற கடினமான இலக்கை எதிர்கொண்டது. இந்தப் போட்டியின் தனது முதல் ரன்னை எடுத்தபோது, கோலி லிஸ்ட்  ஏ கிரிக்கெட்டில் 16,000 ரன்களைக் கடந்தார். சச்சின் டெண்டுல்கர் 21,999 ரன்களுடன் முதல் இடத்தில் உள்ளார். இந்த மைல்கல்லை எட்டும் 2-வது இந்தியர் என்ற பெருமையை விராட் கோலி பெற்றார்.

விராட் கோலி அதிரடி சதம்

உலக அளவில் 16,000 ரன்களைக் கடந்த 9-வது வீரர் கோலி ஆவார். கிரஹாம் கூச், விவ் ரிச்சர்ட்ஸ், ரிக்கி பாண்டிங் போன்ற ஜாம்பவான்களின் பட்டியலில் அவர் இணைந்தார். 299 ரன் இலக்கை நோக்கி ஆடிய கோலி, தொடக்கத்திலிருந்தே ஆக்ரோஷத்தைக் காட்டினார். வெறும் 83 பந்துகளில் சதம் கடந்த அவர், 85 பந்துகளில் 107 ரன்கள் எடுத்து ஆட்டமிழக்காமல் இருந்தார். இதில், 11 பவுண்டரி, 3 சிக்ஸர் அடங்கும். இது கோலியின் 58 வது லிஸ்ட் ஏ சதம் ஆகும். சச்சினின் 60 சதங்கள் சாதனையை முறியடிக்க அவருக்கு இன்னும் 3 சதங்களே தேவை.

ஜெய்ப்பூரில் 'ஹிட்மேன்' நடத்திய சிக்ஸர் மழை

மும்பை மற்றும் சிக்கிம் அணிகளுக்கு இடையேயான போட்டி ஜெய்ப்பூரில் நடைபெற்றது. இதில் சிக்கிம் நிர்ணயித்த 237 ரன்கள் இலக்கை மும்பை அணி 'மின்னல் வேகத்தில்' எட்டியது. ரோஹித் சர்மா தனது பழைய அதிரடி ஆட்டத்தை மீண்டும் நிரூபித்தார். 26 பந்துகளில் அரைசதம் கடந்த அவர், 61 பந்துகளில் சதம் விளாசினார். மொத்தம் 94 பந்துகளைச் சந்தித்த ரோஹித் 155 ரன்கள் குவித்தார். இதில் 18 பவுண்டரிகள் மற்றும் 9 சிக்ஸர்கள் அடங்கும். அவரது ஸ்ட்ரைக் ரேட் 164.89 ஆக இருந்தது. ரோஹித்தைக் காண ஜெய்ப்பூர் மைதானத்தில் ரசிகர்கள் இலவசமாக அனுமதிக்கப்பட்டதால், மைதானம் நிரம்பி வழிந்தது. அவர் அவுட் ஆகி வெளியேறும்போது ஒட்டுமொத்த மைதானமே எழுந்து நின்று கைதட்டி கௌரவித்தது.

லிஸ்ட் ஏ கிரிக்கெட்டில் இந்திய வீரர்கள் 

சச்சின் டெண்டுல்கர் 21,999 ரன்கள், 60 சதம்

விராட் கோலி - 16,106* ரன்கள், 58 சதம்

சௌரவ் கங்குலி - 15,622 ரன்கள், 31 சதம்

ராகுல் டிராவிட் - 15,271 -  21 சதம்

ரோஹித் சர்மா - 13,672* ரன்கள், 33 சதம்

50 ஓவர் போட்டிகளில் கோலியின் சராசரி 57க்கும் அதிகமாக உள்ளது. இது 16,000 ரன்களுக்கு மேல் குவித்த வீரர்களிலேயே மிக அதிகமான சராசரியாகும்.

விராட் கோலிக்கு இந்த இன்னிங்ஸ் ஏன் முக்கியமானது?

விராட் கோலி சுமார் 15 ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு விஜய் ஹசாரே தொடருக்குத் திரும்பியுள்ளார். கடைசியாக 2010-11 ஆம் ஆண்டில் அவர் விளையாடியிருந்தார். ஜனவரி 11 ஆம் தேதி தொடங்கவுள்ள நியூசிலாந்துக்கு எதிரான தொடருக்கு முன்னதாக, இந்த ஒருநாள் போட்டிகள் கோலி மற்றும் ரோஹித்திற்கு சிறந்த பயிற்சியாக அமைந்துள்ளது. அத்துடன் 2027 ஆம் ஆண்டு நடக்கும் ஒருநாள் உலகக்கோப்பையில் விளையாட வேண்டும் என்ற தீர்மானத்துடன் ரோகித் சர்மா மற்றும் விராட் கோலி ஆகியோர் இருக்கின்றனர். அதனால், இருவரும்  உள்ளூர் போட்டிகளில் விளையாடி தங்களின்  பார்மை நிரூபிக்க வேண்டிய கட்டாயத்திலும் இருக்கின்றனர். இதற்கு நல்ல வாய்ப்பாக விஜய் ஹசாரே தொடர் அமைந்துள்ளது. எதிர்பார்த்ததைப் போலவே விராட் கோலி மற்றும் ரோகித் சர்மா இருவரும் முதல் போட்டியிலேயே சதமடித்து சிறப்பாக தொடங்கியுள்ளனர்.

மேலும் படிக்க: ரிங்கு சிங், இஷான் கிஷனுக்கு இந்திய அணியில் இடமிருக்கா? கேப்டன் சூர்யகுமார் பதில்!

மேலும் படிக்க: வெளிநாட்டு வீரர்களுக்காக அதிகம் செலவு செய்த ஐபிஎல் அணிகள்.. CSKவுக்கு எந்த இடம்!

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

About the Author

Karthikeyan Sekar

Karthikeyan Sekar

...Read More

Virat KohliRohit SharmaVijay Hazare Trophy 2025Virat Kohli centuryRohit Sharma century

Trending News