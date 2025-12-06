English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • தொடரை வென்ற இந்தியா; முடித்துவவைத்த விராட் கோலி - தப்பித்தார் கம்பீர்!

IND vs SA ODI: தென்னாப்பிரிக்காவுக்கு எதிரான 3வது ஒருநாள் போட்டியை இந்திய அணி 9 விக்கெட்டுகள் வித்தியாசத்தில் வென்று, 2-1 என்ற கணக்கில் தொடரை கைப்பற்றி உள்ளது.

Written by - Sudharsan G | Last Updated : Dec 6, 2025, 08:54 PM IST

About the Author

Sudharsan G

I’m Sudharsan G, Sub Editor at Zee Tamil News, with over five years of experience in Tamil content writing. I cover Tamil Nadu, national, and international news, along with sports stories that connect with readers. A follower of cricket, cinema, and politics, I bring depth and perspective to every piece. I also have on-screen camera experience, which helps me present news stories in a more engaging and impactful way. Outside work, I enjoy modern Tamil literature and discovering new voices in contemporary writing.

...Read More

Ind vs SAind vs sa odiVirat KohliTeam IndiaYashasvi Jaiswal

