/ஓய்வு பெறும் விராட் கோலி.. இந்தியா அணியில் விளையாட மாட்டாரா? அவரே சொன்ன வார்த்தை!

எனது திறமையையும் மதிப்பையும் நான் தொடர்ந்து நிரூபிக்க வேண்டும் என்ற எண்ணத்தை எனக்குள் ஏற்படுத்தினால், நான் அந்த இடத்தில் நீடிக்க விரும்பவில்லை என விராட் கோலி தெரிவித்துள்ளார்.
Virat Kohli Latest News: 2027 ஒருநாள் உலகக் கோப்பையில், விராட் கோலி, ரோகித் சர்மா ஆகியோர் இடம் பிடிப்பார்களா என்ற கேள்வி நாளுக்கு நாள் அதிகரித்து வருகிறது. இவர்களின் திறமையில் எந்த சந்தேகமும் இல்லாத நிலையில், அவர்களை அணியில் வைத்துள்ள பிசிசிஐ விரும்புகிறதா என்பதுதான் கேள்வியாக உள்ளது. இந்த நிலையில்தான் விராட் கோலி, ”என்னை நிரூபிக்கும் நிலைக்கு தள்ளினால், நான் அந்த இடத்தில் நீடிக்க விரும்பவில்லை” என கூறி உள்ளார்.
விராட் கோலி கடந்த 2024 டி20 உலகக் கோப்பையை வென்றதோடு தனது டி20 கிரிக்கெட் ஓய்வை அறிவித்தார். அதன் பின்னர் தொடர்ந்து டெஸ்ட் மற்றும் ஒருநாள் கிரிக்கெட்டில் விளையாடி வந்தார். அதேசமயம் இந்திய அணியின் தலைமை பயிற்சியாளராக கெளதம் கம்பீர் பதவியேற்று வழிநடத்தி வந்தார். இதையடுத்து இந்திய அணியில் பல்வேறு அதிரடி திருப்பங்கள் நிகழ்ந்தன.
டெஸ்ட் கிரிக்கெட்டில் நல்ல ஃபார்மில் இருந்த விராட் கோலி கடந்த 2025 ஆம் ஆண்டு மே மாதம் திடீரென ஓய்வை அறிவித்தார். இது அனைவரது மத்தியிலும் பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியது. சிறந்த உடற்தகுதியுடன் ரன்களை குவித்த வந்த அவர், இப்படியான முடிவை எடுத்தது குழப்பத்தை ஏற்படுத்தியது. அதோடு ரோகித் சர்மாவும் ஓய்வை அறிவித்தார். சீனியர்களின் இந்த முடிவுக்கு கவுதம் கம்பீர் தான் காரணம் என பரவலாக பேசப்பட்டது.
இளைஞர்களுக்கு இடம் அளிக்கிறேன் என்ற பெயரில் கோலி, ரோகித் போன்றவர்களை கம்பீர் ஒதுக்க நினைப்பதாக பலரும் குற்றம்சாட்டினர். மேலும், கம்பீருடன் - கோலி, ரோகித்திக்கு செட்டாகவில்லை, கம்பீர் கூறுவதை விராட் கோலி, ரோகித் சர்மா அப்படியே கேட்காதது, அவருக்கு பிடிக்கவில்லை எனவும் விமர்சிக்கப்பட்டது. அவரின் பேச்சை கேட்கும் ஆட்களையே அணிக்குள் வைத்துக்கொள்ள கம்பீர் விரும்புவதாக கூறப்பட்டு வருகிறது. இதனாலேயே இவர்களுக்கு இடையேயான மோதல் நீடித்து வந்தது. 2027 ஒருநாள் உலகக் கோப்பைக்கும் கோலி, ரோகித் ஆகியோர் தங்களை நிரூபிக்க வேண்டும் என்ற சூழல் உருவாகி உள்ள நிலையில்தான், விராட் கோலி அதற்கு முற்றுப்புள்ளி வைத்துள்ளார்.
ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களூரு பாட்காஸ்ட்டில் மனம் திறந்து பேசிய விராட் கோலி, “நான் தகுதியற்றவன் அல்லது அணிக்கு தேவையில்லை என்றால், அதை முதல் நாளே என்னிடம் நேரடியாக சொல்லிவிடுங்கள். அதை விடுத்து, எனது திறமையையும் மதிப்ப்பையும் நான் தொடர்ந்து நிரூபிக்க வேண்டும் என்ற எண்ணத்தை எனக்குள் ஏற்படுத்தினால் அந்த இடத்தில் நீடிக்க நான் விரும்பவில்லை” என்று கூறினார்.
இதன் மூலம் தனது வாழ்க்கையின் இந்த கட்டத்தில், மீண்டும் ஒருமுறை தன்னை நிரூபிக்கும் மனநிலையில் தான் இல்லை என்பதை அவர் மிகத் தெளிவாக உணர்த்தி உள்ளார். மேலும், தன்னை நிரூபிக்க வற்புறுத்தினால், ஒருநாள் கிரிக்கெட்டில் இருந்து தான் விலக நேரிடும் என்பதை அவர் சூசகமாக சுட்டிக்காட்டி உள்ளார்.
விராட் கோலி தற்போது விளையாடி வரும் ஐபிஎல் தொடரில் மிகவும் சிறப்பாக விளையாடி வருகிறார். ஆரஞ்சு கேப் வாங்கும் ரேஸில் இருக்கும் அவர், இதுவரை 12 போட்டிகளில் விளையாடி 484 ரன்களை குவித்து அசத்தி உள்ளார். இதில் ஒரு சதம் மற்றும் 3 அரைசதங்கள் அடங்கும். இப்படி தொடர்ந்து சிறப்பாக விளையாடி வரும் கோலியை தொடர்ந்து நிரூபிக்க சொல்வது எந்த வகையில் நியாயம் என ரசிகர்கள் கேள்வி எழுப்புகின்றனர். மேலும், கோலியின் இந்த அறிக்கை ரசிகர்கள் மத்தியில் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தி இருக்கிறது.