விராட் கோலி, ரோஹித் சர்மா இந்த தொடரில் விளையாடவில்லை... இந்தியா ஏ அணி அறிவிப்பு

IND A vs SA A: தென்னாப்பிரிக்கா ஏ அணிக்கு எதிரான இந்தியா ஏ அணி ஸ்குவாட் தற்போது அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. திலக் வர்மா கேப்டன் பொறுப்பை பெற்றுள்ளார். 

Written by - Sudharsan G | Last Updated : Nov 5, 2025, 06:52 PM IST
  • தென்னாப்பிரிக்கா ஏ தற்போது இந்தியாவுக்கு சுற்றுப்பயணம்
  • அதிகாரப்பூர்வமற்ற டெஸ்ட் மற்றும் ஒருநாள் போட்டிகள் நடைபெறுகின்றன.
  • இந்திய ஏ அணி ஸ்குவாட் அறிவிப்பு

விராட் கோலி, ரோஹித் சர்மா இந்த தொடரில் விளையாடவில்லை... இந்தியா ஏ அணி அறிவிப்பு

India A vs South Africa A ODI Squad: இந்தியா - ஆஸ்திரேலியா அணிகளுக்கு (IND vs AUS T20I) இடையிலான டி20ஐ தொடர் தற்போது நடைபெற்று வருகிறது. இன்னும் இரண்டு டி20ஐ போட்டிகள் நிறைவடைந்த உடன் அடுத்து, அடுத்து இந்தியா - தென்னாப்பிரிக்கா அணிகள் இந்திய மண்ணில் டெஸ்ட், ஓடிஐ, டி20ஐ தொடர்களில் மோத உள்ளன.

IND A vs SA A: 2வது அதிகாரப்பூர்வமற்ற டெஸ்ட்

இந்தியா - தென்னாப்பிரிக்கா டெஸ்ட் (IND vs SA Test) தொடர் வரும் நவ. 14ஆம் தேதி கொல்கத்தாவின் ஈடன் கார்டனஸ் மைதானத்தில் நடைபெற இருக்கும் சூழலில், அதற்கும் முன் இந்தியா ஏ - தென்னாப்பிரிக்கா ஏ அணிகளுக்கு இடையே அதிகாரப்பூர்வமற்ற டெஸ்ட் மற்றும் ஒருநாள் போட்டிகள் நடைபெறுகின்றன. 

ஏற்கெனவே, தென்னாப்பிரிக்கா ஏ அணிக்கு எதிரான முதல் அதிகாரப்பூர்வமற்ற டெஸ்ட் போட்டியில் இந்தியா ஏ அணி (IND A vs SA A) 3 விக்கெட் வித்தியாசத்தில் வெற்றிபெற்று அசத்தியது. இரண்டாவது அதிகாரப்பூர்வமற்ற டெஸ்ட் போட்டி பெங்களூருவில் நாளை தொடங்குகிறது. இப்போட்டி நான்கு நாள்கள் நடைபெறும். இதில் ரிஷப் பண்ட், சாய் சுதர்சன், ருதுராஜ் கெய்க்வாட், துருவ் ஜூரேல், கேஎல் ராகுல், முகமது சிராஜ், குல்தீப் யாதவ், பிரசித் கிருஷ்ணா ஆகியோர் நாளை விளையாட உள்ளனர். இந்த போட்டி வரும் நவ. 9ஆம் தேதி வரை நடைபெறும்.

IND A vs SA A: இந்தியா ஸ்குவாட் விரைவில் அறிவிப்பு 

இதற்கு, இந்தியா ஏ - தென்னாப்பிரிக்கா ஏ அணிகள் விளையாடும் மூன்று ஒருநாள் போட்டிகள் நடைபெற இருக்கிறது. வரும் நவ. 13, நவ. 16, நவ. 19 ஆகிய தினங்களில் இந்த மூன்று போட்டிகளும் ராஜ்கோட் நகரில் நடைபெறுகிறது. இதற்கிடையே, இந்தியா - தென்னாப்பிரிக்கா அணிகளுக்கு இடையிலான முதல் டெஸ்ட் போட்டி நவ. 14ஆம் தேதி அன்றும், 2வது டெஸ்ட் போட்டி நவ. 22ஆம் தேதி அன்றும் தொடங்குகிறது. இந்நிலையில், இந்த இரண்டு தொடர்களுக்குமான இந்தியா ஸ்குவாட் இன்று அறிவிக்கப்பட்டது.

IND A vs SA A: விராட், ரோஹித் இல்லை

அந்த வகையில், இந்தியா ஏ - தென்னாப்பிரிக்கா ஏ அணிகளுக்கு இடையிலான ஒருநாள் தொடரில் ரோஹித் சர்மா, விராட் கோலி ஆகியோர் விளையாடுவார்களா என்ற கேள்வி பலருக்கும் இருந்தது. உள்நாட்டு தொடர்களுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்க வேண்டும் என தேர்வுக்குழு தலைவர் அஜித் அகர்கர், அனைத்து வீரர்களுக்கும் அறிவுறுத்தி வரும் நிலையில், இந்த கேள்விகள் எழுந்தன. மேலும் விராட், ரோஹித் இருவருமே இந்திய மண்ணில் ஓடிஐ போட்டிகளை விளையாடவே இல்லை என்பதால் அதற்கு முன் அவர்கள் இந்திய மண்ணில் விளையாடுவதற்கு இந்த தொடர் சிறப்பான தொடக்கமாக இருக்கும் என கூறப்பட்டது.

IND A vs SA A: பிசிசிஐ அறிவிப்பு

ஆனால், தென்னாப்பிரிக்கா ஏ அணிக்கு எதிரான ஒருநாள் தொடருக்கான இந்திய ஸ்குவாடில் ரோஹித், விராட் கோலி ஆகியோர் இடமில்லை என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. அந்த வகையில், இந்தியா ஏ ஸ்குவாடை இங்கு காணலாம். இந்த ஸ்குவாடின் கேப்படனாக திலக் வர்மாவும், துணை கேப்டனாகவும் ருதுராஜ் கெய்க்வாட் பொறுப்பு வகித்துள்ளார். அபிஷேக் ஷர்மா, ரியான் பராக், இஷான் கிஷன் (விக்கெட் கீப்பர்), ஆயுஷ் பதோனி, நிஷாந்த் சிந்து ஆகிய பேட்டர்களுக்கு வாய்ப்பு வழங்கப்பட்டுள்ளது. விப்ராஜ் நிகம், மானவ் சுதர்  ஹர்ஷித் ராணா, அர்ஷ்தீப் சிங், பிரசித் கிருஷ்ணா, கலீல் அகமது, பிரப்சிம்ரன் சிங் (விக்கெட் கீப்பர்) ஆகியோருக்கு வாய்ப்பு வழங்கப்பட்டுள்ளது. 

Sudharsan G

I'm Sudharsan G, Sub Editor at Zee Tamil News, with over five years of experience in Tamil content writing. I cover Tamil Nadu, national, and international news, along with sports stories that connect with readers. A follower of cricket, cinema, and politics, I bring depth and perspective to every piece. I also have on-screen camera experience, which helps me present news stories in a more engaging and impactful way. Outside work, I enjoy modern Tamil literature and discovering new voices in contemporary writing.

