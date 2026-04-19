English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Sports
ஆயுஷ் மாத்ரேவிற்கு என்ன ஆனது? தொடரில் இருந்து முழுவதும் விலகல்?

சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணிக்கு பெரும் பின்னடைவு: இளம் நட்சத்திரம் ஆயுஷ் மாத்ரேவின் காயம் குறித்து பயிற்சியாளர் ஹஸ்ஸி கவலை! முழு விவரங்களை தெரிந்து கொள்ளுங்கள்.  

Written by - RK Spark | Last Updated : Apr 19, 2026, 12:22 PM IST
ஐபிஎல் 2026 கிரிக்கெட் திருவிழா விறுவிறுப்பாக நடைபெற்று வரும் நிலையில், நடப்பு தொடரில் ஐந்து முறை சாம்பியனான சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணிக்கு அடுத்தடுத்து சோதனைகள் வந்துகொண்டே இருக்கின்றன. அணியின் முக்கிய வீரர்கள் அடுத்தடுத்து காயமடைந்து வருவது நிர்வாகத்தையும், சிஎஸ்கே ரசிகர்களையும் பெரும் அதிர்ச்சியிலும், சோகத்திலும் ஆழ்த்தியுள்ளது. இந்த வரிசையில், தற்போது அணியின் மிக முக்கிய இளம் பேட்ஸ்மேனான ஆயுஷ் மாத்ரே கடுமையான காயத்திற்கு உள்ளாகியிருப்பது சிஎஸ்கே அணிக்கு பேரிடியாக அமைந்துள்ளது. 

Add Zee News as a Preferred Source

ஹைதராபாத் போட்டியில் நடந்த சோகம்

கடந்த சனிக்கிழமையன்று ஹைதராபாத்தில் உள்ள ராஜீவ் காந்தி சர்வதேச கிரிக்கெட் மைதானத்தில் சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத் மற்றும் சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணிகள் பலப்பரீட்சை நடத்தின. இந்த போட்டியில் சிஎஸ்கே அணியின் நம்பர் 3 பேட்ஸ்மேனாக களமிறங்கிய 18 வயதான ஆயுஷ் மாத்ரே, வழக்கம் போல மிக சிறப்பான ஃபார்மில் விளையாடிக் கொண்டிருந்தார். ஆனால், ஆட்டத்தின் நடுவே ஒரு ரன்னை ஓடி எடுக்க முயற்சித்தபோது, எதிர்பாராத விதமாக அவரது இடது காலின் தொடை பகுதியில் கடுமையான தசைப்பிடிப்பு ஏற்பட்டது. வலியால் துடித்த அவர், மேற்கொண்டு விளையாட முடியாமல் பாதியிலேயே மைதானத்தை விட்டு வெளியேறினார். இது சிஎஸ்கே அணிக்கு மிகப்பெரிய திருப்புமுனையாக அமைந்தது. 

மைக்கேல் ஹஸ்ஸி அதிகாரப்பூர்வ அப்டேட்

ஆயுஷ் மாத்ரேவின் காயம் குறித்து சிஎஸ்கே அணியின் பேட்டிங் பயிற்சியாளர் மைக்கேல் ஹஸ்ஸி தற்போது மௌனம் கலைத்துள்ளார். இதுதொடர்பாக பேசிய அவர், "ஆயுஷின் காயம் பார்ப்பதற்கு சாதாரணமாக தெரியவில்லை; அது மிகவும் தீவிரமானதாகவே படுகிறது. இது சென்னை அணிக்கு ஒரு மிகப்பெரிய இழப்பாகும்" என்று கவலையுடன் தெரிவித்துள்ளார். மேலும் அவர் கூறுகையில், "அவருக்கு முழுமையான மருத்துவ பரிசோதனைகள் செய்யப்படவுள்ளன. அதன் முடிவுகள் வந்த பிறகே அவர் எத்தனை ஆட்டங்களில் விளையாட மாட்டார் அல்லது தொடரிலிருந்தே முழுமையாக வெளியேறுவாரா என்பது அதிகாரப்பூர்வமாக தெரியவரும். ஆனால், தற்போதைய சூழ்நிலையை பார்க்கும்போது, அவர் நீண்ட நாட்களுக்கு ஓய்வில் இருக்க வேண்டிய கட்டாயம் ஏற்படும் என்றே தோன்றுகிறது," என தெரிவித்தார்.

ஆர். அஸ்வின் அதிருப்தி

ஹைதராபாத் அணிக்கு எதிரான அந்த போட்டியில், ஆயுஷ் மாத்ரே காயமடைந்த பிறகும் அவர் கையாளப்பட்ட விதம் குறித்து மூத்த சுழற்பந்து வீச்சாளரான ரவிச்சந்திரன் அஸ்வின் தனது கடுமையான அதிருப்தியை வெளிப்படுத்தியுள்ளார். "ஒரு இளம் வீரருக்கு இவ்வளவு பெரிய காயம் ஏற்பட்டிருக்கும்போது, அது கையாளப்பட்ட விதம் தனக்கு முழுமையான அதிர்ச்சியை அளிக்கிறது," என்று அஸ்வின் சிஎஸ்கே நிர்வாகத்தை விமர்சித்துள்ளார்.

தொடரும் காயங்களும், தத்தளிக்கும் சிஎஸ்கே-வும்!

ஏற்கனவே, இந்த 2026 ஐபிஎல் சீசனில் சென்னை அணியின் பிளே-ஆஃப் வாய்ப்பு சற்று மங்கலாகவே உள்ளது. இதுவரை விளையாடியுள்ள 6 போட்டிகளில், சென்னை அணி 4 போட்டிகளில் தோல்வியை தழுவியுள்ளது. அணியின் முன்னாள் கேப்டனான தோனி உள்ளிட்ட பல முக்கிய வீரர்கள் காயத்தால் அவதிப்பட்டு வரும் நிலையில், தற்போது 19 வயதுக்குட்பட்டோருக்கான உலகக்கோப்பையை வென்று கொடுத்த கேப்டனும், சிஎஸ்கே அணியில் இந்த சீசனில் அதிக ரன்கள் குவித்த நம்பிக்கைக்குரிய பேட்ஸ்மேனுமான ஆயுஷ் மாத்ரேவும் காயமடைந்திருப்பது அணிக்கு ஈடுசெய்ய முடியாத பேரிழப்பாகும்.

ஒருவேளை ஆயுஷ் மாத்ரே தொடரை விட்டு முழுமையாக விலகினால், அவருக்கு பதிலாக மாற்று வீரரை களமிறக்க வேண்டிய கட்டாயத்திற்கு சிஎஸ்கே நிர்வாகம் தள்ளப்படும். மீதமுள்ள போட்டிகளில் வெற்றி பெற்றே தீர வேண்டும் என்ற கட்டாயத்தில் இருக்கும் சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணி, இந்த காயம் குறித்த நெருக்கடிகளை எப்படி சமாளித்து மீண்டு வர போகிறது என்பதை பொறுத்திருந்துதான் பார்க்க வேண்டும். 

அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள் (FAQ)

1. ஆயுஷ் மாத்ரேவுக்கு என்ன காயம் ஏற்பட்டுள்ளது?

சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத் அணிக்கு எதிரான போட்டியின்போது, ரன் ஓட முற்பட்டதில் ஆயுஷ் மாத்ரேவுக்கு இடது காலின் தொடைப் பகுதியில் கடுமையான தசைப்பிடிப்பு மற்றும் கிழிவு ஏற்பட்டுள்ளது.

2. இந்தக் காயம் எவ்வளவு தீவிரமானது?

சிஎஸ்கே அணியின் பேட்டிங் பயிற்சியாளர் மைக்கேல் ஹஸ்ஸி கூற்றுப்படி, இந்தக் காயம் மிகவும் தீவிரமானதாகவே தெரிகிறது. வலது தொடைப்பகுதியில் ஏற்பட்டுள்ள இந்தக் காயம் முழுமையாகக் குணமடைய குறைந்தபட்சம் 10 முதல் 12 வாரங்கள் வரை ஆகலாம் என்று மருத்துவக் குழுவின் முதற்கட்ட தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.

3. ஆயுஷ் மாத்ரே மீதமுள்ள ஐபிஎல் போட்டிகளில் விளையாடுவாரா?

அவர் மீதமுள்ள ஐபிஎல் சீசனில் விளையாடுவது பெருமளவு சந்தேகமே. அதிகாரப்பூர்வ மருத்துவ ஸ்கேன் முடிவுகள் வந்த பிறகுதான் அவர் எத்தனை போட்டிகளில் விளையாட மாட்டார் அல்லது தொடரை விட்டே விலகுவாரா என்பது உறுதியாகத் தெரியவரும். குறைந்தபட்சம் அடுத்த சில போட்டிகளிலாவது அவர் நிச்சயமாகப் பங்கேற்க மாட்டார் என ஹஸ்ஸி தெரிவித்துள்ளார்.

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

About the Author
Trending News