அவுட்டான விராட் கோலி... 5 ஆண்டுகளுக்கு பிறகு பெரிய சாதனை... ஆனால் இன்றே பறிபோக வாய்ப்பு!

Virat Kohli ICC ODI Rankings: நியூசிலாந்து அணி இந்தியாவுக்கு ஓடிஐ மற்றும் டி20ஐ தொடர்களை விளையாடுவதற்கு தற்போது சுற்றுப்பயணம் மேற்கொண்டு வருகிறது.
ஓடிஐ தொடர் நடைபெற்று வரும் நிலையில், இன்று இரண்டாவது ஓடிஐ போட்டி ராஜ்கோட் நகரில் நடைபெற்று வருகிறது. வதோதரா நகரில் கடந்த ஞாயிற்றுக்கிழமை நடந்த முதல் ஒருநாள் போட்டியில் இந்திய அணி 4 விக்கெட் வித்திாயசத்தில் வெற்றி பெற்று தொடரில் 1-0 என்ற கணக்கில் முன்னிலை பெற்றுள்ளது.
Virat Kohli ICC ODI Ranking: விராட் கோலியின் சிறப்பான பார்ம்
கடந்த 5 ஓடிஐ இன்னிங்ஸில் விராட் கோலி சிறப்பான பார்மை வெளிக்காட்டி வருகிறார். 74*, 135, 102, 65*, 93 என 469 ரன்களை குவித்துள்ளார். அதேநேரத்தில், விஜய் ஹசாரே கோப்பை தொடரில் இரண்டு போட்டிகளில் முறையே 131, 77 ரன்களை அடித்தார். விராட் கோலி டி20ஐ மற்றும் டெஸ்ட் போட்டிகளில் இருந்து ஓய்வுபெற்றுவிட்டதால், ஓடிஐ போட்டிகளில் மட்டும் அவர் விளையாடி வருகிறார். அதிலும் அவர் முரட்டு பார்மில் இருக்கிறார். நிச்சயம் 2027 ஐசிசி உலகக் கோப்பை போட்டிகளில் விராட் கோலி விளையாடுவார் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. விராட் கோலி 2020ஆம் ஆண்டுக்கு பிறகு சிறப்பான பார்மில் இருப்பது இதுதான் என அவரது ரசிகர்கள் பேசி வருகின்றனர்.
Virat Kohli ICC ODI Ranking: 5 ஆண்டுகளுக்கு பின் முதலிடம்
அதனை நிரூபிக்கும் வகையில், விராட் கோலி சுமார் 5 ஆண்டுகளுக்கு பிறகு முதல்முறையாக அந்த மைல்கல்லை எட்டியுள்ளார். அதாவது, ஐசிசி ஓடிஐ பேட்டிங் தரவரிசையில் விராட் கோலி சுமார் 5 ஆண்டுகளுக்கு பிறகு முதலிடத்தை பிடித்துள்ளார். இதற்கு முன் கடைசியாக 2021ஆம் ஆண்டு ஏப். 2ஆம் தேதி அன்று விராட் கோலி அவரது முதலிடத்தை பறிகொடுத்தார். தற்போது ரோஹித் சர்மாவை பின்னுக்கு தள்ளி, விராட் கோலி முதலிடத்தை பிடித்துள்ளார். 2017ஆம் ஆண்டில் இருந்து 2021ஆம் ஆண்டுவரை என மொத்தம் 4 ஆண்டுகள் விராட் கோலி முதலிடத்தில் இருந்தார். அப்போது 2021ஆம் ஆண்டில் பாபர் அசாம் முதலிடத்தை பறித்தார். பாபர் அசார் 2025ஆம் ஆண்டு வரை முதலிடத்தில் இருந்த நிலையில், 2025 தொடக்கத்தில் ரோஹித் சர்மா முதலிடத்திற்கு வந்தது குறிப்பிடத்தக்கது.
India's linchpin regains top spot after hitting a purple patch in OD
More on the latest ICC Men's rankinghttps://t.co/IKDkNetwgG
— ICC (@ICC) January 14, 2026
Virat Kohli ICC ODI Ranking: ஓடிஐ தரவரிசையில் பிற இந்தியர்கள்
ரோஹித் சர்மா தற்போது இரண்டு இடங்கள் பின்னடைவை சந்தித்து 775 புள்ளிகளுடன் 3வது இடத்தில் உள்ளார். நியூசிலாந்து வீரர் டேரில் மிட்செல் ஓரிடம் முன்னேறி 784 புள்ளிகளுடன் 2வது இடத்தில் உள்ளார். விராட் கோலி 785 புள்ளிகளுடன் ஓரிடம் முன்னேறி முதலிடத்தை பிடித்துள்ளார். இந்திய அணியை பொருத்தவரை, கேப்டன் சுப்மான் கில் 725 புள்ளிகளுடன் 5வது இடத்திலும், ஷ்ரேயாஸ் ஐயர் 682 புள்ளிகளுடன் 10வது இடத்திலும், கேஎல் ராகுல் 854 புள்ளிகளுடன் 11வது இடத்திலும் உள்ளனர். இவர்களுக்குன் 100வது இடத்தில் 411 புள்ளிகளுடன் அக்சர் பட்டேல் உள்ளார், வேறு இந்தியர்கள் யாருமே முதல் 100 இடங்களில் இல்லை. கடந்தாண்டு முதலிடத்தில் இருந்து இறங்கிய பாகிஸ்தான் வீரர் பாபர் அசாம் தற்போது 722 புள்ளிகளுடன் 6வது இடத்தில் உள்ளார்.
Virat Kohli ICC ODI Ranking: விராட்டை முந்துவாரா டேரில் மிட்செல்
இன்றைய இரண்டாவது ஓடிஐ போட்டியில் இந்திய அணி முதலில் பேட்டிங் செய்து வருகிறது. விராட் கோலி 23 ரன்களில் ஆட்டமிழந்தது பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியது. ரோஹித் 24, சுப்மான் கில் 56, ஷ்ரேயாஸ் ஐயர் 8 ரன்களில் ஆட்டமிந்தனர். தற்போது 25 ஓவர்களில் 122 ரன்களுக்கு 4 விக்கெட்டை இழந்து இந்தியா தடுமாறி வருகிறது. அடுத்து நியூசிலாந்து அணி பேட்டிங் செய்யும்போது டேரில் மிட்செல் சிறப்பாக விளையாடும்பட்சத்தில் விரைவாக அவர் தரவரிசையில் முதலிடத்தை பிடித்து, விராட் கோலி 2வது இடத்திற்கு போகவும் வாய்ப்புள்ளது. ஏனென்றால் விராட் கோலியை விட ஒரு புள்ளி மட்டுமே குறைவாக பெற்று டேரில் மிட்செல் தற்போது 2வது இடத்தில் இருப்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
