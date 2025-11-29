English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
IND vs SA ODI: ஒன்னு,ரெண்டு இல்ல.. விராட் கோலி படைக்க இருக்கும் 9 சாதனைகள்! என்னென்ன தெரியுமா?

Virat Kohli Upcoming Records: தென்னாப்பிரிக்காவுக்கு எதிரான ஒருநாள் தொடரில் விராட் கோலி விளையாட இருக்கும் நிலையில், அவர் 9 சாதனைகள் படைக்க வாய்ப்பிருக்கிறது. அது குறித்து இங்கு தெரிந்துக்கொள்வோம். 

Written by - R Balaji | Last Updated : Nov 29, 2025, 01:03 PM IST
  • இந்தியா - தென்னாப்பிரிக்கா ஒருநாள் தொடர்
  • 9 சாதனைகள் படைக்க இருக்கும் விராட் கோலி
  • என்னென்ன தெரியுமா?

IND vs SA ODI: ஒன்னு,ரெண்டு இல்ல.. விராட் கோலி படைக்க இருக்கும் 9 சாதனைகள்! என்னென்ன தெரியுமா?

India vs South Africa Virat Kohli Upcoming Records: விராட் கோலி கடந்த 2024 டி20 உலகக் கோப்பைக்கு பின்னர் டி20 கிரிக்கெட்டில் இருந்து ஓய்வு பெற்றார். அதன் பின்னர் இந்த ஆண்டு மே மாதத்தில் தான் டெஸ்ட் கிரிக்கெட்டில் இருந்தும் ஓய்வு பெறுவதாக அறிவித்தார். இந்த சூழலில், ஒருநாள் கிரிக்கெட்டில் மற்றும் தொடர்ந்து விளையாடி வருகிறார். அவர் 2027 உலகக் கோப்பை வரை தொடர்ந்து இந்திய அணியில் பயணிக்க முடிவும் செய்திருப்பதாக தெரிகிறது. 

அதற்காக கடுமையாக உழைத்து வருகிறார். ஃபிட்னெஸிலும் அவர் கவனம் செலுத்தி வருகிறார். ஏற்கனவே விராட் கோலி தனது உடலை கட்டுக்கோப்பாக வைத்தி வரும் நிலையில், 2027 உலகக் கோப்பைக்காக மேலும் ஃபிட் செய்து வருவதாக கூறப்படுகிறது. ஆனால் இந்திய அணி நிர்வாகம் இளம் வீரர்களை உலகக் கோப்பைக்கு கொண்டு செல்ல முடிவு செய்துள்ளதாகவும் ரோகித் சர்மா மற்றும் விராட் கோலியை கழட்டிவிட திட்டமிட்டிருப்பதாகவும் கூறப்பட்டு வருகிறது. 

இந்த சூழலில், நாளை (நவம்பர் 30)தொடங்க இருக்கும் தென்னாப்பிரிக்காவுக்கு எதிரான ஒருநாள் தொடரில் விராட் கோலி விளையாட இருக்கிறார். இந்த நிலையில், தென்னாப்பிரிக்கா தொடரில் பல்வேறு சாதனைகளை விராட் கோலி படைக்க வாய்ப்பு இருக்கிறது. அவை என்னவென்று தற்போது பார்க்கலாம். 

9 சாதனைகள் என்னென்ன? 

  • விராட் கோலி, இன்னும் ஒரு சதம் அடித்தால், சர்வதேச கிரிக்கெட்டில் ஒரு ஃபார்மெட்டில் அதிக சதம் அடித்த வீரர் என்ற பெருமையை விராட் கோலி பெறுவார். 
  • அடுத்த 23 இன்னிங்ஸ்களில் 327 ரன்கள் அடித்தால், சர்வதேச கிரிக்கெட்டில் அதிவேகமாக 28,000 ரன்களை எடுத்த வீரர் என்ற பெருமை. 
  • இன்னும் அவர் 344 ரன்கள் எடுத்தால் சர்வதேச கிரிக்கெட்டில் அதிக ரன்கள் அடித்தவர்களின் பட்டியலில் இரண்டாவது இடத்தை பிடிப்பார். 
  • இந்த தொடரில் சதம் அடித்தால் தென்னாப்பிரிக்காவுக்கு எதிராக 6 ஒருநாள் சதங்கள் அடித்த ஒரே வீரர் என்ற பெருமையை பெறுவார். 
  • இன்னும் இரண்டு அரைசதங்கள் அடித்தால் தென்னாப்பிரிக்காவுக்கு எதிராக அதிக 50 ரன்களுக்கு மேல் அடித்த வீரர் என்ற பெருமை. 
  • அதேபோல் இன்னும் ஒரு அரைசதம் அடித்தால், சொந்த மண்ணில் ஒருநாள் கிரிக்கெட்டில் அதிக முறை 50 ரன்களுக்கு மேல் அடித்த வீரர் என்ற பெருமை.
  • அதன் மூலம் சொந்த மண்ணில் 100 முறையாக 50 ரன்களுக்கு மேல் அடித்த வீரர் என்ற பெருமையையும் பெறுவார். 
  • தென்னாப்பிரிக்கா அணிக்கு எதிராக வெற்றி பெறும் பட்சத்தில் விராட் கோலி அந்த போட்டியில் 16 ரன்கள் அடித்தால் SENA நாடுகளுக்கு எதிராக வெற்றி பெறும் போட்டிகளில் அதிக ரன்கள் எடுத்த வீரர் என்ற பெருமை. 
  • அதேபோல் விராட் கோலி வெற்றி பெறும் போட்டியில் 14 ரன்கள் எடுத்தால் தென்னாப்பிரிக்காவுக்கு எதிராக வெற்றி பெறும் போட்டியில் 1000 ரன்கள் எடுத்த முதல் இந்தியர் என்ற பெருமையையும் பெறுவார். 

தென்னாப்பிரிக்காவுக்கு எதிரான ஒருநாள் தொடருக்கான இந்திய அணி: கே.எல்.ராகுல் (கேப்டன் மற்றும் விக்கெட் கீப்பர்), ரோகித் சர்மா, யஷஸ்வி ஜெய்ஸ்வால், விராட் கோலி, திலக் வர்மா, ரிஷப் பந்த் (விக்கெட் கீப்பர்), வாஷிங்டன் சுந்தர், ரவீந்திர ஜடேஜா, குல்தீப் யாதவ், நிதிஷ் குமார் ரெட்டி, ஹர்ஷித் ராணா, ருதுராஜ் கெய்க்வாட், பிரசித் கிருஷ்ணா, அர்ஷ்தீப் சிங், துருவ் ஜுரேல். 

மேலும் படிக்க: கோலி, ரோகித் கண்டிப்பா இதை செய்யனும்.. இல்லைனா 2027 உ.கோ-க்கு சான்ஸ் கிடையாது!

மேலும் படிக்க: இந்தியா - தென்னாப்பிரிக்கா ஒருநாள் தொடர்: எங்கு, எப்போது, எதில் பார்க்கலாம்? முழு விவரம்!

Virat Kohli India vs South Africa

