விராட், ரோஹித் சம்பளத்தில் கை வைக்கும் பிசிசிஐ... திடீர் முடிவுக்கு என்ன காரணம்?

BCCI Annual Central Contract 2026 Virat Kohli - Rohit Sharma: நியூசிலாந்து அணியுடன் ஓடிஐ தொடரில் 1-2 என்ற கணக்கில் படுதோல்வியை சந்தித்த பிறகு, நியூசிலாந்து அணிக்கு எதிராக 5 போட்டிகள் கொண்ட டி20ஐ தொடரை இந்திய அணி விளையாட இருக்கிறது. அதன்பின், ஐசிசி டி20 உலகக் கோப்பை தொடர் நடைபெற உள்ளது.
Team India: ஓடிஐயில் மட்டும் விராட், ரோஹித்
டி20 உலகக் கோப்பை தொடருக்கு பின் இந்திய அணி, 2027ஆம் ஆண்டு ஐசிசி உலகக் கோப்பை தொடரில் கவனம் செலுத்த தொடங்கும். 2027 உலகக் கோப்பை தொடர் வரை இந்திய அணியின் நட்சத்திர வீரர்களான விராட் கோலி, ரோஹித் சர்மா ஆகியோர் விளையாடுவார்கள் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. அவர்கள் சர்வதசே போட்டிகளில் டெஸ்ட் மற்றும் டி20ஐ ஆகிய பார்மட்களில் ஓய்வை அறிவித்துவிட்டனர். ஓடிஐ போட்டிகளில் மட்டுமே விளையாடி வருகின்றனர். இன்னும் 25-30 ஓடிஐ போட்டிகளில் அவர்கள் விளையாடக்கூடும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
BCCI Players Central Contract: A, A+ அடுக்கில் யார் யார்?
இந்தச் சூழலில், விராட் கோலி மற்றும் ரோஹித் சர்மா ஆகியோர் பிசிசிஐயின் மத்திய ஒப்பந்த பட்டியலில் A+ பிரிவில் இருந்து B பிரிவுக்கு மாற்றப்பட இருப்பதாக தகவல்கள் வெளியாகி உள்ளன, அதன்படி அவர்களுக்கு வழங்கப்பட்டு வரும் வருடாந்திர சம்பளம் குறையும் என்றும் கூறப்படுகிறது. தற்போது நிலுவையில் இருக்கும் மத்திய ஒப்பந்த பட்டியல் A+, A, B, C என 4 அடுக்குகளை கொண்டது. இதில் தற்போது A+ அடுக்கில் விராட் கோலி, ரோஹித் சர்மா, ஜஸ்பிரித் பும்ரா, ரவிந்திர ஜடேஜா ஆகியோர் இடம்பெற்றுள்ளனர். A அடுக்கில் ரிஷப் பண்ட், முகமது ஷமி, முகமது சிராஜ், கேஎல் ராகுல், சுப்மான் கில், ஹர்திக் பாண்டியா ஆகியோர் இடம்பெற்றுள்ளனர்.
BCCI Annual Central Contract 2026 : B, C அடுக்கில் யார் யார்?
B அடுக்கில் சூர்யகுமார் யாதவ், குல்தீப் யாதவ், அக்சர் பட்டேல், ஷ்ரேயாஸ் ஐயர், யஷஸ்வி ஜெய்ஸ்வால் ஆகியோரும்; C அடுக்கில் ரிங்கு சிங், திலக் வர்மா, ருதுராஜ் கெய்க்வாட், சிவம் தூபே, ரவி பிஷ்னோய், வாஷிங்டன் சுந்தர், முகேஷ் குமார், சஞ்சு சாம்சன், அர்ஷ்தீப் சிங், பிரசித் கிருஷ்ணா, ரஜத் பட்டிதார், துருவ் ஜூரேல், சர்பராஸ் கான், நிதிஷ் குமார் ரெட்டி, இஷான் கிஷன், அபிஷேக் சர்மா, ஆகாஷ் தீப், வருண் சக்ரவர்த்தி, ஹர்ஷித் ராணா உள்ளிட்டோரும் இடம்பெற்றுள்ளனர்.
BCCI Players Central Contract 2026: A+ அடுக்கு நீக்கம்
இந்நிலையில், பிசிசிஐ இந்த மத்திய ஒப்பந்த பட்டியலில் இனி மூன்று அடுக்குகளை மட்டும் வைத்துக்கொள்ள முடிவெடுத்துள்ளதாக தகவல்கள் வெளியாகி உள்ளன. A+ அடுக்கை நீக்க வேண்டும் என தேர்வுக்குழு பிசிசிஐயிடம் கோரிக்கை வைத்திருப்பதாக தகவல்கள் வெளியாகி உள்ளன. இதன்மூலம், ரூ.7 கோடி வருடாந்திர வருமானம் பெற்று வரும் விராட், ரோஹித், பும்ரா, ஜடேஜா ஆகியோர் மற்ற அடுக்குகளுக்கு மாற்றப்படலாம் என கூறப்படுகிறது.
BCCI Central Contract 2026: வர உள்ள புதிய மாற்றம்
மேலும், பரிந்துரைக்கப்பட்டுள்ள இந்த புதிய அமைப்பில், விராட் கோலி மற்றும் ரோஹித் சர்மா ஆகியோர் B அடுக்கிற்கு மாற்றப்படுவார்கள் என கூறப்படுகிறது. டெஸ்ட் போட்டிகளில் இருந்து ஓய்வுபெற்று ஓடிஐ போட்டிகளில் மட்டும் அவர்கள் விளையாடுவதால் அவர்களை B அடுக்கில் மாற்ற திட்டமிட்டுள்ளதாக கூறப்படுகிறது. A அடுக்கு வீரர்களுக்கு ரூ.5 கோடி, B அடுக்கு வீரர்களுக்கு ரூ.3 கோடி, C அடுக்கு வீரர்களுக்கு ரூ.1 கோடி ஆண்டுதோறும் வழங்கப்படும் என கூறப்படுகிறது. மேலும் இதுகுறித்து அடுத்து நடைபெற இருக்கும் பிசிசிஐ கூட்டத்தில் ஆலோசனை மேற்கொள்ளப்பட்டு முடிவெடுக்கப்படும் என கூறப்படுகிறது.
BCCI Players Central Contract: எப்போது அறிவிப்பு?
வழக்கமாக ஒவ்வொரு ஆண்டும் பிப்ரவரி - மார்ச் மாதங்களில் பிசிசிஐ அதன் வீரர்களின் மத்திய ஒப்பந்த பட்டியலை வெளியிடும். ஆனால் இந்தாண்டு சற்று முன்கூட்டியே வெளியடாம் என கூறப்படுகிறது. ஓடிஐ மற்றும் டெஸ்டில் கடுமையாக இந்திய அணி சொதப்பி வரும் நிலையில், இந்திய அணியின் ஒப்பந்தத்திற்குள் இளம் வீரர்களை கொண்டு வந்து முற்றிலும் புதிய அணியை கட்டமைக்க தேர்வுக்குழு விரும்புவதாக கூறப்படுகிறது.
மேலும் படிக்க | IND vs NZ: நியூசிலாந்து டி20 தொடர்! இந்திய அணியில் அதிரடி மாற்றங்கள்! முழு விவரம்!
மேலும் படிக்க | ஷ்ரேயாஸ் ஐயர் வேண்டாம்... பிளேயிங் லெவனில் இவருக்கு சான்ஸ் கொடுங்க - இந்திய அணி பலமாகும்!
மேலும் படிக்க | ஓய்வை அறிவிக்கும் இந்த 2 முக்கிய வீரர்கள்... இனி இந்திய அணியில் இடமில்லை!
சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்!
உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..
முகநூல் - @ZEETamilNews
ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews
டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews
வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r
அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!
Android Link: https://bit.ly/3AIMb22
Apple Link: https://apple.co/3yEataJ