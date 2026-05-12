/CSK ரசிகர்கள் ஹேப்பி; பஞ்சாப் படுதோல்வியால்... பிளே ஆப் போவது கொஞ்சம் ஈஸி!

IPL 2026 CSK Playoff Chances: பஞ்சாப் கிங்ஸ் அணி தொடர்ச்சியாக 4 தோல்விகளை சந்தித்துள்ள நிலையில், சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் மற்றும் ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் அணிகளுக்கான பிளே ஆப் சான்ஸ் அதிகமாகி உள்ளது. இதுகுறித்து விரிவாக இங்கு காணலாம்.
IPL 2026 CSK Playoff Chances: சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணி தற்போது பெரிய கம்பேக் கொடுக்கும் தருணத்தில் உள்ளது. சிஎஸ்கேவின் அரசன் தோனி இல்லாமலேயே, படிப்படியாக அதன் அரியாசனத்தை நோக்கி வீறுகொண்டு பயணித்து வருகிறது.
இன்னும் இருப்பது மூன்று போட்டிகள். மூன்றிலும் வென்றால் சந்தேகம் இன்றி பிளே ஆப் உறுதி. மூன்றில் இரண்டில் வென்று, நெட் ரன்ரேட் அதிகம் இருந்தால் பிளே ஆப் வாய்ப்பு இருக்கும்.
இரண்டு போட்டிகளில் வென்றால் மற்ற அணிகளின் வெற்றி தோல்வியும் சிஎஸ்கே பிளே ஆப் வாய்ப்பை தீர்மானிக்கும். சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணி கடைசி 6 போட்டிகளில் 5 வெற்றிகளை குவித்திருக்கிறது என்பதால் பிளே ஆப் வாய்ப்பு பிரகாசமாகும்.
பஞ்சாப் கிங்ஸ் அணி தொடர்ச்சியாக 4 தோல்விகளை சந்தித்துள்ளது. இது மற்ற அணிகளின் பிளே ஆப் வாய்ப்புகளையும் அதிகரித்திருக்கிறது. கொல்கத்தா அணிக்கு மட்டும் இன்னும் நான்கு லீக் போட்டிகள் உள்ளன. டெல்லி அணிக்கு வெறும் 2 போட்டிகள் மட்டுமே உள்ளன. மற்ற அனைத்து அணிகளுக்கும் மூன்று போட்டிகள் மீதம் உள்ளன.
16 புள்ளிகளை பெறும் அணிகளே பிளே ஆப் போக அதிக வாய்ப்புள்ளது. 14 புள்ளிகளில் நிறைவுபெறும் அணிகளுக்கு 1 சதவீதத்திற்கும் குறைவான வாய்ப்புகளே உள்ளன. இன்று குஜராத் மற்றும் எஸ்ஆர்ஹெச் அணிகள் மோதுகின்றன. இன்றைய போட்டியில் வெற்றிபெறும் அணிக்கு ஏறத்தாழ பிளே ஆப் வாய்ப்பு உறுதியாகிவிடும். இதில் வெற்றிபெற்றால் 16 புள்ளிகளுடன் முதலிடத்திற்கு முன்னேறும்.
அந்த வகையில், பஞ்சாப் தோல்விக்கு பிறகு, மற்ற அணிகளின் பிளே ஆப் வாய்ப்பு அதிகரித்துள்ளது. இதுகுறித்து ஸ்டார் ஸ்போர்ட்ஸ் சேனலின் தகவல்படி, டாப் மூன்று அணிகளான ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களூரு 80.1%, குஜராத் டைட்டன்ஸ் அணிக்கு 80.2%, சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத் 80.0% ஆக உள்ளது.
அதேநேரத்தில், பஞ்சாப் கிங்ஸ் அணிக்கு 62.5% ஆக குறைந்தது. அதேநேரத்தில் சிஎஸ்கே அணியின் பிளே ஆப் வாய்ப்பு 42.7%, ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் அணியின் வாய்ப்பு 41.8% ஆக உள்ளது. கேகேஆர் அணிக்கு 11.6% வாய்ப்புள்ள நிலையில், டெல்லி கேப்பிடல்ஸ் அணிக்கு 1.2% வாய்ப்புதான் உள்ளது. மும்பை, லக்னோ அணிகள் தொடரில் இருந்தே வெளியேறிவிட்டது.
இன்னும் 14 லீக் போட்டிகளே மீதம் உள்ளது. சிஎஸ்கே அணி அடுத்து வரும் மே 15ஆம் தேதி லக்னோ சூப்பர் ஜெயன்ட்ஸ் லக்னோ எக்னா மைதானத்திலும்; மே 18ஆம் தேதி சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத் அணியுடன் சென்னை சேப்பாக்கம் மைதானத்திலும்; மே 18ஆம் தேதி குஜராத் டைட்டன்ஸ் அணியுடன் அகமதாபாத் நரேந்தி மோடி மைதானத்தில் மோத இருக்கிறது.
சிஎஸ்கே அணி அதன் சரியான காம்பினேஷனை விளையாடினால் நிச்சயம் தொடர் வெற்றிகளை குவிக்கலாம். 2019ஆம் ஆண்டுக்கு பின் மிக அரிதாக 200+ ரன்களுக்கு மேலான இலக்கை வெற்றிகரமாக சேஸ் செய்துள்ளது. அதுமட்டுமின்றி, ருதுராஜ் கெய்க்வாட் தலைமையில் தொடர்ச்சியாக மூன்று முறை சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணி வெற்றிபெறுவது இதுவே முதல்முறையாகும்.
அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள் (FAQ)
1. சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணி பிளே ஆப் சுற்றுக்கு தகுதிபெற இன்னும் எத்தனை வெற்றிகள் தேவை?
சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணிக்கு இன்னும் 3 லீக் போட்டிகள் மீதம் உள்ளன. சிஎஸ்கே அணி உறஉதியாக பிளே ஆப் சுற்றுக்கு செல்ல மூன்றிலும் வெற்றி பெற வேண்டும் .மொத்தம் 18 புள்ளிகள் கிடைக்கும். ஒருவேளை 2 போட்டிகளில் மட்டும் வெற்றி பெற்றால் 16 புள்ளிகளுடன், மற்ற அணிகளின் வெற்றி - தோல்வி மற்றும் நெட் ரன்ரேட் அடிப்படையில் மட்டுமே வாய்ப்பு அணையும்.
2. ருதுராஜ் கெய்க்வாட் தலைமையிலான சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணியின் தற்போதைய பலம் என்ன?
தோனி இல்லாத சூழலிலும் ருதுராஜ் கெய்க்வாட் அணியை மிகச் சிறப்பாக வழிநடத்தி வருகிறார். குறிப்பாக, கடந்த 6 போட்டிகளில் 5 வெற்றிகளைப் பெற்று சிஎஸ்கே பலமான கம்பேக் கொடுத்துள்ளது. மேலும், 2019ஆம் ஆண்டு பிறகு 200+ ரன்களை வெற்றிகரமாக சேஸ் செய்திருப்பது. ருதுராஜ் தலைமையில் முதல்முறையாக ஹாட்ரிக் வெற்றிகளைப் பெற்றிருப்பது அணியின் தன்னம்பிக்கையை அதிகரித்துள்ளது.
3. புள்ளிப்பட்டியலில் பஞ்சாப் அணியின் தொடர் தோல்வி சிஎஸ்கேவிற்கு சாதகமாக அமையுமா?
நிச்சயமாக, பஞ்சாப் கிங்ஸ் அணி தொடர்ச்சியாக நான்கு தோல்விகளை சந்தித்தது. மற்ற அணிகளுக்கான வாய்ப்பை திறந்துவிட்டுள்ளது. தற்போது 12 புள்ளிகளுடன் உள்ள நிலையில், பஞ்சாப் அணிக்குள் பிளே ஆப் வாய்ப்பு 62.5% ஆக குறைந்துள்ளது. இது சிஎஸ்கே தனது அடுத்தடுத்த போட்டிகளில் வெற்றி பெற்றால், புள்ளிப்பட்டியில் எளிதாக முன்னேற உதவும்.