/இந்திய கிரிக்கெட்டில் ஓய்வு! இலங்கை அணிக்காக விளையாடும் விஜய் ஷங்கர்!

கண்டி ராயல்ஸ் அணி, இந்த சீசனுக்கான முக்கிய வெளிநாட்டு வீரராக விஜய் ஷங்கரை எடுத்துள்ளது. இதன் மூலம், அவர் அந்த அணியின் மிடில் ஆர்டர் பேட்டிங் மற்றும் வேக பந்துவீச்சுக்கு வலு சேர்க்கும் வீரராக கருதப்படுகிறார்.
இந்திய கிரிக்கெட்டில் இருந்து ஓய்வு அறிவித்த தமிழக வீரர் விஜய் ஷங்கர், இப்போது வெளிநாட்டு டி20 லீக் பக்கம் தனது பயணத்தை தொடங்கியுள்ளார். இலங்கையில் நடைபெறும் லங்கா பிரீமியர் லீக் தொடரில் கண்டி ராயல்ஸ் அணியுடன் அவர் ஒப்பந்தமாகியுள்ளார். இந்திய அணியின் முன்னாள் ஆல்ரவுண்டரான விஜய் ஷங்கரின் இந்த முடிவு, கிரிக்கெட் ரசிகர்களிடையே புதிய ஆர்வத்தை உருவாக்கியுள்ளது. விஜய் ஷங்கர் சமீபத்தில் இந்தியாவின் உள்நாட்டு கிரிக்கெட் மற்றும் ஐபிஎல் போட்டிகளில் இருந்து ஓய்வு பெற்றார். அதன் பின்னர், உலகின் பிற டி20 லீக்குகளில் விளையாடும் வாய்ப்புகளை ஆராய்வதாக அவர் தெரிவித்திருந்தார். அந்த திட்டத்தின் முதல் படியாகவே லங்கா பிரீமியர் லீக்கை அவர் தேர்வு செய்திருப்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
கண்டி ராயல்ஸ் அணி, இந்த சீசனுக்கான முக்கிய வெளிநாட்டு வீரராக விஜய் ஷங்கரை எடுத்துள்ளது. இதன் மூலம், அவர் அந்த அணியின் மிடில் ஆர்டர் பேட்டிங் மற்றும் வேக பந்துவீச்சுக்கு வலு சேர்க்கும் வீரராக கருதப்படுகிறார். அணியில் மொயீன் அலி, வாநிந்து ஹசரங்கா, அங்கேலோ மேத்யூஸ் போன்ற நட்சத்திர வீரர்களும் இடம்பெற்றுள்ளதாக தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன. இலங்கை லீக் தொடர் விஜய் ஷங்கருக்கு புதிய அனுபவமாக அமையும். இந்தியாவில் விளையாடியபோது கிடைத்த அழுத்தம், வெளிநாட்டு சூழ்நிலை மற்றும் டி20 வடிவத்தின் வேகமான தேவைகள் ஆகியவற்றை அவர் புதிய அணியில் வெளிப்படுத்த வேண்டியிருக்கும். அதேசமயம், இது அவரது கிரிக்கெட் வாழ்க்கைக்கு மறுபிறவி போல அமையக்கூடும் எனவும் கருதப்படுகிறது.
Kandy Royals LPL Signings— Junaid Khan (@JunaidKhanation) May 26, 2026
Wanindu Hasaranga
Angelo Mathews
Moeen Ali
Vijay Shankar pic.twitter.com/3vw8HjZ1Ix
இந்திய உள்நாட்டு கிரிக்கெட்டிலும் ஐபிஎல்லிலும் இருந்து ஓய்வு பெற்ற பிறகு, விஜய் ஷங்கர் வெளிநாட்டு லீக்குகளில் விளையாடுவது ஏற்கனவே எதிர்பார்க்கப்பட்ட ஒன்றாக இருந்தது. தமிழ்நாட்டை சேர்ந்த இந்த ஆல்ரவுண்டர், இந்திய அணிக்காக 12 ஒருநாள் மற்றும் 9 டி20 போட்டிகளில் விளையாடியுள்ளார். மேலும், தமிழ்நாடு அணிக்காக முதல் தரம், லிஸ்ட் ஏ, மற்றும் டி20 வடிவங்களில் குறிப்பிடத்தக்க பங்களிப்பை வழங்கியுள்ளார். விஜய் ஷங்கரின் இந்த புதிய தொடக்கம், இந்திய கிரிக்கெட்டில் வாய்ப்பு குறைந்த பின்னரும் தன்னைத்தானே புதுப்பித்துக்கொள்ளும் ஒரு வீரரின் உதாரணமாக பார்க்கப்படுகிறது. பல வீரர்கள் ஓய்வுக்கு பிறகு முழுமையாக விளையாட்டிலிருந்து விலகும் நிலையில், அவர் வெளிநாட்டு லீக் வாய்ப்பை தேர்வு செய்திருப்பது தொழில்முறை அணுகுமுறையாக மதிக்கப்படுகிறது.
தமிழக ரசிகர்களிடையே விஜய் ஷங்கருக்கு எப்போதும் தனித்த இடம் உள்ளது. ரஞ்சிக் கோப்பை முதல் இந்திய அணிவரை அவர் மேற்கொண்ட பயணம், ஏற்ற இறக்கங்களால் நிரம்பியதாக இருந்தாலும், அவரது உழைப்பு மற்றும் தன்னம்பிக்கை பலரையும் கவர்ந்துள்ளது. இப்போது கண்டி ராயல்ஸ் அணிக்காக அவர் ஆட உள்ளதால், இலங்கை மைதானங்களில் அவரது ஆட்டத்தை காண ரசிகர்கள் ஆவலுடன் காத்திருக்கிறார்கள். மொத்தத்தில், இந்திய கிரிக்கெட்டில் ஒரு அத்தியாயத்தை முடித்த விஜய் ஷங்கர், இலங்கை லீக்கில் புதிய அத்தியாயத்தைத் தொடங்குகிறார். இந்த வாய்ப்பு அவரது விளையாட்டு வாழ்க்கையில் மீண்டும் ஒருமுறை கவனம் ஈர்க்கும் தருணமாக மாற வாய்ப்பு உள்ளது.
- விஜய் ஷங்கர், கண்டி ராயல்ஸ் அணியுடன் ஒப்பந்தமாகியுள்ளார்.
- அவர் இந்திய கிரிக்கெட்டிலிருந்து ஓய்வு அறிவித்தாலும், வெளிநாட்டு லீக்குகள் மூலம் மீண்டும் ஆட திட்டமிட்டுள்ளார்.
- இந்த முடிவு, அவரது டிராப்டிகல் டி20 பயணத்தை தொடர உதவும்.
- கண்டி ராயல்ஸ் அணிக்கு அவரது ஆல்-ரவுண்டர் திறன் பெரிய பலமாக இருக்கும்.
- தமிழகத்தைச் சேர்ந்த முன்னணி வீரராக, இந்த செய்தி ரசிகர்களின் கவனத்தை ஈர்த்துள்ளது.