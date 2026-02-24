English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Sports
  • வெஸ்ட் இண்டீஸ் அபார வெற்றி! இந்தியாவிற்கு ஆப்பு! பறிபோன அரை இறுதி வாய்ப்பு?

வெஸ்ட் இண்டீஸ் அபார வெற்றி! இந்தியாவிற்கு ஆப்பு! பறிபோன அரை இறுதி வாய்ப்பு?

சூப்பர் 8 சுற்றின் முதல் போட்டியில், இந்தியா 76 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் தென்னாப்பிரிக்காவிடம் படுதோல்வி அடைந்தது. இது இந்தியாவின் நெட் ரன் ரேட்டில் பெரிய பாதிப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.   

Written by - RK Spark | Last Updated : Feb 24, 2026, 06:22 AM IST
  • டி20 உலகக் கோப்பை 2026.
  • அரையிறுதிக்கு செல்லும் இந்தியா?
  • வாய்ப்பு எவ்வாறு உள்ளது?

வெஸ்ட் இண்டீஸ் அபார வெற்றி! இந்தியாவிற்கு ஆப்பு! பறிபோன அரை இறுதி வாய்ப்பு?

இந்தியா மற்றும் இலங்கையில் நடைபெற்று வரும் 2026 ஐசிசி டி20 உலக கோப்பைத் தொடர் விறுவிறுப்பான கட்டத்தை எட்டியுள்ளது. லீக் போட்டிகள் அனைத்தும் முடிவடைந்து, தற்போது சூப்பர் 8 சுற்று போட்டிகள் நடைபெற்று வருகின்றன. இந்த நிலையில், சூப்பர் 8 சுற்றில் இந்தியா விளையாடவுள்ள எஞ்சிய போட்டிகளில் வெற்றி பெற்றாலும் கூட, அரையிறுதிக்கு செல்லும் வாய்ப்பு குறைவு என்ற அதிர்ச்சிகரமான தகவல் வெளியாகியுள்ளது. இதற்கான காரணத்தை தெரிந்து கொள்ள தொடர்ந்து படியுங்கள்.

மேலும் படிக்க: IND vs SA: இந்திய அணி செய்த 2 தவறு.. கெளதம் கம்பீரால் பறிபோன உலகக் கோப்பை!

குரூப் 1ல் இந்தியாவிற்கு அடி!

20 அணிகள் பங்கேற்ற இந்த தொடரில், சூப்பர் 8 சுற்றுக்கு மொத்தம் 8 அணிகள் தகுதி பெற்றுள்ளன. அவை இரண்டு குழுக்களாக பிரிக்கப்பட்டுள்ளன. இதில் குரூப் 1ல் இந்தியா, ஜிம்பாப்வே, தென்னாப்பிரிக்கா மற்றும் வெஸ்ட் இண்டீஸ் ஆகிய 4 அணிகள் இடம்பெற்றுள்ளன. குரூப் 2ல் இங்கிலாந்து, நியூசிலாந்து, பாகிஸ்தான், இலங்கை ஆகிய அணிகள் உள்ளன. ஒவ்வொரு குழுவிலும் உள்ள அணிகள் தங்களுக்குள் ஒருமுறை மோதும். இதன் முடிவில், ஒவ்வொரு குழுவிலும் புள்ளிப்பட்டியலில் முதல் இரண்டு இடங்களை பிடிக்கும் அணிகள் அரையிறுதிக்கு செல்லும்.

இந்தியாவுக்கு சறுக்கல்

சூப்பர் 8 சுற்றின் முதல் போட்டியில், இந்தியா 76 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் தென்னாப்பிரிக்காவிடம் படுதோல்வி அடைந்தது. இது இந்தியாவின் நெட் ரன் ரேட்டில் பெரிய பாதிப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது. இந்நிலையில் நேற்று நடைபெற்ற போட்டியில், வெஸ்ட் இண்டீஸ் அணி ஜிம்பாப்வேயை 107 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் வீழ்த்தி இமாலய வெற்றியை பதிவு செய்துள்ளது. இந்த மாபெரும் வெற்றி, வெஸ்ட் இண்டீஸ் அணியின் நெட் ரன் ரேட்டை அதிகரித்துள்ளது.

இந்தியாவின் அரையிறுதி வாய்ப்பு

வெஸ்ட் இண்டீஸ் அணியின் இந்த வெற்றியால், தற்போது குரூப் 1 புள்ளிப்பட்டியலில் தென்னாப்பிரிக்கா மற்றும் வெஸ்ட் இண்டீஸ் அணிகள் முதல் 2 இடத்தில் உள்ளன. ஒருவேளை, தென்னாப்பிரிக்கா மற்றும் வெஸ்ட் இண்டீஸ் அணிகள் தங்களது அடுத்தடுத்த போட்டிகளிலும் வெற்றி பெற்றால், அவை 4 புள்ளிகளுடன் எளிதாக அரையிறுதிக்கு சென்றுவிடும். இந்தியா தனது மீதமுள்ள இரண்டு போட்டிகளில் வெற்றி பெற்றாலும் கூட, அதிகபட்சமாக 4 புள்ளிகளை மட்டுமே பெற முடியும். அப்போது நெட் ரன் ரேட் அடிப்படையில் தான் அரையிறுதி வாய்ப்பு தீர்மானிக்கப்படும். தற்போது இந்தியாவின் நெட் ரன் ரேட் மிகவும் குறைவாக இருப்பதால், வெஸ்ட் இண்டீஸ் மற்றும் தென்னாப்பிரிக்கா அணிகளை முந்தி முதல் இரண்டு இடங்களுக்குள் வருவது மிகக் கடினம்.

இந்தியா அரையிறுதிக்கு செல்ல என்ன செய்ய வேண்டும்?

இந்தியா தனது அடுத்த இரண்டு போட்டிகளிலும் கட்டாயம் வெற்றி பெற்றாக வேண்டும். வெறும் வெற்றியாக மட்டும் இல்லாமல், அந்த வெற்றி மிக பெரிய ரன் வித்தியாசத்தில் அமைந்தால் மட்டுமே இந்தியாவின் நெட் ரன் ரேட் உயரும். மேலும் ஜிம்பாப்வே மற்றும் வெஸ்ட் இண்டீஸ் அணிகள் தங்களது மற்ற போட்டிகளில் பெரிய வித்தியாசத்தில் தோல்வியடைய வேண்டும். குறிப்பாக, தென்னாப்பிரிக்காவிடம் வெஸ்ட் இண்டீஸ் தோல்வியடைந்தால், அது இந்தியாவுக்கு சாதகமாக அமையும். ஒருவேளை இந்தியா விளையாடும் போட்டிகளில் மழை குறுக்கிட்டு ஆட்டம் ரத்து செய்யப்பட்டால், அணிகளுக்கு தலா 1 புள்ளி வழங்கப்படும். அப்படி நடந்தால், இந்தியாவின் அரையிறுதி வாய்ப்பு முற்றிலுமாக பறிபோகும்.

மேலும் படிக்க: ஓய்வு பெறும் எம்.எஸ். தோனி? CSK அதிகாரி கொடுத்த முக்கிய தகவல்!

About the Author
West IndiesZimbabweTeam IndiaSemi FinalT20 worldcup

