  விஜய் ஹசாரே டிராபியில் விராட், ரோஹித் சர்மா! சம்பளம் இவ்வளவு கம்மியா?

விஜய் ஹசாரே டிராபியில் விராட், ரோஹித் சர்மா! சம்பளம் இவ்வளவு கம்மியா?

Vijay Hazare Trophy: கோடிகளில் சம்பளம் வாங்கும் விராட் கோலி, ரோஹித் சர்மா! விஜய் ஹசாரே டிராபியில் கிடைக்கும் தொகை இவ்வளவுதானா? - முழு விவரம் இதோ!  

Written by - RK Spark | Last Updated : Dec 24, 2025, 02:38 PM IST
விஜய் ஹசாரே டிராபியில் விராட், ரோஹித் சர்மா! சம்பளம் இவ்வளவு கம்மியா?

சர்வதேச கிரிக்கெட் அரங்கில் பல கோடிகளை சம்பளமாக பெறும் இந்திய அணியின் ஜாம்பவான்களான விராட் கோலி மற்றும் ரோஹித் சர்மா, நீண்ட இடைவெளிக்கு பிறகு உள்ளூர் கிரிக்கெட் போட்டிகளில் களமிறங்குகின்றனர். ஐபிஎல் தொடரில் ஒரு பந்துக்கு லட்சக்கணக்கில் சம்பாதிக்கும் இந்த வீரர்கள், தற்போது நடைபெறவுள்ள விஜய் ஹசாரே டிராபியில் விளையாடுவதற்காக பெறப்போகும் ஊதியம் மிக குறைவு என்ற தகவல் ரசிகர்களை ஆச்சரியத்தில் ஆழ்த்தியுள்ளது. இது குறித்த ஒரு விரிவான விவரங்களை தெரிந்து கொள்ளுங்கள்.

மேலும் படிக்க: வைபவ் சூர்யவன்ஷி மிரட்டலடி... 190 ரன்கள், 15 சிக்ஸ் - 14 வயதில் இப்படியொரு சாதனையா!!

உள்ளூர் கிரிக்கெட்டில் ஜாம்பவான்கள்

இந்திய கிரிக்கெட் கட்டுப்பாட்டு வாரியம், சர்வதேச போட்டிகள் இல்லாத நேரங்களில் வீரர்கள் கட்டாயம் உள்ளூர் போட்டிகளில் விளையாட வேண்டும் என்ற விதிமுறையை கடுமையாக்கியுள்ளது. இதன் அடிப்படையில், டெல்லி அணிக்காக விராட் கோலியும், மும்பை அணிக்காக ரோஹித் சர்மாவும் விஜய் ஹசாரே ஒருநாள் போட்டி தொடரில் விளையாட ஒப்புக்கொண்டுள்ளனர். நீண்ட காலகட்டத்திற்கு பிறகு இவர்கள் உள்ளூர் தொடரில் ஆடுவது இதுவே முதல் முறை என்பதால் எதிர்பார்ப்பு எகிறியுள்ளது.

பிசிசிஐயின் ஊதியம்

சர்வதேச போட்டிகள் மற்றும் ஐபிஎல் போன்று அல்லாமல், உள்ளூர் போட்டிகளுக்கான ஊதிய முறை முற்றிலும் மாறுபட்டது. இங்கே வீரர்களின் நட்சத்திர அந்தஸ்து, அவர்கள் வென்ற கோப்பைகள் அல்லது விளம்பர வருவாய் ஆகியவை கணக்கில் எடுத்துக்கொள்ளப்படுவதில்லை. மாறாக, அவர்கள் எத்தனை 'லிஸ்ட் ஏ'  போட்டிகளில் விளையாடியுள்ளார்கள் என்ற அனுபவமே கணக்கில் கொள்ளப்படுகிறது. பிசிசிஐ நிர்ணயித்துள்ள ஊதியப் பட்டியல் பின்வருமாறு:

20 போட்டிகள் வரை: ஒரு போட்டிக்கு ரூ. 40,000.
21 முதல் 40 போட்டிகள் வரை: ஒரு போட்டிக்கு ரூ. 50,000.
41 போட்டிகளுக்கு மேல்: ஒரு போட்டிக்கு ரூ. 60,000.

கோலி மற்றும் ரோஹித்தின் வருமானம் எவ்வளவு?

விராட் கோலி மற்றும் ரோஹித் சர்மா ஆகிய இருவரும் சர்வதேச மற்றும் உள்ளூர் போட்டிகள் என 300-க்கும் மேற்பட்ட 'லிஸ்ட் ஏ' போட்டிகளில் விளையாடிய அனுபவம் கொண்டவர்கள். எனவே, அவர்கள் பிசிசிஐ-யின் அதிகபட்ச ஊதிய வரம்பான ரூ. 60,000 என்ற பிரிவின் கீழ் வருகின்றனர். விராட் கோலி டெல்லி அணிக்காக 3 போட்டிகளில் விளையாடவுள்ளதாக தெரிகிறது. எனவே, (3 போட்டிகள் x ரூ. 60,000) அவருக்கு மொத்தமாக ரூ. 1,80,000 மட்டுமே ஊதியமாக கிடைக்கும். ரோஹித் சர்மா மும்பை அணிக்காக 2 போட்டிகளில் விளையாடவுள்ளார். எனவே, (2 போட்டிகள் x ரூ. 60,000) அவருக்கு மொத்தமாக ரூ. 1,20,000 மட்டுமே கிடைக்கும்.

இந்த தொகையை அவர்களின் ஐபிஎல் சம்பளத்தோடு ஒப்பிடும்போது, இது மிக மிக சொற்பமானதாகும். ஐபிஎல் தொடரில் விராட் கோலி ஒரு சீசனுக்கு ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களூரு அணியிடமிருந்து சுமார் ரூ. 21 கோடி வரை பெறுகிறார்.  ரோஹித் சர்மா மும்பை இந்தியன்ஸ் அணியிடமிருந்து சுமார் ரூ. 16 கோடி வரை பெறுகிறார். பிசிசிஐ-யின் மத்திய ஒப்பந்தத்தின்படி, இவர்களுக்கு ஆண்டுக்கு தலா ரூ. 7 கோடி சம்பளம் வழங்கப்படுகிறது. இப்படி கோடிகளில் புரளும் வீரர்கள், வெறும் 60 ஆயிரம் ரூபாய்க்காக வெயிலில் நின்று விளையாடுவது, பணத்திற்காக அல்ல, கிரிக்கெட் மீதான காதலுக்காகவே என்பதை இது நிரூபிக்கிறது.

ஏன் இந்த முடிவு?

வரும் 2027ம் ஆண்டு நடைபெறவுள்ள 50 ஓவர் உலக கோப்பைக்கு தயாராகும் வகையில், தங்களை ஈடுபடுத்திக்கொள்ள இது ஒரு வாய்ப்பாக அமையும். இஷான் கிஷன் மற்றும் ஷ்ரேயாஸ் ஐயர் ஆகியோர் உள்ளூர் போட்டிகளை புறக்கணித்ததால் மத்திய ஒப்பந்தத்தை இழந்தனர். அந்த தவறைச் செய்யாமல் இருக்கவும், இளம் வீரர்களுக்கு முன்னுதாரணமாக திகழவும் மூத்த வீரர்கள் இந்த முடிவை எடுத்துள்ளனர். விராட் கோலி டெல்லி அணிக்காக ஆடுவதை காணவும், ரோஹித் சர்மா மும்பை அணிக்காக ஆடுவதை காணவும் ரசிகர்கள் மைதானங்களில் குவிய தொடங்கியுள்ளனர். பாதுகாப்பு காரணங்களுக்காகச் சில போட்டிகளின் மைதானங்கள் கூட மாற்றப்பட்டுள்ளன.

மேலும் படிக்க: ரிஷப் பண்ட் IND டி20, ஒருநாள் அணியில் தொடர்ந்து நிராகரிக்கப்படுவது ஏன்? முழு விவரம்!

