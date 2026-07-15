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சொதப்பிய கோலி, ரோகித்.. அடுத்த போட்டியில் விளையாடுவார்களா? கம்பீரின் முடிவு என்ன?

இங்கிலாந்து அணிக்கு எதிரான முதல் ஒருநாள் போட்டியில் விராட் கோலி மற்றும் ரோகித் சர்மா சரியாக விளையாடாத நிலையில், கேப்டன் சுப்மன் கில் அவர்களை எச்சரிக்கும் விதமாக சுப்மன் கில் பேட்டி அளித்துள்ளார். 

Written ByR Balaji
Published: Jul 15, 2026, 02:08 PM IST|Updated: Jul 15, 2026, 02:08 PM IST
சொதப்பிய கோலி, ரோகித்.. அடுத்த போட்டியில் விளையாடுவார்களா? கம்பீரின் முடிவு என்ன?
Source: Bureau

About the Author

R Balaji

R Balaji

நான் ஊடகத் துறையில் 5 ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக பணியாற்றி வருகிறேன். தற்போது ஜீ நியூஸ் தமிழில் Content Writer ஆக வேலை பார்க்கும் எனக்கு விளையாட்டு, அரசியல் மற்றும் க்ரைம் சார்ந்த செய்திகளை எழுதுவதில் அதிக ஆர்வம் உண்டு.

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