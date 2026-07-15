/சொதப்பிய கோலி, ரோகித்.. அடுத்த போட்டியில் விளையாடுவார்களா? கம்பீரின் முடிவு என்ன?

இந்திய கிரிக்கெட் அணி இங்கிலாந்து சுற்றுப்பயணம் மேற்கொண்டு விளையாடி வருகிறது. முதலில் 5 போட்டிகள் கொண்ட டி20 தொடரில் விளையாடிய நிலையில், அதில் ஒரு போட்டியை கூட வெல்லாமல் இந்திய அணி படுதோல்வியை சந்தித்தது. இதையடுத்து நேற்று தொடங்கிய ஒருநாள் தொடரின் முதல் போட்டியை வென்று அசத்தி உள்ளது.
நேற்றைய போட்டியில் முதலில் இங்கிலாந்து அணி பேட்டிங் செய்தது. அந்த அணி 47.5 ஓவர்களுக்கு 258 ரன்களில் ஆட்டமிழந்தது. அதிகபட்சமாக ஜோ ரூட் 76, லியாம் டாசன் 68 ரன்கள் அடித்தனர். இந்திய அணி சார்பில் அக்சர் படேல் 4 விக்கெட்களை வீழ்த்தி அசத்தினார். இதையடுத்து இந்திய அணி பேட்டிங் செய்த நிலையில், சிறப்பாக விளையாடி அசத்தியது. கேப்டன் சுப்மன் கில் 80 ரன்களும், வாசிங்டன் சுந்தர் மற்றும் அக்சர் படேல் ஆகியோர் தலா 50 ரன்களை அடித்து இந்திய அணியை 45 ஓவர்களிலேயே வெற்றி பெற செய்தனர். இதன் மூலம் இந்திய அணி 1-0 என்ற கணக்கில் முன்னிலை வகிக்கிறது.
ஆனால் போட்டியில் மிகவும் எதிர்பார்க்கப்பட்ட இந்திய அணியின் சீனியர் வீரர்களான ரோகித் சர்மா மற்றும் விராட் கோலி ஆகியோர் சிறப்பாக விளையாடவில்லை. ரோகித் 11 ரன்களிலும் விராட் கோலி 5 ரன்களிலும் ஆட்டமிழந்தனர். இது ரசிகர்களுக்கு மிகப்பெரிய ஏமாற்றத்தை கொடுத்துள்ளது. இந்த நிலையில், இருவருக்கும் எச்சரிக்கை விடுக்கும் விதமாக கேப்டன் சுப்மன் கில் பேட்டி கொடுத்துள்ளார்.
அவர் கூறியதாவது, ”2027 ஒருநாள் உலகக் கோப்பைத் தொடருக்காக நாங்கள் இப்போதிருந்தே தயாராகத் திட்டமிட்டுள்ளோம். வெவ்வேறு பேட்டிங் வரிசைகளை பரிசோதித்து பார்த்து, தகுதியான வீரர்களை தேர்வு செய்ய விரும்புகிறோம். தென்னாப்பிரிக்காவில் உலகக் கோப்பை நடக்கவுள்ள நிலையில், அங்குள்ள ஆடுகளங்களும் வானிலையும் கிட்டத்தட்ட இங்கிலாந்தை போலவே இருக்கும். எனவே, இந்த இங்கிலாந்து ஒருநாள் தொடர் எங்களுக்கு மிகவும் முக்கியமானது. இதில் ரன்களை குவிப்பதே எங்கள் முதன்மை இலக்கு" என்று கூறினார்.
சுப்மன் கில்லின் இந்த பேச்சு, முதல் போட்டியில் ரன்களை குவிக்காத விராட் கோலி, ரோகித் சர்மாவுக்கு மறைமுக எச்சரிக்கையாக அமைந்துள்ளது. இருவருமே டி20 மற்றும் டெஸ்ட் கிரிக்கெட்டில் இருந்து ஓய்வு பெற்று தற்போது ஒருநாள் கிரிக்கெட்டில் மட்டும் விளையாடு வருகின்றனர். இதனால் அவ்வப்போதே சர்வதேச கிரிக்கெட்டில் விளையாடுகின்றனர். இதனால் தற்போது இருவரும் தடுமாறி உள்ளனர். ரோகித் சர்மா பெரிய ஷாட்டுக்கு முற்பட்டப்போது ஆட்டமிழந்தார்.
அடுத்ததாக இன்னும் 2 ஒருநாள் போட்டிகள் உள்ளன. அப்போட்டிகளில் அவர்கள் ரன்கள் குவிக்க வேண்டும். இல்லையென்றால், அடுத்த ஒருநாள் தொடரில் இருவருக்கும் வாய்ப்பு கிடைப்பது கடினம்தான்.
இந்திய ஒருநாள் கிரிக்கெட் அணியில் ரோஹித் சர்மாவின் இடத்தை குறிவைத்து யாஷஸ்வி ஜெய்ஷ்வாலும், விராட் கோலியின் இடத்தை பிடிக்க இஷான் கிஷன், ருதுராஜ் கெய்க்வாட் ஆகியோரும் தயாராக உள்ளனர். இதனால், தங்களது இடத்தை தக்கவைத்து கொள்ள ரோஹித்தும் கோலியும் ஒவ்வொரு தொடரிலும் தொடர்ந்து திறமையை நிரூபிக்க வேண்டிய கட்டாயத்தில் இருக்கிறார்கள்.
தலைமை பயிற்சியாளர் கௌதம் கம்பீரின் பதவிக்காலம் 2027 ஒருநாள் உலகக் கோப்பையுடன் முடிகிறது. அந்த தொடரில் சாம்பியன் பட்டத்தை வென்றால் மட்டுமே அவரது பதவிக்காலம் நீட்டிக்கப்படும் என்ற சூழல் உள்ளது. எனவே, உலக கோப்பைக்காக ஒரு பலமான அணியை உருவாக்க வேண்டிய பொறுப்பு அவருக்கு உள்ளது. இதன் காரணமாக, கம்பீர் சீனியர் - ஜூனியர் என்ற பாகுபாடு பார்க்காமல், திறமைக்கு மட்டுமே முக்கியத்துவம் கொடுப்பார் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
ரோகித் சர்மா மற்றும் விராட் கோலி முதல் போட்டியில் ரன்களை குவிக்காததால், அடுத்த போட்டிகளில் விளையாடுவார்களா என்ற கேள்வி ரசிகர்கள் மத்தியில் எழுந்துள்ளன. அடுத்த இரண்டு போட்டிகளில் அவர்களுக்கு நிச்சயம் வாய்ப்பு அளிக்கப்படும். அப்போட்டிகளில் ரன்களை குவிக்காத பட்சத்திலேயே அவர்கள் நீக்கப்பட வாய்ப்புள்ளது.