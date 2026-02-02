English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • பாகிஸ்தான் அணிக்கு ஏற்படப்போகும் பாதிப்புகள் என்னென்ன? இந்த அணிக்கு அடித்தது ஜாக்பாட்!

IND vs PAK Match: இந்திய அணிக்கு எதிரான போட்டியை புறக்கணிப்பதால் பாகிஸ்தான் அணிக்கு ஏற்படப்போகும் பாதிப்புகள் என்னென்ன என்பதை இங்கு விரிவாக காணலாம். 

Written by - Sudharsan G | Last Updated : Feb 2, 2026, 09:48 AM IST
  • பாகிஸ்தான் நீக்கப்பட வாய்ப்புள்ளது.
  • நீக்கப்பட்டால் புதிய அணி சேர்க்கப்படலாம்.
  • பாகிஸ்தானுக்கு நீண்டகால பிரச்னைகள் வெடிக்கும்.

Consequences for Team Pakistan, IND vs PAK Match: ஐசிசி டி20 உலகக் கோப்பை 2026 தொடர் தொடங்குவதற்கு இன்னும் ஒரு வாரக் காலத்திற்கும் குறைவான நாள்களே உள்ளன. இன்று முதல் பிப். 6ஆம் தேதிவரை பயிற்சி போட்டிகள் நடைபெற இருக்கின்றன.

IND vs PAK Match: கழட்டிவிடப்பட்ட வங்கதேசம்

சிசி டி20 உலகக் கோப்பை தொடரில் (ICC T20 World Cup 2026) பிப். 7ஆம் தேதி முதல் குரூப் சுற்று போட்டிகள் நடைபெற இருக்கின்றன. பாகிஸ்தான் அணி இந்தியாவுக்கு சுற்றுப்பயணம் மேற்கொள்ளாது என தெரிவித்ததன் காரணமாக, அந்த அணி விளையாடும் அனைத்து போட்டிகளும் இலங்கையில்தான் திட்டமிடப்பட்டன. வங்கதேச அணியும் இந்தியாவில் தங்களுக்கு பாதுகாப்பு பிரச்னை இருப்பதாக கூறி, போட்டிகளை இலங்கைக்கு மாற்ற கோரிக்கை வைத்தது. ஆனால், ஐசிசி அதை ஏற்றுக்கொள்ளாத சூழலில் அந்த அணி தொடரில் இருந்து விலகியது. ஸ்காட்லாந்து அணி வங்கதேசத்திற்கு பதில் சேர்க்கப்பட்டுள்ளது. 

IND vs PAK Match: பிரச்னையை தொடங்கும் பாகிஸ்தான்

வங்கதேச அணியின் கோரிக்கையை ஏற்காததற்கு ஐசிசியிடம் பாகிஸ்தான் கிரிக்கெட் வாரியம் கடும் அதிருப்தியை வெளிப்படுத்தியது. இதனால், பாகிஸ்தான் அணியும் டி20 உலகக் கோப்பையை புறக்கணிக்கப்போவதாக தகவல்கள் கூறப்பட்டன. ஆனால் டி20 உலகக் கோப்பை தொடரில் விளையாட பாகிஸ்தான் அணிக்கு அந்நாட்டு அரசு நேற்று அனுமதி அளித்து உத்தரவிட்டது. ஆனால், பாகிஸ்தான் அணி (Team Pakistan) இந்தியாவுக்கு எதிரான போட்டியை மட்டும் புறக்கணிக்கும் என்றும் அந்நாட்டு அரசு உத்தரவில் குறிப்பிடப்பட்டிருந்தது. இது கிரிக்கெட் உலகில் கடும் பரபரப்பை உண்டாக்கி இருக்கிறது.

IND vs PAK Match: ஐசிசி கண்டனம் 

பாகிஸ்தான் அணிக்கு அந்நாட்டு அரசு உத்தரவிட்டிருந்தாலும் பாகிஸ்தான் கிரிக்கெட் வாரியத்திடம் இருந்து (PCB) அதிகாரப்பூர்வ தகவலுக்காக ஐசிசி காத்திருப்பதாக தெரிவிக்கப்ப்டுள்ளது. ஐசிசி டி20 உலகக் கோப்பை தொடரில் தேர்ந்தெடுத்த போட்டிகளில் மட்டும் விளையாடுவோம் என்ற இந்த நிலைப்பாடு, தொடரின் அடிப்படையிலேயே பிரச்னை ஏற்படும் என்றும் ஐசிசி தெரிவித்திருக்கிறது. 

ஒரு குறிப்பிட்ட அணியுடன் மட்டும் விளையாட மாட்டோம் என்று கூறுவது விளையாட்டின் நேர்மை மற்றும் சமத்துவத்திற்கு எதிரானதாகும் என்றும் ஐசிசி அதன் அறிக்கையில் குறிப்பிட்டுள்ளது. டி20 உலகக் கோப்பை தொடரில் இந்திய அணியை (Team India) புறக்கணிக்கும் முடிவு பாகிஸ்தான் அணிக்கு நீண்டகால பாதிப்புகளை ஏற்படுத்தும் என்பதால் பாகிஸ்தான் சிந்தித்து முடிவெடுக்க வேண்டும் என ஐசிசி எச்சரித்துள்ளது.

ICC: தொடரில் இருந்து பாகிஸ்தான் நீக்கப்படுமா? 

மேலும் ஐசிசி (ICC) தரப்பில் வெளியான தகவலில், "பாகிஸ்தான் கிரிக்கெட் வாரியத்தில் இருந்து இன்னும் ஐசிசிக்கு அதிகாரப்பூர்வமாக தகவல் தெரிவிக்கவில்லை. ஆனால் அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பு வெளியாகியுள்ளதால், ஐசிசி சில கடுமையான நடவடிக்கைகளை எடுக்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. ஐசிசி குழு திங்கட்கிழமை (இன்று) காணொலி காட்சி மூலம் கூடி பாகிஸ்தான் அணியை தொடரில் விளையாட அனுமதிக்கலாமா அள்லது வேண்டாமா என்பதை முடிவு செய்யும். ஒருவேளை தொடரில் விளையாட அனுமதி கிடைத்தாலும், பாகிஸ்தான் கிரிக்கெட் வாரியம் கடுமையான தண்டனைகளை எதிர்கொள்ள வேண்டியிருக்கும்" என கூறப்பட்டுள்ளது.

Consequences for Team Pakistan: பாகிஸ்தானுக்கு வரும் பாதிப்புகள்

இனி பாகிஸ்தானில் இருதரப்பு போட்டிகள் நடப்பதில் சிக்கல் எழலாம். எந்த அணியும் பாகிஸ்தானுக்கு சுற்றுப்பயணம் மேற்கொள்ளாமல் தடுக்கப்படலாம். வேறு எங்கு பாகிஸ்தான் அணி இரு தரப்பு போட்டிகளில் விளையாடினாலும் அது ஐசிசி தரவரிசையில் சேர்க்கப்படாது என்றும் கூறப்படுகிறது. இதனால், ஐசிசி உலக டெஸ்ட் சாம்பியன்ஷிப் தரவரிசை உள்ளிட்ட எந்த தரவரிசையிலும் இனி பாகிஸ்தான் புள்ளிகளை பெறமுடியாமல் கூட போகலாம் என கூறப்படுகிறது. இவை அனைத்தையும் தாண்டி, பாகிஸ்தான் கிரிக்கெட் வாரியத்திற்கு அதிக வருவாயை அளித்து வரும் பாகிஸ்தான் சூப்பர் லீக் தொடர் கடுமையாக பாதிக்கப்படலாம் என கூறப்படுகிறது. 

ஓய்வு பெற்ற வீரர்கள் அல்லது எந்தவித கிரிக்கெட் வாரியத்துடனும் தொடர்பில் இல்லாத வீரர்கள் தவிர, வெளிநாட்டு சர்வதேச வீரர்கள் பிஎஸ்எல் தொடரில் பங்கேற்க தடை விதிக்கப்படலாம். அதைத் தவிர, பாகிஸ்தான் இந்தியா போட்டியை புறக்கணிப்பதால் ஐசிசியின் ஒளிபரப்பாளரான ஜியோ-ஸ்டார் நிறுவனத்திற்கு கோடிக்கணக்கான டாலர்கள் நஷ்டம் ஏற்படும். அந்நிறுவனம் சந்திக்கும் வருவாய் இழப்பை பாகிஸ்தான் கிரிக்கெட் வாரியம்தான் ஈடுசெய்ய வேண்டியிருக்கும். ஐசிசி பாகிஸ்தான் கிரிக்கெட் வாரியத்திற்கு வழங்கும் வருடாந்திர வருவாயும் வழங்கப்படாது என கூறப்படுகிறது. 

இந்தியா - பாகிஸ்தான் போட்டியின் ஒளிபரப்பின் போது விளம்பரத்திற்கான கட்டணம், 10 நொடி விளம்பரத்திற்கு ரூ.25 லட்சம் முதல் ரூ.40 லட்சம் வரை வசூலிக்கப்படுகிறது. ஒருவேளை இந்த போட்டி நடக்காமல் போனால் விளம்பர வருவாய் மட்டும் சுமார் ரூ.200 கோடி அளவில் இழப்பு ஏற்படும் என கூறப்படுகிறு. ஒருவேளை பாகிஸ்தான் இந்த தொடரில் இருந்து விலக்கப்பட்டால், உகாண்டா அணி மாற்று அணியாக சேர்க்கப்பட வாய்ப்புள்ளது. இருப்பினும் ஐசிசி இதுகுறித்து இன்று தனது முடிவை அறிவிக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

மேலும் படிக்க | பாகிஸ்தானுக்கு முன்பே ஐசிசி போட்டிகளை இத்தனை நாடுகள் புறக்கணித்துள்ளதா?

மேலும் படிக்க | பாகிஸ்தான் வரவில்லை என்றாலும் இந்தியா இலங்கை செல்லும்: ஐசிசி விதிகள் செல்வது என்ன?

மேலும் படிக்க | விராட் கோலி சாதனையை முறியடித்த பாபர் அசாம்... என்ன தெரியுமா?

