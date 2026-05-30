/நாளையுடன் ஓய்வு பெறும் விராட் கோலி? வைரலாகும் ரஜத் பட்டிதார் பதிவு!

Virat Kohli IPL Retirement News: ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களூரு அணி வீரர் விராட் கோலி நாளைய ஐபிஎல் இறுதி போட்டியுடன் ஓய்வு பெற இருப்பதாக கூறப்படுகிறது.
ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் அணியின் முகமாக திகழ்பவர் விராட் கோலி. ஐபிஎல் தொடக்கத்தில் இருந்து ஒரு வீரர் ஒரே அணிக்காக விளையாடுகிறார் என்றால் அது விராட் கோலி மட்டுமே. இவருக்கு இந்தியா மட்டுமல்லாமல் உலகம் முழுவதும் ரசிகர்கள் இருக்கின்றனர். இவரது கிரிக்கெட் விளையாட்ட்டை பார்த்தவர்கள் யாரும் இவரை ஒரு கிரிக்கெட்டராக பிடிக்காது என சொல்ல மாட்டார்கள்.
ஐபிஎல்லில் ஆர்சிபி அணி 17 ஆண்டுகளாக கோப்பையை வெல்லாமல் இருந்த நிலையிலும் அந்த அணியின் ரசிகர்கள் தொடர்ந்து ஆதரவு கொடுத்து வந்தனர். இதற்கு முக்கிய காரணம் விராட் கோலிதான். அவரது ரசிகர்கள் ஒருபோதும் அவரை விட்டுக்கொடுக்க மாட்டார்கள் என்பதற்கு இது மிகப்பெரிய சாட்சி. இந்த நிலையில், விராட் கோலி நாளைய ஐபிஎல் இறுதி போட்டியுடன் ஓய்வு பெற இருப்பதாக கூறப்படுகிறது.
2026 ஐபிஎல் தொடரின் இறுதி போட்டிக்கு முதலில் முன்னேறிய ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களூரு அணி நாளை (மே 31) சுப்மன் கில் தலைமையிலான குஜராத் டைட்டன்ஸ் அணியை எதிர்கொள்கிறது. இப்போட்டி அகமதாபாத்தின் நரேந்திர மோடி மைதானத்தில் நடைபெறுகிறது. ஆர்சிபி அணி இந்த போட்டியில் வென்றால் அது அவரது ரசிகர்களுக்கு மிகப்பெரிய மகிழ்ச்சியை கொடுக்கும். கடந்த 2025 ஐபிஎல்லில் தனது முதல் ஐபிஎல் கோப்பையை வென்ற நிலையில், தொடர்ந்து இரண்டாவது முறையும் வெல்ல வேண்டும் என்ற எதிர்பார்ப்பில் அவர்கள் உள்ளனர்.
இந்த நிலையில், ரசிகர்களை சோகப்படுத்தும் செய்தியாக விராட் கோலி ஓய்வு தொடர்பான தகவல்கள் பரவி வருகின்றன. அவர் நாளைய இறுதி போட்டியுடன் ஓய்வு பெறுவதாக செய்திகள் வெளியாகி வருகின்றன. அதாவது ஆர்சிபி அணியின் கேப்டன் ரஜத் பட்டிதார் அவரது இன்ஸ்டாகிராம் பக்கத்தில் தி பைனல் என்று குறிப்பிட்ட புகைப்படத்தை பதிவிட்டுள்ளார். அதில் ரஜத் பட்டிதார் மற்றும் விராட் கோலி இடம் பிடித்துள்ளனர். இந்த புகைப்படம்தான் தற்போது ரசிகர்கள் மத்தியில் குழப்பத்தை ஏற்படுத்தி உள்ளது.
37 வயதாகும் விராட் கோலி மிகவும் ஃபிட்டாக இருக்கும் நிலையில், அவர் ஓய்வு பெறுகிறாரா என்ற கேள்வி எழுந்துள்ளது. ரஜத் பட்டிதார் இந்த புகைப்படத்தை ஆர்சிபி இறுதி போட்டிக்கு முன்னேறிய அன்றோ அதற்கு அடுத்த நாளோ பதிவிட்டிருந்தால் சரி. ஆனால் அவர் நாளை இறுதி போட்டி நடக்க இருக்கும் நிலையில், இன்று அந்த பதிவை பதிவிட்டிருப்பது தான் சந்தேகத்தை ஏற்படுத்தி இருக்கிறது.
ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களூரு அணியின் தூணாக இருக்கும் விராட் கோலியின் ஓய்வு குறித்த இந்தத் தகவல், தற்போதைக்கு சமூக வலைதளங்களில் பரவி வரும் ஒரு யூகமே தவிர அதிகாரப்பூர்வமான செய்தி அல்ல. நாளை நடக்கவிருக்கும் இறுதி போட்டியை குறிக்கும் விதமாகவே ரஜத் படிதார் 'தி பைனல்' என பதிவிட்டிருக்க அதிக வாய்ப்புள்ளது. 2025ல் தனது முதல் ஐபிஎல் கோப்பையை கைப்பற்றிய விராட் கோலி, தற்போதும் உச்சக்கட்ட உடற்தகுதியுடன் இருப்பதால், அவர் இப்போதே ஓய்வு பெற மாட்டார் என்றே கிரிக்கெட் வல்லுநர்கள் கருதுகின்றனர். எதுவாக இருந்தாலும், நாளை நரேந்திர மோடி மைதானத்தில் குஜராத் அணிக்கு எதிராக நடக்கும் இறுதி போட்டியின் முடிவில், ஆர்சிபி தொடர்ந்து 2வது முறையாக கோப்பையை வெல்லுமா என்பதும், கோலியின் ஓய்வுப் பரபரப்புக்கு முற்றுப்புள்ளி வைக்கப்படுமா என்பதும் ரசிகர்களுக்கு தெளிவாக தெரிந்துவிடும்.