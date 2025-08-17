English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

17 ஆண்டுகள் நிறைவு செய்யும் கோலி.. விரைவில் ஓய்வா?

Virat Kohli: விராட் கோலி கிரிக்கெட்டில் 17 ஆண்டுகள் நிறைவு செய்யும் நிலையில், அவர் 2027 ஒருநாள் உலகக் கோப்பை தொடர் வரை நீட்டிப்பாரா அல்லது விரைவில் ஓய்வு பெறுவாரா? என்ற கேள்வி எழும்பி உள்ளது. 

Written by - R Balaji | Last Updated : Aug 17, 2025, 01:09 PM IST
  • இந்திய அணியின் நட்சத்திர வீரர் விராட் கோலி
  • இவர் 2008ஆம் ஆண்டு அறிமுகமானார்
  • தற்போது 17 ஆண்டுகளை நிறைவு செய்கிறார்

17 ஆண்டுகள் நிறைவு செய்யும் கோலி.. விரைவில் ஓய்வா?

இந்திய கிரிக்கெட் அணியின் நட்சத்திர வீரர் விராட் கோலி, 2008ஆம் ஆண்டு ஆகஸ்ட் 18ஆம் தேதி இலங்கைக்கு எதிராக தம்புலாவில் நடைபெற்ற ஒருநாள் போட்டியில் தனது சர்வதேச கிரிக்கெட் பயணத்தைத் தொடங்கினார். அந்த போட்டியில் கோலி தொடக்க வீரராக களமிறங்கி 22 பந்துகளில் 12 ரன்கள் மட்டுமே எடுத்தார். ஆனால், இன்றைக்கு அவர் உலக கிரிக்கெட்டின் நம்பர் ஒன் வீரராக திகழ்ந்து வருகிறார். 

தொடக்கத்தில் தோல்வியில் தனது பயணத்தை தொடங்கிய கோலி, தொடர்ந்து தனது திறமை, கடின உழைப்பு, மன உறுதி மற்றும் போராட்ட குணத்தினால், உலகளாவிய அளவில் விமர்சனங்களை முறியடித்து, ஏராளமான சாதனைகளைப் பதிவு செய்துள்ளார். ஒருநாள் கிரிக்கெட்டில் 51 சதங்களை அடித்து சாதனை படைத்துள்ளார். இதன் மூலம் சச்சின் டெண்டுல்கரின் சாதனையை முறியடித்தார். சச்சின் 49 ஒருநாள் சதங்களை விளாசி உள்ளார். 

விராட் கோலி டெஸ்ட் மற்றும் டி20 போட்டிகளில் தற்போது ஓய்வு பெற்று இருந்தாலும் ஒருநாள் போட்டிகளில் தொடர்ந்து விளையாடி வருகிறார். கடந்த சாம்பியன்ஸ் கோப்பை தொடரிலும் இந்திய அணிக்காக அதிக ரன்கள் அடித்த இரண்டாவது வீரராக வலம் வருகிறார். இந்த நிலையில், அவரது ஒருநாள் தொடரின் எதிர்காலமும் கேள்விக்குள்ளாகி உள்ளது. 

2027 உலகக் கோப்பை திட்டங்களில், எதிர்காலமான ரோஹித் சர்மா மற்றும் விராட் கோலிக்கு இடமில்லை என பிசிசிஐ தெரிவித்து இருப்பதாகக் கூறப்படுகிறது. அதிகாரப்பூர்வமாக பிசிசிஐ பழைய வீரர்களை வெளியே அனுப்ப திட்டமிட்டுள்ளதாக சில ஊடகங்களில் தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன. அதேசமயம், பிசிசிஐ இன்னும் எந்த முடிவையும் அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவிக்கவில்லை என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. 

17 ஆண்டுகளாக கிரிக்கெட்டில் நீடித்து வருகிறார் என்ற பெருமைக்குரிய நிலையில், விராட் கோலி ஒருநாள் உலகக் கோப்பை 2027 வரை விளையாடுவாரா அல்லது விரைவில் ஓய்வு பெறுவாரா என்ற கேள்விகள் எழுந்துள்ளன. சமூக ஊடகங்களில், இருவரும் (ரோஹித், கோலி) ஒரே நேரத்தில்தான் ஓய்வு பெறுவர்கள் என ஒரு வதந்தியும் பரவி வருகிறது.

முக்கிய மீள்பார்வை – விராட் கோலி
- சர்வதேச அறிமுகம்: ஆகஸ்ட் 18, 2008 (இலங்கைக்கு எதிராக)
- ஒருநாள் போட்டிகளில் 51 சதங்கள், டெஸ்ட்டில் 30 மற்றும் டி20 1 சதம்
- சமீபத்திய சாதனை: சாம்பியன்ஸ் கோப்பை, அதிக ரன்கள்  
- எதிர்காலம்: ஒருநாள் உலகக் கோப்பை 2027-ல் பங்கேற்பா? அல்லது விரைவில் ஓய்வா?  

விராட் கோலி 2027 உலகக் கோப்பை வரை இருந்தால், அவர் கிட்டத்தட்ட 20 ஆண்டுகள் சர்வதேச கிரிக்கெட்டில் வெற்றிகரமாக பயணித்த சாதனையை பெறுவார். ஆனால் அவர் அதுவரை இந்திய அணியில் நீடிப்பாரா? என்பதுதான் கேள்வியாக உள்ளது.

Virat KohliVirat Kohli retirementCricketRohit Sharma

