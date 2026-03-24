Virat Kholi : விராட் கோலி படைக்கப்போகும் 5 பிரம்மாண்ட சாதனைகள்!

Virat Kholi : இந்திய கிரிக்கெட்டின் ரன் மெஷின் என்று அழைக்கப்படும் விராட் கோலி, ஐபிஎல் வரலாற்றில் பல சாதனைகளைத் தன் வசம் வைத்துள்ளார். நடப்பாண்டுக்கான ஐபிஎல் போட்டிகள் மார்ச் 28 ஆம் தேதி தொடங்கவுள்ளது. இது ஐபிஎல் 19-வது சீசன். நடப்பு சாம்பியன் ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களூரு முதல் போட்டியில் விளையாட உள்ள நிலையில், அந்த அணியின் ஓப்பனிங் பேட்ஸ்மேன் விராட் கோலி 5 முக்கிய சாதனைகளைப் படைக உள்ளார். அவற்றில் குறிப்பாக 5 சாதனைகள் குறித்து இங்கே விரிவாக பார்க்கலாம்.
1. ஐபிஎல் வரலாற்றில் 9000 ரன்கள் எடுத்த முதல் வீரர்
ஐபிஎல் தொடரில் அதிக ரன்கள் குவித்தவர்கள் பட்டியலில் விராட் கோலி 267 போட்டிகளில் 8661 ரன்களுடன் முதலிடத்தில் உள்ளார். இவர் ஏற்கனவே 6000, 7000 மற்றும் 8000 ரன்களைக் கடந்த முதல் வீரர் என்ற பெருமையைப் பெற்றுள்ளார். நடப்பு 2026 சீசனில் அவர் இன்னும் 339 ரன்கள் எடுத்தால், ஐபிஎல் வரலாற்றில் 9000 ரன்களைக் கடந்த உலகின் முதல் கிரிக்கெட் வீரர் என்ற வரலாற்றுச் சாதனையைப் படைப்பார். இவருக்கு அடுத்தபடியாக ரோகித் சர்மா 7046 ரன்களுடன் உள்ளார்.
2. ஒரே டி20 அணிக்காக 10,000 ரன்கள்
2008 ஆம் ஆண்டு முதல் இன்று வரை விராட் கோலி ஆர்சிபி அணிக்காக மட்டுமே விளையாடி வருகிறார். இதுவரை அந்த அணிக்காக 282 டி20 போட்டிகளில் விளையாடி 9085 ரன்கள் சேர்த்துள்ளார். இந்த சீசனில் அவர் 915 ரன்கள் குவிக்கும் பட்சத்தில், உலக அளவில் ஒரே ஒரு டி20 அணிக்காக 10,000 ரன்கள் எடுத்த முதல் வீரர் என்ற அரிய சாதனையைச் செய்வார். இங்கிலாந்தின் ஜேம்ஸ் வின்ஸ், ஹாம்ப்ஷயர் அணிக்காக 6357 ரன்கள் எடுத்து இப்பட்டியலில் இரண்டாம் இடத்தில் உள்ளார்.
3. ஒரு அணிக்காக 300 சிக்ஸர்கள் விளாசிய வீரர்
சிக்ஸர்கள் அடிப்பதிலும் கோலி கில்லி. ஆர்சிபி அணிக்காக இதுவரை 291 சிக்ஸர்களைப் பறக்கவிட்டுள்ளார். இன்னும் வெறும் 9 சிக்ஸர்கள் அடிப்பதன் மூலம், ஐபிஎல் தொடரில் ஒரு குறிப்பிட்ட அணிக்காக 300 சிக்ஸர்களை அடித்த முதல் வீரர் என்ற மைல்கல்லை எட்டுவார். கிறிஸ் கெய்ல் 239 சிக்சர்கள் மற்றும் ஏபி டி வில்லியர்ஸ் 238 சிக்சர்கள் அடித்துள்ளனர். இவர்களைக் கடந்து விராட் கோலி இப்பட்டியலில் முன்னிலையில் உள்ளார்.
4. இந்தியாவில் 10,000 டி20 ரன்கள்
இந்திய மண்ணில் மட்டும் கோலி இதுவரை 284 போட்டிகளில் விளையாடி 9704 ரன்கள் எடுத்துள்ளார். ஒரே நாட்டில் அதிக டி20 ரன்கள் எடுத்தவர்கள் பட்டியலில் இவரே முதலிடம். இந்த 2026 ஐபிஎல் தொடரில் அவர் 296 ரன்கள் எடுப்பதன் மூலம், ஒரு குறிப்பிட்ட நாட்டில் 10,000 டி20 ரன்களைக் கடந்த உலகின் முதல் வீரர் எனும் பெருமையைப் பெறுவார்.
5. ஒரே மைதானத்தில் 4000 டி20 ரன்கள்
பெங்களூருவில் உள்ள எம்.சின்னசாமி மைதானம் விராட் கோலியின் கோட்டை என்றே சொல்லலாம். இங்கு விளையாடிய 109 போட்டிகளில் அவர் 3618 ரன்கள் குவித்துள்ளார். இந்த சீசனில் சின்னசாமி மைதானத்தில் நடைபெறவுள்ள போட்டிகளில் அவர் 382 ரன்கள் எடுத்தால், உலகிலேயே ஒரே மைதானத்தில் 4000 டி20 ரன்களைக் கடந்த முதல் வீரர் என்ற சாதனையைப் படைப்பார். ஆர்சிபி அணி இறுதிப்போட்டிக்கு முன்னேறும் பட்சத்தில், அவருக்கு அதிக வாய்ப்புகள் கிடைக்கும்.
கடந்த ஆண்டு சாம்பியன் பட்டத்தை வென்ற ஆர்சிபி அணி, இந்த ஆண்டு கோப்பையைத் தற்காத்துக் கொள்ள தீவிரம் காட்டி வருகிறது. விராட் கோலியின் தற்போதைய ஃபார்ம் மற்றும் அனுபவம் அந்த அணிக்கு மிகப்பெரிய பலம். சாதனைகளைத் தாண்டி, ஒரு வீரராகவும் வழிகாட்டியாகவும் கோலியின் பங்களிப்பு 2026 ஐபிஎல் தொடரில் மிகப்பெரிய எதிர்பார்ப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
