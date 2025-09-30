அன்று கிழிந்த ஆடை.. இன்று! ரிங்கு சிங்கின் நிகர சொத்து மதிப்பு மற்றும் அவரது வாழ்க்கை பயணம்!

Rinku Singh Net Worth: ரிங்கு சிங் இந்திய கிரிக்கெட்டில் வளர்ந்து வரும் ஒரு நட்சத்திரம், அவர் அதிரடி பேட்டிங்கிற்கு பெயர் பெற்றவர். ஐபிஎல் 2023 இல் குஜராத் டைட்டன்ஸ் அணிக்கு எதிராக ஒரே ஓவரில் தொடர்ச்சியாக ஐந்து சிக்ஸர்களை அடித்து தனக்கான ஒரு பாதையை உருவாக்கினார். 2025 ஆசிய கோப்பை இறுதிப் போட்டியில் பாகிஸ்தானுக்கு எதிராக வெற்றிக்கான நான்கு பந்துகளை அடித்ததன் மூலம் அவர் கிரிக்கெட் ரசிகர்களுக்கு ஒரு ஹீரோவானார்.
ரிங்கு சிங்கின் நிகர சொத்து மதிப்பு எவ்வளவு?
ஊடக அறிக்கைகளின்படி, கிரிக்கெட் வீரர் ரிங்கு சிங்கின் நிகர மதிப்பு தோராயமாக ₹15 முதல் ₹20 கோடி (தோராயமாக $1.5 மில்லியன்) வரை இருக்கும் எனக் கூறப்படுகிறது.
ரிங்கு சிங்கின் வருமான ஆதாரங்கள்:
- பிசிசிஐ ஒப்பந்தம்: அவர் பிசிசிஐயிடமிருந்து ₹1 கோடி ஆண்டு ஒப்பந்தத்தைப் பெற்றுள்ளார்.
- ஐபிஎல்: ஐபிஎல் 2025 க்காக கொல்கத்தா நைட் ரைடர்ஸ் (கேகேஆர்) அவரை ₹13 கோடிக்கு தக்க வைத்துக் கொண்டுள்ளது.
- விளம்பரம்: விளம்பரம் மூலம் அவரது ஆண்டு வருமானம் ₹50 லட்சம் முதல் ₹3 கோடி வரை இருக்கலாம்.
ரிங்கு சிங் வாங்கிய புதிய ஆடம்பர வீடு 'வீணா பேலஸ்':
- ரிங்கு சிங் தீபாவளிக்கு சற்று முன்பு அலிகரின் ஓசோன் சிட்டி சொசைட்டியில் ₹3.5 கோடி மதிப்பில் ஒரு புதிய வீட்டை வாங்கினார்.
- இந்த 500 யார்டு வீட்டிற்கு அவர் தனது தாயின் பெயரால் 'வீணா பேலஸ்' என்று பெயரிட்டார்.
ரிங்கு சிங்கின் ஆடம்பர வீட்டில் என்னனென்ன வசதிகள் உள்ளன?
- இந்த மூன்று மாடி வீடு முற்றிலும் நவீனமானது மற்றும் பின்வரும் ஆடம்பர வசதிகளை உள்ளடக்கியது:
- தனியார் குளம்
- பணியாளர்களுக்கு என தனியாக அறை
- கடை அறை மற்றும் ஓய்வறை
- படுக்கையறை, சமையலறை, அலுவலகம், சாப்பாட்டு மண்டபம்
- திறந்த மொட்டை மாடி மற்றும் விருந்தினர் பகுதி
ரிங்கு சிங்கின் வாழ்க்கை பயணம்:
- ரிங்கு சிங்கின் பயணம் மிகவும் ஊக்கமளிப்பதாக உள்ளது.
- ஏனெனில் அவரது குடும்பம் மிகவும் எளிமையான பின்னணியைச் சேர்ந்தது.
ரிங்கு சிங்கின் குடும்பப் பின்னணி:
- அவரது தந்தை சிலிண்டர் டெலிவரி ஊழியராக பணிபுரிந்தார்.
- அவரது மூத்த சகோதரர் ஒரு இ-ரிக்ஷா ஓட்டினார்.
ரிங்கு சிங்கின் தொடர் போராட்டம்:
- வறுமை இருந்தபோதிலும், ரிங்கு சிங் தனது கிரிக்கெட் மீதான ஆர்வத்தில் உறுதியாக இருந்தார் மற்றும் அவரது கனவுகளைத் தொடர்ந்தார்.
- அவர் இன்றும் அலிகரில் உள்ள தனது பழைய, சிறிய வீட்டோடு இணைந்திருக்கிறார்.
ரிங்கு சிங்கின் தனிப்பட்ட வாழ்க்கை:
- கிரிக்கெட் வீரர் ரிங்கு சிங், சமாஜ்வாடி கட்சி எம்பி பிரியா சரோஜுடன் நிச்சயதார்த்தம் செய்து கொண்டார்.
- பிரியா சரோஜ் என்பவர் மச்லிஷஹர் தொகுதியைச் சேர்ந்த சமாஜ்வாடி கட்சி எம்பி மற்றும் சமாஜ்வாடி கட்சி முக்கியத் தலைவர் தூபானி சரோஜின் மகள்.
- அவர் உச்ச நீதிமன்ற வழக்கறிஞராகவும் இருந்துள்ளார்.
- உத்தரபிரதேசத்தின் இளைய எம்.பி.க்களில் ஒருவர், 26 வயதில் தேர்தலில் வெற்றி பெற்றார்.
ரிங்கு சிங்கின் உயர்வுக்கு என்ன காரணம்?
கடின உழைப்பு, அர்ப்பணிப்பு மற்றும் திறமை இருந்தால், எவரும் தங்கள் குடும்பத்தின் நிதி நிலைமையை முழுமையாக மாற்ற முடியும் என்பதை ரிங்கு சிங்கின் பயணம் உணர்த்துகிறது.
மேலும் படிக்க - திருமணமான இரண்டே மாதங்களில் என்னை ஏமாற்றி விட்டார்.. சாஹல் முன்னாள் மனைவி ஓபன்!
மேலும் படிக்க - அபிஷேக் ஷர்மாவுக்கு பரிசாக கிடைத்த சொகுசு கார்! இதன் விலை எவ்வளவு தெரியுமா?
(பொறுப்புத் துறப்பு: இந்தக் கட்டுரையில் வழங்கப்பட்ட தகவல்கள் பொதுவான மூலங்களிலிருந்து சேகரிக்கப்பட்டுள்ளன. அதன் நம்பகத்தன்மைக்கு ZEE பொறுப்பல்ல.)
சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்!
உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..
முகநூல் - @ZEETamilNews
ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews
டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews
வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r
அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!
Android Link: https://bit.ly/3AIMb22
Apple Link: https://apple.co/3yEataJ