விராட் கோலி போட்ட லைக்... கலாய்த்து தள்ளும் ரசிகர்கள் - யார் அந்த மாடல் LizLaz?

Virat Kohli Instagram Viral: ஐபிஎல் 2026 சீசன் தற்போது விறுவிறுப்பாக நடைபெற்று வருகிறது. நடப்பு சீசனில் அதிக ரன்களை அடித்தவர்கள் பட்டியலில் விராட் கோலி முதலிடத்தில் உள்ளார், ஆரஞ்சு தொப்பி அவரிடம்தான் உள்ளது.
தற்போது ஐபிஎல் கிரிக்கெட்டை தாண்டி விராட் கோலி டிரெண்டிங்கில் உள்ளார். இன்ஸ்டாகிராமில் தென்னாப்பிரிக்கா சமூக வலைதள பிரபலம் ஒருவரின் புகைப்படத்திற்கு விராட் கோலி லைக் போட்டது தற்போது வரைலாகி வருகிறது.
விராட் கோலி போட்ட லைக்
தென்னாப்பிரிக்க சமூக வலைதள பிரபலமான LizLaz மற்றும் புகைப்படக் கலைஞர் அத்வைத் வைத்யா ஆகியோரின் இணைந்து போட்ட பதிவைதான் விராட் கோலி லைக் போட்டுள்ளார். ஆனால், விராட் கோலி அவர்கள் யாரையும் இன்ஸ்டாகிராமில் பின்பற்றவில்லை (Follow). இது சில நிமிடங்களிலேயே வைரலாகிவிட்டது. அந்த பதிவு கடந்த ஜனவரி 30ஆம் தேதி போடப்பட்டுள்ளது.
விராட் கோலியை கிண்டலடிக்கும் ரசிகர்கள்
இதுகுறித்து ஒரு ரசிகர், "கோலி இன்ஸ்டாகிராமில் இந்த பதிவை லைக் போட்டுள்ளார். அல்காரிதம் குறித்து மற்றொரு நீண்ட பதிவு வரப்போகிறது" என கோலியை கிண்டலடித்துள்ளார். மற்றொருவர், "நண்பர்களே... இது வெறும் அல்காரிதம் சார்ந்த பிரச்னைதான். இது அனைவருக்கும் ஏற்படும். சில நேரங்களில், நான் ஒருபோதும் விரும்பாத பதிவுகளை என் இன்ஸ்டாகிராமில் பார்க்கிறேன்" என விராட் கோலி கடந்த காலத்தில் கூறியதை அப்படியே கூறுவது போன்று பதிவிட்டிருந்தார். பஞ்சாப் கிங்ஸ் வீரரும், இந்திய மூத்த ஸ்பின்னருமான யுஸ்வேந்திர சாஹல் அந்த புகைப்படத்தில், 'Algorithm' என கமெண்ட் போட்டுள்ளதும் குறிப்பிடத்தக்கது.
அல்காரிதம் பிரச்னை
'அல்காரிதம் சார்ந்த பிரச்னை' என ரசிகர்கள் தொடர்ந்து பதிவிட்டு வருகின்றனர். இது நகைச்சுவையான கமெண்ட்ஸ் என்றாலும் விராட் கோலிக்கு இதேபோல் கடந்த காலத்தில் நடந்த சம்பவத்தை குறிப்பிட்டே இவர்கள் இவ்வாறு பதிவிடுகின்றனர். ஆம், விராட் கோலி இதுபோன்று சமூக வலைதளங்கள் மூலம் வைரலாவது இது முதல்முறையல்ல.
இதற்கு முன் நடந்த சம்பவம்
இதற்கு முன், பாலிவுட் நடிகையும், சமூக வலைதள பிரபலமுமான அவ்னீத் கௌர் என்பவரின் இன்ஸ்டாகிராம் புகைப்படப்பதிவை விராட் கோலி கடந்தாண்டு லைக் செய்திருந்தார். அதுவும் பெரும் வைரலாக பரவியது. அந்த புகைப்படம் அவ்னீத் கௌரின் அதிகாரப்பூர்வ பக்கமும் இல்லை, அது ஏதோ ரசிகர் ஒருவரின் பக்கத்தில் போடப்பட்ட புகைப்படமாகும்.
அந்த புகைப்படத்தை விராட் கோலி லைக் செய்திருந்தது ஆன்லைனில் பரபரப்பாக பேசப்பட்டது. இதுகுறித்து விராட் கோலி விளக்கமும் அளித்தார். அதாவது, அது தெரியாமல் நடந்ததாகும் என்பதும் இன்ஸ்டாகிராம் ஃபீடை அழிக்கும்போது நடந்த அல்காரிதம் சார்ந்த பிரச்னை என்றும் அவர் கூறியிருந்தார். அவரின் அந்த விளக்கம்தான் தற்போது அவரையே கிண்டலடிக்க பயன்படுத்தப்படுகிறது. சமீபத்திய சம்பவம் குறித்து விராட் கோலி தரப்பில் ஏதும் விளக்கம் அளிக்கப்படவில்லை.
யார் இந்த LizLaz?
விராட் கோலி லைக் போட்டிருக்கும் LizLaz என்பவரின் இயற்பெயர் ஜெனிபர். இவர் ஜெர்மனில் வசிக்கும் தென்னாப்பிரிக்கா நாட்டைப் பூர்வீகமாக கொண்டவர். இவர் பாடகர் மட்டுமின்றி பயண பிளாகரும் கூட... இவருக்கு ஜெர்மானிய மொழி, ஆங்கிலம், டச்சு மொழி ஆகியவை தெரியும். இவர் ஹிந்தியும் படித்திருக்கிறார், சில பிராந்திய மொழிகளும் தெரியும். பெங்களூரு, மும்பை, டெல்லி பகுதிகளில் உள்ளூர் மக்களுடன் இவர் பேசிய வீடியோக்கள் பலவற்றை அவரது இன்ஸ்டாகிராம் பக்கத்தில் பார்க்க முடிகிறது.
சமோசா, சமோசா என இவர் போட்ட வைரல் வீடியோ இவருக்கு இந்தியாவில் ரசிகர்களை அதிகப்படுத்தியது. அந்த வீடியோவை அவர் 20 நிமிடத்தில் எழுதி எடுத்ததாம். அதேபோல், பெங்களூருவில் இருக்கும் போக்குவரத்து நெரிசல் குறித்து அவர் போட்ட வீடியோவும் வைரல். இந்தியா மற்றும் ஜெர்மன் மக்களுக்கு இடையே உள்ள வாழ்க்கை முறை வேறுபாடுகளை ஒப்பிட்ட அவரது பாட்காஸ்ட் இந்தியர்களிடம் நல்ல வரவேற்பை பெற்றுள்ளது.
விராட் கோலியும் ஐபிஎல் தொடரும்...
விராட் கோலி 19வது ஆண்டாக ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களூரு அணிக்கு ஐபிஎல் தொடரில் விளையாடி வருகிறார். 272 போட்டிகளில் விளையாடி 8,889 ரன்களை குவித்துள்ளார். ஐபிஎல் தொடரில் அதிக ரன்களை அடித்தவரும் இவர்தான். கடந்த 2025 சீசனில் 15 போட்டிகளில் விளையாடி 657 ரன்களை குவித்திருந்தார். அதற்கு முன் 2024 தொடரில் 15 போட்டிகளில் விளையாடி 741 ரன்களை குவித்திருந்தார்.
இந்நிலையில் 2026 சீசனில் 5 போட்டிகளில் விளையாடி 228 ரன்களை குவித்துள்ளார். 2024 டி20 உலகக் கோப்பை தொடருக்கு பின், டி20ஐ அரங்கில் இருந்து விராட் கோலி ஓய்வுபெற்றுவிட்டார். தற்போது டெஸ்ட் போட்டிகளிலும் ஓய்வுபெற்றுவிட்டார், ஓடிஐ போட்டிகளில் மட்டுமே விராட் கோலி விளையாடி வருகிறார். இந்த காலகட்டத்தில் டி20 பேட்டிங்கில் விராட் கோலி பல முன்னேற்றங்களை கண்டுள்ளார். டெஸ்டில் விளையாடாததால் டி20 போட்டிகளில் விராட் கோலியால் அதிரடியாக விளையாட முடிகிறது. இந்த தொடரிலும் அவர் 500 ரன்களுக்கு மேல் அடிக்கவும் வாய்ப்புள்ளது.
இன்னும் 111 ரன்களை விராட் கோலி அடித்தால், ஐபிஎல் தொடரில் முதல்முறையாக 9000 ரன்களை கடந்த முதல் வீரர் என்ற சாதனையை படைப்பார். நிச்சயம் இந்த சீசனிலேயே விராட் கோலி இச்சாதனையை படைப்பார் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
