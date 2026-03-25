விராட் கோலி தொடக்க வீரர் இல்லை? RCB அணியின் முடிவு என்ன? முழு விவரம்!

IPL 2026: கடந்த 2025 ஐபிஎல் தொடரை ரஜத் பட்டிதார் தலைமையிலான ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களூரு அணி வென்றது. இந்த சூழலில், 2026 ஐபிஎல் தொடரையும் வெல்லும் முனைப்புடன் ஆர்சிபி அணி களமிறங்குகிறது. நடப்பு சாம்பியனான ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களூரு தொடரின் முதல் போட்டியில் விளையாடுகிறது. அப்போட்டியில் சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத் அணியுடன் மோதுகிறது. இப்போட்டி மார்ச் 28 ஆம் தேதி பெங்களூருவின் சின்னசாமி மைதானத்தில் நடைபெறுகிறது.
ஏலத்தில் வாங்கப்பட்ட ஆர்சிபி வீரர்கள்
டிசம்பர் மாதம் நடந்த மினி ஏலத்தில் அனைத்து அணிகளும் தங்களுக்கு தேவையான சில வீரர்களை வாங்கி கொண்டனர். அந்த வகையில், ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களூரு அணி வெங்கடேஷ் ஐயர் (ரூ. 7 கோடி), ஜேக்கப் டஃபி (ரூ. 2 கோடி), மங்கேஷ் யாதவ் (ரூ. 5.2 கோடி), சாத்விக் தேஸ்வால் (ரூ. 30 லட்சம்), ஜோர்டான் காக்ஸ் (ரூ. 75 லட்சம்), கனிஷ்க் சவுகான் (ரூ. 30 லட்சம்), விஹான் மல்ஹோத்ரா (ரூ. 30 லட்சம்), மற்றும் விக்கி ஓஸ்ட்வால் (ரூ. 30 லட்சம்). என மொத்தம் 8 வீரர்களை வாங்கியது.
விராட் கோலி தொடக்க வீரர் இல்லை
இதன் காரணமாக இந்த 2026 ஐபிஎல் தொடரில் ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களூரு அணியின் பிளேயிங் லெவன் என்னவாக இருக்கும் என கேள்வி ரசிகர்கள் மத்தியில் உள்ளன. இதற்கிடையில், முக்கிய வேகப்பந்து வீச்சாளரான ஜோஸ் ஹெசில்வுட் காயம் காரணமாகவும் யாஷ் தயாள் சில சொந்த காரணங்களுக்காகவும் தொடரில் இருந்து விலகி உள்ளனர். இது ஆர்சிபி அணிக்கு பெரிய பின்னடைவாக பார்க்கப்படுகிறது. இந்த நிலையில், விராட் கோலி தொடக்க வீரராக இல்லாமல், ஒன் - டவுனில் அதாவது மூன்றாவது வீரராக களமிறங்க உள்ளார் என தகவல் தெரிவிக்கின்றன.
வெங்கடேஷ் ஐயரால் ஏற்பட்ட குழப்பம்
விராட் கோலி கடந்த சீசனில் தொடக்க வீரராக 600 ரன்களுக்கு மேல் குவித்தார். மேலும், பில் சால்ட் உடனான கூட்டணி நன்கு செட்டாகி உள்ளதால், விராட் கோலியை அணி நிர்வாகம் தொடக்க வீரராகவே களமிறக்கும். இருப்பினும் வெங்கடேஷ் ஐயர் அணிக்குள் வந்திருப்பதால், அவரை பில் சால்ட்டுடன் களமிறங்கிவிட்டு விராட் கோலியை மூன்றாவது இடத்தில் களமிறக்குமோ என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இதற்கு முக்கிய காரணமாக இடது - வலது காம்பினேஷனை பார்ப்பதாக கூறப்படுகிறது. ஆனால் விராட் கோலிக்கு முன்னுரிமை கொடுக்கவே அதிக வாய்ப்புள்ளது.
மிடில் ஆர்டரை பலமாக்கும் பட்டிதார், ஜிதேஷ்
நட்சத்திர வீரரான விராட் கோலி, பவர் ப்ளே மற்றும் சுழற்பந்து வீச்சை சிறப்பாக கையாண்டுள்ளார். அதேபோல் விராட் கோலி ஆர்சிபியின் மிக பேட்டர் என்பதாலும், அவரது அனுபவம் அணிக்கு பெரும் பலம் என்பதாலும் அவருக்கே முன்னுரிமை கொடுக்க வாய்ப்புள்ளது. வெங்கடேஷ் ஐயர், தேவ்தத் படிக்கலுக்கு பதிலாக களமிறக்கப்படலாம். அதன்பின், மிடில் ஆர்டரில் பலம் சேர்க்கும் விதமாக ரஜத் பட்டிதார், ஜிதேஷ் சர்மா ஆகியோர் உள்ளார்.
ஆர்சிபி அணிக்கு ஏற்பட்ட பின்னடைவு
போட்டியை முடித்துக்கொடுக்க ஆஸ்திரேலிய அதிரடி வீரர் டிம் டேவிட், ரோமாரியோ ஷெஃபெர்ட் ஆகியோர் உள்ளனர். பந்து வீச்சில், புவனேஷ்வர் குமார், ஜேக்கப் டஃபி, குர்ணால் பாண்டியா, சுயாஷ் சர்மா ஆகியோர் உள்ளனர். ஜோஸ் ஹெசில்வுட் இல்லாததை ஜேக்கப் டஃபி நிரப்புவார் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. அதேபோல் யாஷ் தயாள் இடத்தில் மங்கேஷ் யாதவ் விளையாடுவார் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
இம்பேக்ட் வீரர் யார்?
அதேபோல் இம்பேக்ட் வீரராக சுயாஷ் சர்மா அல்லது ரஷிக் தர் பயன்படுத்தப்படலாம் என தெரிகிறது. இருவரில் பெரும்பாலும் சுயாஷ் சர்மாவையே இம்பேக்ட் வீரராக பயன்படுத்த வாய்ப்புள்ளது. ஏனென்றால், பிளேயிங் 11ல் குர்ணால் பாண்டியா சுழற்பந்து வீச்சாளராக இருப்பார். எனவே இரண்டாவது வீரராக ஒரு சுழற்பந்து வீச்சாளர் வேண்டும் என்பதால், கடந்த முறை போல சுயாஷ் சர்மாவே இம்பேக்ட் வீரராக களமிறங்குவார் என தெரிகிறது.
ஆர்சிபி அணியின் உத்தேச பிளேயிங் 11
விராட் கோலி, பில் சால்ட், ரஜத் பட்டிதார் (கேப்டன்), வெங்கடேஷ் ஐயர் அல்லது தேவ்தத் படிக்கல், குர்ணால் பாண்டியா, ஜிதேஷ் சர்மா (விக்கெட் கீப்பர்), டிம் டேவிட், ரோமாரியோ ஷெப்பர்ட், புவனேஷ்வர் குமார், ஜேக்கப் டஃபி, மங்கேஷ் யாதவ். இம்பேக்ட் வீரர்: சுயாஷ் சர்மா அல்லது ரஷிக் தர்.
சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்!
உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..
முகநூல் - @ZEETamilNews
ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews
டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews
வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r
அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!
Android Link: https://bit.ly/3AIMb22
Apple Link: https://apple.co/3yEataJ