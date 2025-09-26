English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

இதை செய்தால் போது.. பாகிஸ்தானை வீழ்த்தி இந்தியா ஆசிய கோப்பையை வெல்லலாம்!

ஆசிய கோப்பை இறுதி போட்டி வரலாற்றில் இந்தியா - பாகிஸ்தான் அணி முதல்முறையாக மோத இருப்பதால், ரசிகர்கள் இடையே பெரும் எதிர்பார்ப்பை ஏற்படுத்தி இருக்கிறது.  

Written by - R Balaji | Last Updated : Sep 26, 2025, 06:23 PM IST
  • ஆசிய கோப்பை 2025
  • இந்தியா - பாகிஸ்தான் போட்டி
  • ரசிகர்கள் இடையே பெரும் எதிர்பார்ப்பு

Trending Photos

இந்தியாவின் வெவ்வேறு நகரங்களில் தங்க விலை என்ன தெரியுமா? சென்னை தான் டாப்பில் உள்ளதா?
camera icon10
Gold price
இந்தியாவின் வெவ்வேறு நகரங்களில் தங்க விலை என்ன தெரியுமா? சென்னை தான் டாப்பில் உள்ளதா?
மலையாள சினிமாவின் தரத்தை உயர்த்திய 6 படங்கள்! என்ன என்ன தெரியுமா?
camera icon7
Mollywood
மலையாள சினிமாவின் தரத்தை உயர்த்திய 6 படங்கள்! என்ன என்ன தெரியுமா?
கடற்கரையில் நீச்சல் உடை...சர்ச்சையில் சிக்கிய நடிகை சாய் பல்லவி!
camera icon7
Sai Pallavi
கடற்கரையில் நீச்சல் உடை...சர்ச்சையில் சிக்கிய நடிகை சாய் பல்லவி!
ரஜினி, கமல், அமிதாப் பச்சன் ஒரே படத்தில்? என்ன படம் தெரியுமா?
camera icon7
Geraftaar
ரஜினி, கமல், அமிதாப் பச்சன் ஒரே படத்தில்? என்ன படம் தெரியுமா?
இதை செய்தால் போது.. பாகிஸ்தானை வீழ்த்தி இந்தியா ஆசிய கோப்பையை வெல்லலாம்!

ஆசிய கோப்பை கிரிக்கெட் தொடரின் இறுதிப் போட்டியில் இந்தியா மற்றும் பாகிஸ்தான் அணிகள் மோத இருக்கின்றன. இது ஆசிய கோப்பை வரலாற்றில் இரு அணிகள் முதன்முதலில் இறுதியில் சந்திக்கும் போட்டியாகும். டி20 வரலாற்றில் இந்தியா-பாகிஸ்தான் அணிகளுக்கு மோதல்கள் 15 முறையுள்ளன. இதில் இந்தியா 12 முறையும் வெற்றி பெற்றிருக்கிறது.

Add Zee News as a Preferred Source

இந்த தொடரை பொறுத்தவரையில், இந்தியா லீக் மற்றும் சூப்பர் 4 சுற்று ஆட்டங்களில் பாகிஸ்தான் அணியை வீழ்த்தி உள்ளது. இதனால், இந்தியா இறுதிப் போட்டியிலும் வெற்றி பெறும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. பாகிஸ்தான் அணி சூப்பர் 4 சுற்று ஆட்டங்களில் இலங்கை மற்றும் வங்கதேச அணிகளுக்கு எதிராக சிறந்த வேகம் காட்டியுள்ளது. குறிப்பாக, ஷாஹீன் ஆப்ரிடி எனும் திறமையான வேகப்பந்து வீச்சாளரை நம்பி பாகிஸ்தான் உள்ளது. 

ஆனால் அவருக்கு எதிராக இந்திய அணியின் முக்கிய வீரர்கள், குறிப்பாக அபிஷேக் ஷர்மா தனது அணியின் முதல் பந்திலேயே பவுண்டரி மற்றும் சிக்ஸர்களை அடித்துள்ளார். இறுதிப் போட்டியில் அவர் மீண்டும் அதே உத்வேகத்துடன் அடிக்க வேண்டும். அவரது பங்கு இந்திய அணியின் வெற்றிக்கு மிக முக்கியம் ஆகும். அதே போல் மற்ற வீரர்களும் சிறப்பாக விளையாட வேண்டும். 

இந்திய அணியின் வெற்றிக்கான முக்கியத் திட்டங்கள்:  
- தொடக்க ஜோடியான சுப்மன் கில், அபிஷேக் சர்மா முதல் 10 ஓவர்களில் 90 ரன்கள் சேர்க்க வேண்டும்.  
- நடுவரிசையில் சூர்யகுமார் யாதவ், திலக் வர்மா மற்றும் ஹர்திக் பாண்டியா போன்ற வீரர்கள் அதிரடியாக ரன்கள் சேர்க்க வேண்டும்.  
- சூர்யகுமார் யாதவ் வழக்கம்போல் 30 பந்துகளில் 60 ரன்கள் அடித்தால் பாகிஸ்தான் அணியின் வெற்றி வாய்ப்பு குறையும்.  
- பும்ரா தன்னுடைய மேஜிக் பந்து வீச்சால் பாகிஸ்தானின் பேட்டிங் அணியை கட்டுப்படுத்த வேண்டும்.  
- குல்தீப் யாதவ், வருண் சக்கரவர்த்தி மற்றும் அக்சர் பட்டேல் ஆகிய மூவரும் நுட்பமான பந்து வீச்சால் பாகிஸ்தான் அணியின் ரன் சேதியை கட்டுப்படுத்த வேண்டும்.

இந்த அனைத்து அம்சங்களும் இந்திய அணியில் சரியாக அமையும் என்றால், பாகிஸ்தானை மீண்டும் தடைசெய்து ஆசிய கோப்பை இறுதிப் போட்டியில் வெற்றி கண்டுவிட முடியும் என்று அணிக்கண்ணோட்டம் உள்ளது. இந்நிலையில், இரண்டு பாரம்பரிய முறைகளும், வீரர்களின் தனிப்பட்ட திறன்கள் மற்றும் அணித் தலைமை முக்கிய பங்கு வகிக்கிறது. பாகிஸ்தான் அணியும் இந்தியா அணியும் கடுமையான உழைப்பு மற்றும் விருப்பத்துடன் வெற்றிக்காக களமிறங்கியுள்ளதால், உலக ரசிகர்களின் கவனம் முழுவதும் இப்போட்டியின் மீது திரும்பி உள்ளது.

மேலும் படிக்க: வெஸ்ட் இண்டீஸ் டெஸ்ட் தொடர்.. பும்ராவுக்கு பதில் இவர்களுக்கு வாய்ப்பளித்திருக்கலாம்!

மேலும் படிக்க: இந்த வீரரை தூக்கினால் இந்தியா அவ்வளவுதான்.. பாகிஸ்தான் ஈசியா ஜெயிக்கும்!

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

 

 

 

About the Author
India vs PakistanAsia Cup 2025asia cup finallatest news in TamilCricket

Trending News