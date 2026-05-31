/ஐபிஎல் 2026 இறுதிப்போட்டி: ஒருவேளை மழை பெய்தால் சாம்பியன் யார்? முழு விவரம்

IPL 2026 final : ஒருவேளை ஐபிஎல் இறுதிப்போட்டியில் மழை பெய்தால் எந்த அணிக்கு சாம்பியன் பட்டம் வழங்கப்படும்? என்பதை இங்கே பார்க்கலாம்.
IPL 2026 final : ஐபிஎல் 2026 இறுதிப்போட்டியில் சாம்பியன் பட்டத்தை வெல்வதற்காக ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களூரு (RCB) மற்றும் குஜராத் டைட்டன்ஸ் (GT) ஆகிய இரு அணிகளும் ஞாயிற்றுக்கிழமை அஹமதாபாத்தில் உள்ள நரேந்திர மோடி மைதானத்தில் பலப்பரீட்சை நடத்தத் தயாராகி வருகின்றன. ஆர்சிபி அணி தனது சாம்பியன் பட்டத்தைத் தக்கவைத்துக் கொள்ளப் போராடும் வேளையில், குஜராத் டைட்டன்ஸ் அணி தனது இரண்டாவது ஐபிஎல் கோப்பையைக் கைப்பற்றக் காத்திருக்கிறது.
தற்போதைய வானிலை கணிப்புகளின்படி, போட்டி நடைபெறும் நாளில் வானம் தெளிவாக இருக்கும் என்றும், மாலையில் லேசான மேகமூட்டம் இருந்தாலும் பெரிய அளவில் மழை பெய்ய வாய்ப்பில்லை என்றும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. எனினும், எதிர்பாராத விதமாக லேசான சாரல் மழை வர வாய்ப்புள்ளதாகக் கூறப்படுகிறது.
ஐபிஎல் தொடரின் மற்ற பிளே-ஆஃப் போட்டிகளைப் போலல்லாமல், இறுதிப்போட்டிக்கு என்று தனியாக ஒரு மாற்று நாள் (Reserve Day) ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது. ஞாயிற்றுக்கிழமை அன்று மழையினாலோ அல்லது இதர வானிலை காரணங்களாலோ போட்டியை நடத்தி முடிக்க முடியாமல் போனால், அது அடுத்த நாளான திங்கட்கிழமை (ஜூன் 1) அன்று தொடர்ந்து நடத்தப்படும். மிக முக்கியமாக, போட்டி எந்த இடத்தில் நிறுத்தப்பட்டதோ, அதே ஓவர்கள், அதே ரன்கள் மற்றும் விக்கெட்டுகள் கணக்கோடு மாற்று நாளில் ஆட்டம் மீண்டும் தொடங்கும்.
ஒருவேளை துரதிர்ஷ்டவசமாக, நிர்ணயிக்கப்பட்ட ஞாயிற்றுக்கிழமை மற்றும் மாற்று நாளான திங்கட்கிழமை ஆகிய இரண்டு நாட்களுமே மழையினால் போட்டி முற்றிலும் பாதிக்கப்பட்டு, ஒரு பந்து கூட வீச முடியாமல் போனால் என்ன நடக்கும் என்பதற்கும் ஐபிஎல் விதிமுறைகளில் தெளிவான தீர்வு உள்ளது. அப்படிப்பட்ட சூழ்நிலையில், லீக் சுற்றுகளின் புள்ளிப் பட்டியலில் குஜராத் டைட்டன்ஸ் அணியை விட அதிக புள்ளிகளுடன் முன்னிலையில் இருந்த ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களூரு அணி ஐபிஎல் 2026-ன் சாம்பியனாக அறிவிக்கப்படும். குரூப் சுற்றுகளின் முடிவில் புள்ளிகளின் அடிப்படையில் முதலிடத்தில் இருக்கும் அணிக்கே இந்த விதிமுறை சாதகமாக அமையும்.
1. ஐபிஎல் 2026 இறுதிப்போட்டி எங்கு, எந்த அணிகளுக்கு இடையே நடைபெறுகிறது?
இறுதிப்போட்டி அஹமதாபாத்தில் உள்ள நரேந்திர மோடி மைதானத்தில் ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களூரு (RCB) மற்றும் குஜராத் டைட்டன்ஸ் (GT) அணிகளுக்கு இடையே நடைபெறுகிறது.
2. ஞாயிற்றுக்கிழமை இறுதிப்போட்டிக்கு மழை அச்சுறுத்தல் அதிகமாக உள்ளதா?
வானிலை கணிப்பின்படி போட்டி நாளில் வானம் தெளிவாக இருக்கும் என்றும், மாலையில் மேகமூட்டம் இருந்தாலும் பெரிய அளவில் மழை பெய்ய வாய்ப்பில்லை என்றும் கூறப்பட்டுள்ளது.
3. ஞாயிறன்று மழையால் போட்டி தடைபட்டால் மாற்று நாள் (Reserve Day) உள்ளதா?
ஆம், இறுதிப்போட்டிக்கு மாற்று நாள் உள்ளது. ஞாயிறு அன்று போட்டி தடைபட்டால் திங்கட்கிழமை (ஜூன் 1) ஆட்டம் நிறுத்தப்பட்ட இடத்திலிருந்து மீண்டும் தொடரும்.
4. இரண்டு நாட்களுமே மழையினால் போட்டி முழுமையாக ரத்து செய்யப்பட்டால் சாம்பியன் யார்?
இரண்டு நாட்களும் போட்டி ரத்து செய்யப்பட்டால், லீக் சுற்று புள்ளிப் பட்டியலில் (League Stage) குஜராத் அணியை விட முன்னிலையில் இருந்த ஆர்சிபி (RCB) சாம்பியனாக அறிவிக்கப்படும்.
5. புள்ளிப் பட்டியல் விதிமுறையின்படி குஜராத் டைட்டன்ஸ் (GT) அணிக்கு என்ன பாதிப்பு ஏற்படும்?
குஜராத் அணி புள்ளிப் பட்டியலில் ஆர்சிபியை விடக் கீழே உள்ளதால், மழை காரணமாக ஆட்டம் முற்றிலும் ரத்தானால் அவர்களால் கோப்பையை வெல்ல முடியாது; போட்டி நடந்தால் மட்டுமே வாய்ப்பு உண்டு.