டி20 உலகக் கோப்பையில் வாஷிங்டன் சுந்தர் சந்தேகம்... இந்த 3 வீரர்களில் ஒருவருக்கு வாய்ப்பு!

Replacement For Washington Sundar: வாஷிங்டன் சுந்தர் டி20ஐ தொடரில் இருந்து விலக உள்ள நிலையில், அவருக்கு மாற்றான மூன்று வீரர்கள் யார் யார் என்பதை இங்கு காணலாம்.

Written by - Sudharsan G | Last Updated : Jan 15, 2026, 10:43 AM IST
  • வாஷிங்டன் சுந்தருக்கு விலா எலும்பில் காயம்
  • ஓடிஐ மற்றும் டி20ஐ தொடரில் இருந்து விலகல்
  • டி20 உலகக் கோப்பை விளையாடுவதிலும் சந்தேகம்

Replacement For Washington Sundar, Team India: ஐசிசி டி20 உலகக் கோப்பை தொடர் (ICC T20 World Cup 2026) இந்தியாவிலும், இலங்கையிலும் பிப்ரவரி, மார்ச் மாதங்களில் நடைபெற இருக்கிறது. இன்னும் மூன்று வாரங்களில் உலகக் கோப்பை நடைபெற உள்ளதால் அனைத்து அணிகளும் அதற்கான தயாரிப்புகளை மேற்கொண்டு வருகின்றனர். 

அந்த வகையில், டி20 உலகக் கோப்பை தொடருக்கு முன் இந்தியா - நியூசிலாந்து அணிகள் 5 போட்டிகள் கொண்ட டி20ஐ தொடரில் மோத உள்ளன. தற்போது இரு அணிகளுக்கும் இடையிலான ஓடிஐ தொடர் 1-1 என்ற கணக்கில் சமனில் உள்ளது, வரும் ஜன. 18ஆம் தேதி இந்தூர் நகரில் மூன்றாவது ஓடிஐ போட்டி நடைபெறுகிறது.

Team India: 2 வீரர்களுக்கு காயம்

இது ஒருபுறம் இருக்க, வரும் ஜன. 21ஆம் தேதி தொடங்கி ஜன. 31ஆம் தேதிவரை இந்தியா - நியூசிலாந்து டி20ஐ தொடர் நடைபெற இருக்கிறது. நடப்பு சாம்பியனான இந்திய அணி மீண்டும் டி20 உலகக் கோப்பையை வெல்லும் முனைப்பில் உள்ளது. கடந்த மாதமே டி20 உலகக் கோப்பைக்கான இந்திய அணி அறிவிக்கப்பட்டுவிட்டது. சூர்யகுமார் யாதவ் தலைமையில் 15 வீரர்கள் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. 

இந்நிலையில், டி20 உலகக் கோப்பைக்கு முன் இந்திய அணியின் இரண்டு வீரர்கள் தற்போது காயத்தில் சிக்கி உள்ளனர். திலக் வர்மா காயம் காரணமாக நியூசிலாந்து அணிக்கு எதிரான டி20ஐ தொடரில் முதல் மூன்று போட்டிகளில் இருந்து விலகி உள்ளார், காயத்தில் இருந்து குணமடையும்பட்சத்தில் கடைசி 2 போட்டிகளில் அவர் விளையாடுவார் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

Washington Sundar Ruled Out: வாஷிங்டன் சுந்தர் விலகல் 

மறுபுறம் வாஷிங்டன் சுந்தருக்கு முதல் ஓடிஐ போட்டியின் போது விலா எலும்பு பகுதியில் ஏற்பட்ட காயத்தால் அவர் ஓடிஐ தொடரில் இருந்து விலகினார், அவருக்கு பதில் ஆயுஷ் பதோனிக்கு வாய்ப்பு வழங்கப்பட்டது. இதைத் தொடர்ந்து தற்போது அவர் நியூசிலாந்து அணிக்கு எதிரான டி20ஐ தொடரில் இருந்தும் முழுமையாக விலக இருப்பதாக பிசிசிஐ நிர்வாகி தெரிவித்துள்ளார். மேலும் இவர் ஐசிசி டி20 உலகக் கோப்பை தொடரில் இருந்தும் விலக வாய்ப்புள்ளதாக கூறப்படுகிறது.

Washington Sundar Replacement: வாஷிங்டன் சுந்தருக்கு மாற்று வீரர்கள்

அந்த வகையில், நியூசிலாந்து அணிக்கு எதிரான டி20ஐ தொடரிலும், ஐசிசி டி20 உலகக் கோப்பை தொடரிலும் வாஷிங்டன் சுந்தருக்கான மாற்று வீரராக இந்த மூன்று பேரில் ஒருவருக்கு வாய்ப்பு வழங்கப்படலாம்.

1. ஷ்ரேயாஸ் ஐயர்

டி20ஐ போட்டிகளில் தற்போது வாஷிங்டன் சுந்தர் பிளேயிங் லெவனில் இடம்பெறுவதற்கான வாய்ப்பே இல்லாமல் இருந்தது. காரணம் அவர் ஆப் ஸ்பின்னர் ஆவார். ஆல்-ரவுண்டர் என்றாலும் துணை கேப்டன் அக்சர் பட்டேல் இருப்பதால் வாஷிங்டனுக்கு பிளேயிங் லெவனில் வாய்ப்பில்லை என கூறப்பட்டது. சுழற்பந்துவீச்சில் குல்தீப் யாதவ் மற்றும் வருண் சக்ரவர்த்தி ஆகியோரும் இருக்கிறார்கள். வேகப்பந்துவீச்சு ஆல்-ரவுண்டராக ஹர்திக் பாண்டியா, சிவம் தூபே ஆகியோரும் இருக்கிறார்கள். எனவே, ஆல்-ரவுண்டர்களுக்கு பதில் இந்திய அணி கூடுதல் பேட்டரை அணியில் சேர்க்கலாம் என கூறப்படுகிறது. அதன்பேரில் கடந்த ஐபிஎல் தொடரில் பேட்டிங்கிலும் கேப்டன்ஸியிலும் கலக்கிய ஷ்ரேயாஸ் ஐயரை பிசிசிஐ டி20ஐ தொடருக்கு எடுக்க வாய்ப்புள்ளதாக கூறப்படுகிறது. 

2. ரியான் பராக்

இவரும் ஆப்-ஸ்பின் ஆல்-ரவுண்டர் ஆவார். ஏற்கெனவே இந்திய டி20ஐ அணியில் மிடில் ஆர்டரில் விளையாடி வந்தார். கடந்த 2 ஆண்டுகளாக அவருக்கு அணியில் வாய்ப்பு வழங்கப்படவில்லை. தற்போது ரியான் பராக்கின் காயம் அவருக்கு வாய்ப்பை பெற்றுக்கொடுக்கலாம் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. பவர்பிளேவுக்குள் ஓரிரு ஓவர்களை வாஷிங்டன் சுந்தர் போல் வீசவும், மிடில் ஆர்டரில் அதிரடி காண்பிக்கவும் இவர் சிறப்பான வீரர் ஆவார். மிடில் ஆர்டரில் யாருக்காவது காயம் ஏற்பட்டாலும் இவரை விளையாட வைக்கலாம். 

3. ஆயஷ் பதோனி

ஓடிஐ தொடரில் வாஷிங்டன் சுந்தருக்கு மாற்று வீரராக இவரே தேர்வானார். எனவே டி20ஐ தொடரிலும் இவரே சேர்க்கப்படலாம். ஐபிஎல் தொடரில் லக்னோ அணிக்காக இவர் விளையாடி வருகிறார், இவர் பந்துவீசவும் கூடியவர். மிடில் ஆர்டரிலும், பின்வரிசையிலும் அதிரடி காண்பிக்கக் கூடியவர் என்பது கவனிக்கத்தக்கது. 

