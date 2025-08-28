ஆசிய கோப்பை 2025: இந்த 3 வீரர்கள் கேம் சேஞ்சர்களாக இருப்பார்கள்!

3 Game Changer Player For Indian Team: 2025 ஆம் ஆண்டிற்கான ஆசியக் கோப்பை கிரிக்கெட் தொடர் செப்டம்பர் 9 முதல் 28 வரை ஐக்கிய அரபு அமீரகத்தில் நடைபெற உள்ளது. இந்த தொடரில் நடப்பு சாம்பியன் இந்தியா, பாகிஸ்தான், இலங்கை, வங்கதேசம், ஆப்கானிஸ்தான், ஐக்கிய அரபு அமீரகம், ஓமன் மற்றும் ஹாங்காங் ஆகிய 8 நாடுகள் பங்கேற்கின்றன. இந்தியா தனது முதல் போட்டியில் செப்டம்பர் 10 ஆம் தேதி ஐக்கிய அரபு அணியை (UAE) எதிர்கொள்கிறது.
இந்த நிலையில், முன்னாள் அதிரடி வீரர் வீரேந்தர சேவாக் ஆசியக் கோப்பை தொடரில் இந்தியாவை வெல்ல உதவும் மூன்று "கேம் சேஞ்சர்கள்" குறித்து பேசி இருக்கிறார். அவர், அபிஷேக் சர்மா, ஜஸ்பிரித் பும்ரா மற்றும் வருண் சக்கரவர்த்தியை குறிப்பிட்டுள்ளார். இது தொடர்பாக அவர் பேசியதாவது, "எதிர்வரும் ஆசிய கோப்பையில் அபிஷேக் சர்மா பேட்டிங்கில் கேம் சேஞ்சராக இருப்பார். பந்து வீச்சில் வழகத்தை போல ஜஸ்பிரித் பும்ரா கேம் சேஞ்சராக இருப்பார். சுழற்பந்து வீச்சில் மிஸ்ட்ரி ஸ்பின்னரான வர்ண் சக்கரவர்த்தி மிக சிறப்பாக செயபடுவார்" என கூறினார்.
"சாம்பியன்ஸ் டிராபி மற்றும் டி20 உலகக் கோப்பையில் அவர்களின் விளையாட்டு மிகச் சிறந்ததாக இருந்தது. இம்முறையிலும் அவர்களின் திறமை தொடரும் என நான் நம்புகிறேன்" என வீரேந்திர சேவாக் கூறினார். தற்போது இந்தியா ஐசிசி டி20 தரவரிசையில் உலகின் முதலிடம் பிடித்து ஜொலித்துக் கொண்டு இருக்கிறது. கடந்த ஆண்டு நடைபெற்ற டி20 உலக கோப்பையும், 2025 சாம்பியன்ஸ் டிராபியையும் இந்தியா வென்றது. இந்த சூழலில் தொடர்ந்து ஆசியக் கோப்பை 2025 தொடரையும் இந்தியா கைப்பற்றும் என ரசிகர்கள் பெரும் எதிர்பார்ப்புடன் உள்ளனர்.
இந்திய அணியின் தற்போதைய நிலை மற்றும் எதிர்பார்ப்பு
சுப்மன் கில் துணைக் கேப்டனாக நியமிக்கப்பட்டதும், சில விமர்சனங்களும் எழுந்தன. குறிப்பாக, ஸ்ரேயாஸ் ஐயர் அணியில் இடம் பெறாமல் தவிர்த்ததும், சஞ்சு சாம்சன் தொடக்க வீரர் இடத்தை இழக்கும் வாய்ப்பு உள்ளது என்று விமர்சகர்கள் கருத்து தெரிவித்துள்ளனர்.
ஆசிய கோப்பை
- தொடக்கம்: செப்டம்பர் 9, 2025
- இந்தியா vs ஐக்கிய அரபு: செப்டம்பர் 10
- இந்தியா vs பாகிஸ்தான்: செப்டம்பர் 14
- இறுதிப்போட்டி: செப்டம்பர் 28
2025 ஆசியக் கோப்பை உள்ளூர் மற்றும் சர்வதேச கிரிக்கெட் ரசிகர்களிடையே மிகுந்த உற்சாகத்தை தூண்டிய நிலையில், இந்திய அணியின் புதிய தோற்றம் மற்றும் வீரர் திறன்கள் எதிர்கால வெற்றியை வரவேற்கும் அழகான ஓர் பரிசாக இருக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
மேலும் படிக்க: CSK: ஓய்வு பெறும் தேதியை அறிவித்த தோனி.. வெளியான தகவல்!
மேலும் படிக்க: யார் இந்த அக்ரிதி அகர்வால்? பிரித்வி ஷாவின் காதலி இவர்தானா.. வைரலாகும் புகைப்படம்!
சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்!
உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..
முகநூல் - @ZEETamilNews
ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews
டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews
வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r
அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!
Android Link: https://bit.ly/3AIMb22
Apple Link: https://apple.co/3yEataJ