தோனி என்ன சொல்லி திட்டினார்? ரகசியத்தை பிக்பாஸ் வீட்டில் சொன்ன தீபக் சாஹர்

Deepak Chahar : சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணியின் முன்னாள் பிளேயர் தீபக் சாஹர், தோனிக்கு மிகவும் நெருக்கமானவர். இவருடன் தோனி ஐபிஎல் போட்டிகளின்போது அடிக்கடி மைதானங்களில் விளையாடுவதை பார்க்கலாம். அந்தளவுக்கு மற்ற பிளேயர்களிடம் காட்டிலும் தீபக் சாஹரிடம் நெருக்கம் காட்டினார் தோனி. ஆனால், கடந்த ஐபிஎல் போட்டியில் அவர் மும்பை அணிக்கு சென்றுவிட்டார். சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணியில் தீபக் விளையாடவில்லை. இதற்கு காரணம், வேகப்பந்துவீச்சு ஆல்ரவுண்டரான அவர், சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணியின் டீம் காம்பினேஷனுக்கு பொருந்தமாட்டார் என்ற காரணத்தினால், அவரை விடுவிக்க சிஎஸ்கே முடிவெடுத்தது.
இருப்பினும், அவர் மீண்டும் சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணிக்கு விளையாட வாய்ப்பு இருக்கிறது. இந்த சூழலில், தோனி தன்னை திட்டியது குறித்து இப்போது வெளிப்படையாக பேசியிருக்கிறார் தீபக் சாஹர். அதுவும் ஹிந்தி பிக்பாஸ் வீட்டில். அவருடைய சகோதரி ஹிந்தி பிக்பாஸில் போட்டியாளராக இருக்கிறார். அவரை சந்திக்க சென்ற தீபக் சாஹர் வீட்டில் இருக்கும் போட்டியாளர்களுடன் எம்எஸ் தோனி தன்னுடைய திட்டிய சுவாரஸ்ய சம்பவத்தை கூறியுள்ளார்.
2019 ஆம் ஆண்டு நடந்த ஐபிஎல் போட்டியில் சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணி பஞ்சாப் அணியை எதிர்த்து விளையாடும்போது இந்த சம்பவம் நடந்திருக்கிறது. சென்னை அணி முதலில் பேட்டிங் ஆடிவிட்டது. பஞ்சாப் அணி சேஸிங் ஆடிக் கொண்டிருக்கும்போது, இக்கட்டான சூழலில் தோனி, தீபக்சாஹரை அழைத்து பந்துவீச சொல்லியிருக்கிறார். பேட்டிங்கில் சர்பிராஸ் கான் இருந்தார். அவருக்கு லெக் கட்டர் வீச வேண்டும் என்பது தான் தீபக் சாஹரின் பிளான். தோனியும் அதை செய்ய அறிவுறுத்தியிருந்தார். ஆனால், தீபக் சாஹர் லெக் கட்டர் வீசுவதற்கு பதிலாக அடுத்தடுத்து இரண்டு நோபால்களை வீசியிருக்கிறார்.
இதனால், ஒரு பந்துகூட வீசாமல், பஞ்சாப் அணிக்கு 8 ரன்கள் கிடைத்துவிட்டது. அப்போது, தீபக் சாஹரிடம் சென்ற தோனி, ‘நீ முட்டாள் இல்லை, உன்னை அழைத்து இப்போது பந்துவீச சொன்னேன் பாரு, நான் தான் அது" என கோபமாக சொல்லிவிட்டு சென்றுவிட்டாராம். அதற்கு பிறகு சிறப்பாக பந்துவீசியதால் அப்போட்டியில் சென்னை அணி 5 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெற்றது என தீபக் சாஹர் சொல்லியிருக்கிறார்.
தீபக் சாஹர் இந்தி பிக்பாஸ் வீட்டில் தோனி குறித்து பேசிய இந்த வீடியோ இப்போது வைரலாகியுள்ளது. இந்த வீடியோவை பார்த்த சிஎஸ்கே ரசிகர்களும் தீபக் நீங்க சீக்கிரம் சிஎஸ்கேவுக்கு வாங்க என அன்போடு அழைத்துள்ளனர்.
