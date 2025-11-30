English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  டெஸ்டில் மீண்டும் வருகிறாரா விராட் கோலி...? - பிசிசிஐ சொன்ன நறுக் பதில்

டெஸ்டில் மீண்டும் வருகிறாரா விராட் கோலி...? - பிசிசிஐ சொன்ன நறுக் பதில்

Virat Kohli: தென்னாப்பிரிக்காவுக்கு எதிரான அதிரடியாக சதம் அடித்த நிலையில், விராட் கோலி மீண்டும் டெஸ்ட் போட்டிக்கு வர இருக்கிறார் என தகவல்கள் வெளியாகின. இதுகுறித்து பிசிசிஐ தெரிவித்த கருத்தை இங்கு காணலாம். 

Written by - Sudharsan G | Last Updated : Nov 30, 2025, 08:02 PM IST
  • விராட் கோலி இன்று 135 ரன்களை குவித்தார்.
  • விராட் கோலி கடந்த மே மாதம் டெஸ்டில் இருந்து ஓய்வை அறிவித்தார்.
  • பிசிசிஐ செயலாளர் தேவஜித் சைக்கியா கருத்து

டெஸ்டில் மீண்டும் வருகிறாரா விராட் கோலி...? - பிசிசிஐ சொன்ன நறுக் பதில்

India National Cricket Team, Virat Kohli: தென்னாப்பிரிக்கா தற்போது இந்தியாவுக்குச் சுற்றுப்பயணம் மேற்கொண்டு, டெஸ்ட் தொடரை 2-0 என்ற கணக்கில் வைட்வாஷ் செய்து இந்திய அணிக்கு பெரும் தலைவலியை ஏற்படுத்தி உள்ளது.

Team India: இந்திய அணி ஆதிக்கம் 

இன்று முதல் ஓடிஐ தொடர் தொடங்கியிருக்கிறது. கேப்டன் சுப்மான் கில் காயம் காரணமாக விலகியிருப்பதால், கேஎல் ராகுல் தலைமையில் இந்திய அணி இத்தொடரை விளையாடுகிறது. இன்றைய முதல் போட்டியிலேயே 349 ரன்களை குவித்து தென்னாப்பிரிக்காவுக்கு நெருக்கடி கொடுத்திருக்கிறது. பந்துவீச்சிலும் முதல் 15 ஓவர்களிலேயே 4 விக்கெட்டை எடுத்து ஆட்டத்தில் ஆதிக்கம் செலுத்தி வருகிறது.

Virat Kohli Century: விராட் கோலியின் மிரட்டலான சதம்

ஓடிஐ தொடரை கைப்பற்றினாலும், டெஸ்ட் தோல்விக்கு இதை ஈடுகட்ட முடியாது என்றாலும் ஆறுதல் அளிக்கும் வகையில் இந்த தொடரை வைட்வாஷ் செய்யலாம். அந்த வகையில் முதல் போட்டியிலேயே இந்திய அணி இந்தளவிற்கு ஆதிக்கம் செலுத்த காரணம், பேட்டிங்கில் விராட் கோலி அடித்த அந்த 135 ரன்கள்தான். விராட் கோலியின் இன்றைய ஆட்டம் அவர் நிச்சயம் 2027 உலகக் கோப்பை வரை விளையாடுவார் என உறுதிப்படுத்தியது எனலாம். ஆட்ட நுணுக்கத்திலும் சரி, பிட்னஸிலும் சரி விராட் கோலி இன்னும் ஒரு புள்ளி கூட குறையவில்லை எனலாம்.

Virat Kohli Test Comeback: டெஸ்டில் விராட் கோலி மீண்டும் கம்பேக்...?

எனவே, இன்று இந்திய கிரிக்கெட் ரசிகர்கள் விராட் கோலியை உச்சிமுகர்ந்து கொண்டாடி வரும் வேளையில், சமூக ஊடகங்களில் விராட் கோலி குறித்து மற்றொரு செய்தியும் வைரலாகி வருகிறது. அதாவது, விராட் கோலி அவரது டெஸ்ட் ஓய்வை திரும்பப் பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்றும் மீண்டும் டெஸ்ட் போட்டிகளில் விளையாடுமாறும் பிசிசிஐ அழுத்தம் கொடுத்து வருவதாக தகவல்கள் வெளியாகின. அதிலும் விராட் கோலி மீண்டும் டெஸ்ட் கேப்டனாக பொறுப்பேற்கும் வாய்ப்புள்ளதாக தகவல்கள் வெளிவந்தன.

Virat Kohli Test Comeback: பிசிசிஐ மறுப்பு

ஆனால், பிசிசிஐ கௌரவச் செயலாளர் தேவஜித் சைக்கியா விராட் கோலி குறித்த இந்த தகவல்களை முற்றிலும் மறுத்துள்ளார். இதுகுறித்து Aaj Tak ஊடகத்திற்கு அவர் அளித்த பேட்டியில், "விராட் கோலி பற்றி கூறப்படுவது வெறும் வதந்தி. இதுகுறித்து கோலியுடன் எந்த உரையாடலும் நடைபெறவில்லை. வதந்திகளுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்காதீர்கள். அப்படி எதுவும் நடக்கவில்லை" என்றார். இதன்மூலம், விராட் கோலி ஓய்வை திரும்பப்பெற்று டெஸ்ட் அணிக்கு திரும்புகிறார் என்பது வதந்தி என்பது உறுதியாகிறது.

Team India: பரிதாப நிலையில் இந்திய டெஸ்ட் அணி

இந்திய அணி கடந்தாண்டு நியூசிலாந்து அணிக்கு எதிராக உள்நாட்டில் 3-0 என்ற கணக்கில் வைட்வாஷ் ஆனதை தொடர்ந்து, பார்டர் கவாஸ்கர் கோப்பை தொடரின் போதே அஸ்வின், அதற்கு பின் விராட் கோலி மற்றும் ரோஹித் சர்மா ஆகியோரும் டெஸ்ட் போட்டிகளில் இருந்து ஓய்வு பெறுவதாக அறிவித்தனர். ஓராண்டில் மூன்று சீனியர்கள் ஓய்வு பெற்றதை அடுத்து, இளம் இந்திய அணி இங்கிலாந்தில் சிறப்பாக விளையாடி டெஸ்ட் தொடரை 2-2 என்ற கணக்கில் சமன் செய்தது. உள்நாட்டில் மேற்கு இந்திய தீவுகளையும் 2-0 என்ற கணக்கில் வீழ்த்தியது. 

ஆனால், நியூசிலாந்தை தொடர்ந்து தென்னாப்பிரிக்காவிடமும் வைட்வாஷ் ஆனதை தொடர்ந்து இந்திய அணி பயிற்சியாளர் கௌதம் கம்பீர், தேர்வுக்குழு தலைவர் அஜித் அகர்கர் ஆகியோரின் மீது கடுமையான விமர்சனங்கள் எழுந்துள்ளன. இந்திய அணி அடுத்த 2026ஆம் ஆண்டு ஆகஸ்ட் மாதத்தில்தான் டெஸ்ட் போட்டிகளில் விளையாட உள்ளது. எனவே இந்திய டெஸ்ட் அணியை மீண்டும் சீர்திருத்தி கட்டமைக்க போதிய கால அவகாசம் இருக்கிறது என்பதும் கவனிக்கத்தக்கது. 

மேலும் படிக்க | 712 நாள்கள் கழித்து... இந்திய அணியில் CSK சிங்கம் - பிளேயிங் லெவனில் அதிரடி மாற்றம்!

மேலும் படிக்க | கம்பீர் விஷயத்தில் பிசிசிஐ எடுத்த முடிவு.. மாட்டுனது அஜித் அகர்கர்தான்?

மேலும் படிக்க | IND vs SA ODI: தொரை வெல்லப்போவது யார்? அதிக ரன்கள், விக்கெட்களை எடுக்கும் வீரர்கள் யார்?

