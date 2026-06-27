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வாஷிங்டன் சுந்தர் தேவையில்லா ஆணி... டி20ஐ போட்டியில் அவர் எதற்கு? கம்பீர் இவரை எடுக்கலாம்!

India vs Ireland T20I: இந்தியா - அயர்லாந்து அணிகள் மோதும் 2வது டி20ஐ போட்டி நாளை நடைபெற இருக்கிறது. முதல் போட்டியில் இந்தியாவின் தோல்விக்கு பிளேயிங் லெவன் தேர்வு முக்கிய காரணம். அது ஏன்? என்பதை இங்கு காணலாம்.

Written BySudharsan G
Published: Jun 27, 2026, 04:29 PM IST|Updated: Jun 27, 2026, 04:29 PM IST
வாஷிங்டன் சுந்தர் தேவையில்லா ஆணி... டி20ஐ போட்டியில் அவர் எதற்கு? கம்பீர் இவரை எடுக்கலாம்!
Image Credit: Image Credit : India vs Ireland T20I, Washington Sundar (Image Source : X)Source: Bureau

About the Author

Sudharsan G

Sudharsan G

I’m Sudharsan G, Sub Editor at Zee Tamil News, with over five years of experience in Tamil content writing. I cover Tamil Nadu, national, and international news, along with sports stories that connect with readers. A follower of cricket, cinema, and politics, I bring depth and perspective to every piece. I also have on-screen camera experience, which helps me present news stories in a more engaging and impactful way. Outside work, I enjoy modern Tamil literature and discovering new voices in contemporary writing.

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