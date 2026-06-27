/வாஷிங்டன் சுந்தர் தேவையில்லா ஆணி... டி20ஐ போட்டியில் அவர் எதற்கு? கம்பீர் இவரை எடுக்கலாம்!

India vs Ireland T20I: இந்திய அணிக்கு எதிரான முதல் டி20ஐ போட்டியில் அயர்லாந்து அணி 34 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெற்று அசத்தியது. இந்திய அணிக்கு எதிராக அயர்லாந்து அணி பெறும் முதல் வெற்றி இதுவாகும்.
அயர்லாந்து - இந்தியா அணிகள் நாளை (ஜூன் 28) அதே பெல்பாஸ்ட் மைதானத்தில் 2வது டி20ஐ போட்டியை விளையாட உள்ளன. ஏற்கெனவே அயர்லாந்து, 2 போட்டிகள் கொண்ட தொடரை டிரா செய்துவிட்டது. அடுத்த போட்டியை வென்றால் தொடரையே அயர்லாந்து கைப்பற்றிவிடும்.
முதல் போட்டியை பொருத்தவரை அயர்லாந்து அணியில் லார்கேன் டக்கர் 50, டெலனி 49 ரன்களை குவித்து அசத்த, இந்திய அணிக்கு 183 ரன்கள் இலக்காக நிர்ணயிக்கப்பட்டது. இந்திய அணி பந்துவீச்சில் ஹர்ஷித் ராணா மட்டும் 4 ஓவர்களுக்கு 24 ரன்களை மட்டும் கொடுத்து 3 விக்கெட்டை தூக்கியிருந்தார்.
அடுத்து இந்திய பேட்டிங்கில் அபிஷேக் சர்மா மட்டுமே 50 ரன்களை அடித்திருந்தார். வேறு யாருமே 25 ரன்களை தாண்டவில்லை. அயர்லாந்து அணி பந்துவீச்சில் மேத்யூ ஹம்ப்ரீஸ், மேத்யூ ஹோலார்ட் தலா 3 விக்கெட்டை வீழ்த்தினர். ஆட்ட நாயகனாக மேத்யூ ஹோலார்ட் தேர்வானார்.
சூழலை கணிக்காதது, தெளிவான பிளானை செயல்படுத்தாதது என இந்திய அணி தோல்விக்கு பல காரணங்கள் கூறப்படுகின்றன. அதில் முக்கியமான ஒன்று பிளேயிங் லெவன் ஆகும். அயர்லாந்து அணி தானே என்ற அசட்டையில் பிளேயிங் லெவனை அமைத்தது போல் உள்ளது. வைபவ் சூர்யவன்ஷியை எடுக்காதது தவறில்லை.
ஆனால் பேட்டிங் ஆர்டரில் சஞ்சு சாம்சன், ஷ்ரேயாஸ் ஐயரை தவிர அனைவருமே இடதுகை பேட்டர்கள். அதை கூட ஏற்றுக்கொள்ளலாம். எதற்கு வாஷிங்டன் சுந்தர்? என்பதுதான் முக்கிய கேள்வி. அவரால் பேட்டிங்கிலும் சரி, பந்துவீச்சிலும் சரி டி20ஐ போட்டிகளில் பெரியளவில் பங்களிக்க முடியவில்லை.
நேற்றும் ஒரே ஒரு ஓவரை வீசி 19 ரன்களை வாரி வழங்கினார்; பேட்டிங்கில் 12 பந்துகளில் 9 ரன்களை மட்டுமே அடித்தார். அதில் பவுண்டரிகளே அடிக்கவில்லை. வேகப்பந்துவீச்சாளர்களுக்கு சாதகமாக இருக்கும் ஆடுகளத்தில், அக்சர் பட்டேல் இருக்கும்போது, கூடுதல் ஸ்பின்னரின் தேவை எதற்கு?, வாஷிங்டன் சுந்தரிடம் இருந்து பேட்டிங்கில் அதிரடி இன்னிங்ஸை அடிக்கடி எதிர்பார்க்கவும் முடியாது...!
அப்படியிருக்க, ஷ்ரேயாஸ் ஐயரும் கௌதம் கம்பீரும் எதற்கு வாஷிங்டன் சுந்தரை பிளேயிங் லெவனில் எடுத்தார்கள் என்பதே தெளிவில்லாமல் உள்ளது. அந்த இடத்தில் சூர்யான்ஷ் ஷெக்டேவை எடுத்திருக்கலாம். அவருக்கு அனுபவம் இல்லை என்ற ஒரே காரணத்திற்காக வாஷிங்டனுக்கு வாய்ப்பு வழங்கப்பட்டுள்ளது.
2025ஆம் ஆண்டில் வாஷிங்டன் 6 டி20ஐ போட்டிகளில் விளையாடி 7.2 ஓவர்களையே வீசி உள்ளார். அதில் 4 விக்கெட்டை எடுத்துள்ளார். தென்னாப்பிரிக்காவுக்கு எதிரான ஒரு போட்டியில் மட்டுமே முழுமையாக 4 ஓவரை வீசியிருக்கிறார். 2 போட்டிகளில் தலா 1 ஓவர், மற்றொரு போட்டியில் 1.2 ஓவரை வீசியிருக்கிறார்.
2026ஆம் ஆண்டை எடுத்துக்கொண்டால், 3 போட்டிகளில் 7 ஓவரை வீசியிருக்கிறார், இன்னும் ஒரு விக்கெட்டை கூட எடுக்கவில்லை. பேட்டிங்கும் சொல்லிக்கொள்ளும்படி இல்லை. இதுவே தொடர்ந்தால் இங்கிலாந்து தொடரில் வாஷிங்டன் சுந்தரால் பெரிய ஓட்டையே இந்திய அணியில் ஏற்படலாம். இல்லை அவரது பந்துவீச்சு தேவையென்றால் அவரை பவர்பிளேவில் அதிகம் பயன்படுத்த வேண்டும்.
வாஷிங்டனுக்கு கொடுக்கப்படும் இந்த வாய்ப்பை பயன்படுத்தவில்லை என்றால் பிளேயிங் லெவனில் நிதிஷ் குமார் ரெட்டி அல்லது சூர்யான்ஷ் ஷெக்டேவை எடுக்கலாம். இல்லையெனில் வாஷிங்டன் சுந்தருக்கு பதில் சுழற்பந்துவீச்சு ஆல்-ரவுண்டராக ரியான் பராக்கை அணியில் எடுக்கலாம், அவர் அணிக்கு பேட்டிங் டெப்த்தையும் கொடுப்பார், ஆனால் இவரை மிடில் ஆர்டரில் விளையாட வைக்க வேண்டும்.