  நியூசிலாந்து தொடருக்கு முன்பு விராட் கோலி எடுத்த அதிரடி முடிவு!

நியூசிலாந்து தொடருக்கு முன்பு விராட் கோலி எடுத்த அதிரடி முடிவு!

விராட் கோலி மற்றும் ரோஹித் சர்மா போன்ற ஜாம்பவான்கள் விஜய் ஹசாரே டிராபியில் தங்கள் மாநில அணிகளுக்காக களமிறங்கவுள்ளனர். இது ரசிகர்களை உற்சாகப்படுத்தி உள்ளது.  

Written by - RK Spark | Last Updated : Dec 23, 2025, 06:35 PM IST
  • விஜய் ஹசாரே டிராபி.
  • டெல்லி அணிக்காகக் களமிறங்கும் விராட் கோலி.
  • பாதுகாப்புக் காரணங்களுக்காக மைதானம் மாற்றமா?

நியூசிலாந்து தொடருக்கு முன்பு விராட் கோலி எடுத்த அதிரடி முடிவு!

இந்திய உள்ளூர் கிரிக்கெட் வரலாற்றில் இந்த ஆண்டு விஜய் ஹசாரே டிராபி தொடர் மிகப்பெரிய எதிர்பார்ப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது. குறிப்பாக, இந்திய அணியின் நட்சத்திர வீரர்கள் உள்ளூர் போட்டிகளில் விளையாட வேண்டும் என பிசிசிஐ உத்தரவிட்டதை தொடர்ந்து, விராட் கோலி மற்றும் ரோஹித் சர்மா போன்ற ஜாம்பவான்கள் தங்கள் மாநில அணிகளுக்காக களமிறங்கவுள்ளனர். இது குறித்த அதிகாரப்பூர்வ தகவல்களை டெல்லி அணியின் தலைமை பயிற்சியாளர் சரந்தீப் சிங் பகிர்ந்துள்ளார். விஜய் ஹசாரே டிராபி தொடர் தொடங்குவதற்கு ஒரு நாள் முன்னதாக, டெல்லி அணியின் பயிற்சியாளர் சரந்தீப் சிங் அணியின் தயார் நிலை குறித்து பேசினார். அப்போது அவர் விராட் கோலியின் வருகை பற்றி குறிப்பிடுகையில் மிகவும் உற்சாகமாக காணப்பட்டார்.

மேலும் படிக்க: இந்த ஆண்டில் படுமோசம்.. கில்லை நீக்கிய பிசிசிஐ ஏன் சூர்யகுமார் யாதவை நீக்கவில்லை?

விராட் கோலி

"விராட் கோலி மிகுந்த உற்சாகத்துடன் இருக்கிறார். சொல்லப்போனால், ஆட்டத்தை அதிரடியாக தொடங்க அவர் தயாராகிவிட்டார்" என்று சரந்தீப் சிங் தெரிவித்துள்ளார். டெல்லி அணி தனது முதல் லீக் ஆட்டத்தில் ஆந்திரா அணியை எதிர்கொள்கிறது. இப்போட்டியில் விராட் கோலி நிச்சயமாக விளையாடுவார் என்பதை பயிற்சியாளர் உறுதிப்படுத்தியுள்ளார். இது டெல்லி ரசிகர்களிடையே பெரும் மகிழ்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது. டெல்லி அணி விளையாடும் போட்டிகள் அனைத்தும் பெங்களூருவில் நடைபெறவுள்ளன. முன்னதாக, இப்போட்டிகள் புகழ்பெற்ற சின்னசாமி மைதானத்தில் நடைபெறுவதாக திட்டமிடப்பட்டிருந்தது. ஆனால், தற்போது பாதுகாப்பு காரணங்களுக்காக போட்டிகள் பிசிசிஐ-யின் 'சென்டர் ஆஃப் எக்சலன்ஸ்' மைதானத்திற்கு மாற்றப்படவுள்ளதாக தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன.

ரசிகர்கள் ஏமாற்றம்!

இதற்கான முக்கிய காரணமாக கடந்த ஜூன் 3-ம் தேதி நடந்த துயர சம்பவம் சுட்டிக்காட்டப்படுகிறது. ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களூரு அணி ஐபிஎல் கோப்பையை வென்றதை கொண்டாடும் வகையில் நடத்தப்பட்ட வெற்றி ஊர்வலத்தின்போது ஏற்பட்ட கூட்ட நெரிசலில் 11 பேர் உயிரிழந்தனர் மற்றும் 56 பேர் காயமடைந்தனர். பெங்களூருவில் விராட் கோலிக்கு இருக்கும் மாபெரும் ரசிகர் பட்டாளத்தை நாம் அறிவோம். அவர் எங்கு சென்றாலும் அங்கு மக்கள் கூட்டம் அலைமோதும். எனவே, மீண்டும் ஒரு பாதுகாப்பற்ற சூழல் ஏற்படுவதை தவிர்க்கவும், முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கையாகவும், மக்கள் நெரிசல் அதிகம் இல்லாத ஒதுக்குப்புறமான பகுதியான CoE மைதானத்திற்கு போட்டிகளை மாற்றுவது புத்திசாலித்தனமான முடிவாக பார்க்கப்படுகிறது.

இதுபற்றி பேசிய சரந்தீப், "நேற்று நாங்கள் சின்னசாமி மைதானத்தில் பயிற்சி மேற்கொண்டோம். அட்டவணை மாற்றம் குறித்து எனக்கு இன்னும் அதிகாரப்பூர்வ தகவல் வரவில்லை," என்று கூறியுள்ளார். BCCI மத்திய ஒப்பந்தத்தில் உள்ள அனைத்து வீரர்களும் சர்வதேச போட்டிகள் இல்லாத நேரங்களில் கட்டாயம் உள்ளூர் போட்டிகளில் விளையாட வேண்டும் என்று உத்தரவிட்டுள்ளது. இது உள்ளூர் தொடரான விஜய் ஹசாரே டிராபிக்கு சர்வதேசத் தரத்திலான அங்கீகாரத்தை பெற்றுத்தந்துள்ளது. விராட் கோலி பெங்களூருவில் களமிறங்கும் அதே வேளையில், சுமார் ஆயிரம் மைல்களுக்கு அப்பால் ஜெய்ப்பூரில் நடைபெறும் போட்டியில் மும்பை அணிக்காக இந்திய அணியின் கேப்டன் ரோஹித் சர்மா விளையாடவுள்ளார்.

புதன்கிழமை நடைபெறவுள்ள சிக்கிம் அணிக்கு எதிரான போட்டியில் ரோஹித் சர்மா பங்கேற்கிறார். "சர்வதேச அளவில் விளையாடும் அனைத்து மூத்த வீரர்களும் தங்கள் மாநில அணிகளுக்காக திரும்பி வந்து விளையாடுவது மிக சிறந்த விஷயம். இது உள்நாட்டு கிரிக்கெட்டிற்கு புத்துயிர் அளித்துள்ளது," என்று சரந்தீப் சிங் பாராட்டியுள்ளார். விராட் கோலி போன்ற ஒரு ஜாம்பவான் அணியின் டிரெஸ்ஸிங் ரூமிற்குள் நுழையும்போது ஏற்படும் தாக்கம் குறித்து பயிற்சியாளர் சரந்தீப் விவரித்துள்ளார். அவர் எப்படி பயிற்சி செய்கிறார், உடற்பயிற்சிகளை எப்படி மேற்கொள்கிறார், போட்டியை எப்படி அணுகுகிறார் என்பதை பார்த்து அவர்கள் கற்றுக்கொள்ள இது ஒரு அரிய வாய்ப்பாகும். மூத்த வீரர்கள் தாமாக முன்வந்து உள்ளூர் போட்டிகளில் பங்கேற்பது, இளம் வீரர்களின் நம்பிக்கையை வெகுவாக உயர்த்தும் என்று பயிற்சியாளர் நம்பிக்கை தெரிவித்துள்ளார்.

மேலும் படிக்க: ஹர்ஷித் ராணாவின் சொத்து மதிப்பு எவ்வளவு? கோடியில் புரளும் இந்திய வீரர் - முழு விவரம்!

