தொடரை வென்ற இந்தியா; முடித்துவவைத்த விராட் கோலி - தப்பித்தார் கம்பீர்!

IND vs SA ODI Series: தென்னாப்பிரிக்காவுக்கு எதிரான 3வது ஒருநாள் போட்டியை இந்திய அணி 9 விக்கெட்டுகள் வித்தியாசத்தில் வென்று, 2-1 என்ற கணக்கில் தொடரை கைப்பற்றி உள்ளது.
Well played Yashasvi Jaiswal
Scorecard https://t.co/HM6zm9o7bm#TeamIndia | #INDvSA | @IDFCFIRSTBank pic.twitter.com/W7Ob6LxV3r
— BCCI (@BCCI) December 6, 2025
