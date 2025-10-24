English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Sports
  • விராட் கோலிக்கு இது கடைசி போட்டி... சிட்னியில் இதுவரை அவர் அடித்த ரன்கள் எவ்வளவு?

India vs Australia: ஒருநாள் கிரிக்கெட்டை பொருத்தவரை, சிட்னி மைதானத்தில் விராட் கோலியின் பேட்டிங் சாதனை என்ன என்பதை இங்கு விரிவாக காணலாம்.

Written by - Sudharsan G | Last Updated : Oct 24, 2025, 09:19 PM IST
  • ஆஸ்திரேலியாவை தொடரை வென்றுவிட்டது.
  • விராட் கோலிக்கு இரண்டு போட்டிகளிலும் டக்அவுட்டாகி உள்ளார்.
  • விராட் கோலிக்கு இது கடைசி போட்டி.

India vs Australia, Virat Kohli ODI Records In SCG: இந்தியா - ஆஸ்திரேலியா இடையேயான மூன்றாவது ஓடிஐ போட்டி இந்திய நேரப்படி நாளை (அக். 25) காலை 9 மணிக்கு தொடங்கும். சிட்னி கிரிக்கெட் மைதானத்தில் நடைபெறும் இந்த போட்டி சம்பிரதாயமாக நடைபெறுகிறது, ஏனெனில் ஆஸ்திரேலியா 0-2 என்ற கணக்கில் தொடரை ஏற்கெனவே வென்றுவிட்டது.

Add Zee News as a Preferred Source

India vs Australia: விராட் கோலிக்கு கடைசி போட்டி 

வைட்வாஷ் செய்ய ஆஸ்திரேலியாவும், வைட்வாஷை தவிர்க்க இந்திய அணியும் சிட்னி போட்டியில் கடுமையாக போரிடும். இந்த போட்டி இந்திய அணியில் விராட் கோலிக்குதான் அதிமுக்கியமான போட்டி எனலாம். சுமார் 224 நாள்களுக்கு பின் சர்வதேச கிரிக்கெட்டுக்கு வந்த விராட் கோலி தொடர்ந்து இரண்டு போட்டிகளில் டக்அவுட்டாகி உள்ளார். மூன்றாவது மற்றும் கடைசி போட்டியில் ஆறுதலான இன்னிங்ஸை விளையாட விராட் கோலி முயற்சிப்பார்.

விராட் கோலிக்கு இதுதான் ஆஸ்திரேலிய மண்ணில் விளையாடும் போட்டி எனலாம். இந்தியாவுக்கு அடுத்து தனது வாழ்நாளில் சிறப்பாக ஆடிய ஆஸ்திரேலியாவில் கடைசி இன்னிங்ஸை மறக்க முடியாத இன்னிங்ஸாக அமைக்க வேண்டும் என விராட் கோலியின் ரசிகர்கள் நினைக்கிறார்கள். இதற்கு பின் அவர் நாடு திரும்பிவிடுவார். அடுத்து தென்னாப்பிரிக்கா மற்றும் நியூசிலாந்து அணியுடன் உள்நாட்டில் ஓடிஐ தொடரில் விளையாடுவார் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

India vs Australia: சிட்னியில் விராட் கோலி

விராட் கோலிக்கு நாளைய போட்டி முக்கியமானது எனும்பட்சத்தில், ஓடிஐ போட்டிகளை பொருத்தவரை சிட்னியில் அவர் விளையாடிய முந்தைய போட்டிகள் அவருக்கு எவ்வாறு அமைந்திருக்கிறது என்பதை இங்கு சற்று விரிவாக காணலாம்.

சிட்னி மைதானத்தில் கோலி இதுவரை 7 ஓடிஐ போட்டிகளில் விளையாடியிருக்கிறார். அவற்றில் வெறும் 24.33 ரன்கள் என்ற சராசரியில் 146 ரன்களை மட்டுமே அடித்துள்ளார். அதிலும் ஒரே ஒரு அரைசதம் மட்டுமே அடித்திருக்கிறார். கடைசியாக 2020ஆம் ஆண்டில் விளையாடியபோது ஆஸ்திரேலியாவுக்கு எதிராக விராட் கோலி இங்கு 89(87) ரன்களை அடித்திருந்தார். 2012இல் 21* ரன்கள், 2015இல் 3 & 1, 2016இல் 8, 2019இல் 3, 2020இல் 21 என சொற்ப ரன்களை அதற்கு முன் அடித்திருந்தது குறிப்பிடத்தக்கது. இந்தியா - ஆஸ்திரேலியா அணிகளுக்கு இடையிலான இந்த மூன்றாவது போட்டியை ஸ்டார் ஸ்போர்ட்ஸ் சேனல் மூலம் தொலைக்காட்சி வாயிலாகவும், ஜியோ ஹாட்ஸ்டார் மூலம் ஓடிடி தளத்திலும் நீங்கள் நேரலையை கண்டுகளிக்கலாம். 

மேலும் படிக்க | இந்தியா vs ஆஸ்திரேலியா 3வது ஒருநாள் போட்டி மழையால் பாதிக்குமா?

மேலும் படிக்க | இந்திய அணியில் வெளியேறப்போது யாரு? குல்தீப் யாதவ் வருவது உறுதி!

மேலும் படிக்க | கம்பீரின் பிடிவாதம்.. 2வது முறையாக ஒருநாள் தொடரை இழந்த இந்தியா.. முழு விவரம்!

About the Author

Sudharsan G

I’m Sudharsan G, Sub Editor at Zee Tamil News, with over five years of experience in Tamil content writing. I cover Tamil Nadu, national, and international news, along with sports stories that connect with readers. A follower of cricket, cinema, and politics, I bring depth and perspective to every piece. I also have on-screen camera experience, which helps me present news stories in a more engaging and impactful way. Outside work, I enjoy modern Tamil literature and discovering new voices in contemporary writing.

...Read More

