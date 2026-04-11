  • பவர்பிளேவில் 105 ரன்களை அடித்தும்... SRH தோற்றது ஏன்...? ஷ்ரேயாஸ் ஐயர் செய்த மேஜிக்

IPL 2026: ஐபிஎல் 2026 தொடரின் 17வது லீக் போட்டியில் சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத் அணியை, பஞ்சாப் கிங்ஸ் 6 விக்கெட் வித்தியாசத்தில் வென்றுள்ளது. பஞ்சாப் கேப்டன் ஷ்ரேயாஸ் ஐயர் ஆட்டநாயகன் விருதை வென்றார். இந்த போட்டியின் ஹைலைட்ஸ்ட் இதோ...

Written by - Sudharsan G | Last Updated : Apr 11, 2026, 08:36 PM IST
  • SRH பவர்பிளேவில் 105 ரன்களை குவித்தது.
  • PBKS பவர்பிளேவில் 93 ரன்களை அடித்தது.
  • இருப்பினும் பஞ்சாப் மிடில் ஆர்டர் கைக்கொடுத்தது.

சூரியன் பெயர்ச்சி பலன்கள்: 5 ராசிகளுக்கு தமிழ் புத்தாண்டின் ஆரம்பமே அட்டகாசம்
சூரியன் பெயர்ச்சி பலன்கள்: 5 ராசிகளுக்கு தமிழ் புத்தாண்டின் ஆரம்பமே அட்டகாசம்
LPG கேஸ் சிலிண்டர் பயன்படுத்துவோருக்கு ஹேப்பி நியூஸ்! புதிய ரூல் வந்தாச்சி
LPG கேஸ் சிலிண்டர் பயன்படுத்துவோருக்கு ஹேப்பி நியூஸ்! புதிய ரூல் வந்தாச்சி
தங்கம் விலை உயர்வு! கொள்ளை லாபம் பார்த்த நிறுவனங்கள் - முக்கிய தகவல்
தங்கம் விலை உயர்வு! கொள்ளை லாபம் பார்த்த நிறுவனங்கள் - முக்கிய தகவல்
அஸ்வினியில் செவ்வாய் பகவான்... மே மாசத்தில் இந்த 4 ராசிகளுக்கு பணமழை கொட்டும்!
அஸ்வினியில் செவ்வாய் பகவான்... மே மாசத்தில் இந்த 4 ராசிகளுக்கு பணமழை கொட்டும்!
IPL 2026 PBKS vs SRH Latest News: ஐபிஎல் 2026 தொடரில் ஷ்ரேயாஸ் ஐயர் தலைமையிலான பஞ்சாப் கிங்ஸ் அணியும், இஷான் கிஷன் தலைமையிலான சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத் அணியும் நியூ சண்டிகரில் இன்று (ஏப். 11) மோதின.

நியூ சண்டிகரில் ரன்மழை

மாலை 3.30 மணிக்கு தொடங்கிய இப்போட்டியின் டாஸை வென்ற பஞ்சாப் கிங்ஸ் பந்துவீச்சை தேர்வு செய்தது. இன்றைய போட்டியின் ஆடுகளம் பேட்டிங்கிற்கே சாதகமாக இருந்தது. இதனால், ரன் மழை பொழிந்தது. மொத்தம் 442 ரன்களை அடிக்கப்பட்டது, 10 ஓவர்கள் மட்டுமே பந்துவீச்சாளர்களால் எடுக்கப்பட்டது. ஷஷாங்க் சிங் மட்டுமே குறைந்த எகானமியில் பந்துவீசினார். மற்ற அனைவருமே ஒரே ஓவரில் 8, 9, 10 ரன்களுக்கு மேல்தான் கொடுத்தனர்.

ஹெட் - அபிஷேக் மிரட்டல் 

சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத் அணி முதலில் பேட்டிங் செய்தது. பவர்பிளேவில் மட்டும் டிராவிஸ் ஹெட் - அபிஷேக் சர்மா ஜோடி 105 ரன்களை அடித்தது. மொத்தம் 8 ஓவர்களில் 120 ரன்களை அடித்த நிலையில், 9வது ஓவரை ஷஷாங்க் சிங் வீசினார். அந்த ஓவரின் முதல் பந்தில் ஹெட் 38 ரன்களில் ஆட்டமிழந்தார். அவர் 23 பந்துகளில் 5 பவுண்டரி, 1 சிக்ஸர் அடித்தது குறிப்பிடத்தக்கது. தொடர்ந்து 3வது பந்தில் அபிஷேக் சர்மா 74 ரன்களில் ஆட்டமிழந்தார். அவர் 28 பந்துகளில் 5 பவுண்டரி, 8 சிக்ஸரை பறக்கவிட்டார். ஷ்ரேயாஸ் ஐயர் நடப்பு தொடரில் முதல்முறையாக ஷஷாங்க் சிங்கிற்கு இப்போட்டியில்தான் வாய்ப்பு கொடுத்தார். அவரின் மீடியம் பேஸ் விக்கெட்டுகளை சரித்தது. இதனாலேயே பெரிய ஸ்கோரை பவர்பிளேவில் அடித்தும் எஸ்ஆர்ஹெச் அணிக்கு அது கைக்கொடுக்கவில்லை. அவர்களில் ஒருவர் இன்னும் நீண்டநேரம் களத்தில் இருந்திருந்தால் ஸ்கோர் உயர்ந்திருக்கும்.  

220 ரன்கள் இலக்கு

ஏனென்றால், அடுத்து யாரும் அதிரடியாக பெரியளவில் ரன்களை குவிக்கவில்லை. இஷான் கிஷன் 27, அனிகேத் வர்மா 18, சலில் அரோரா 9 ரன்களை எடுத்தனர். நீண்ட நேரம் விளையாடிய கிளாசெனும் 33 பந்துகளில் 1 பவுண்டரி, 1 சிக்ஸர் என 39 ரன்களையே அடித்து ஆட்டமிழந்தார். இதனால், ஒரு கட்டத்தில் 300 ரன்களையும், 250 ரன்களையும் கடக்கும் என எதிர்பார்க்கப்பட்ட சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத் அணி 219 ரன்களையே எடுத்தது, 6 விக்கெட்டை இழந்தது. பஞ்சாப் கிங்ஸ் தரப்பு பந்துவீச்சில் அர்ஷ்தீப் சிங், ஷஷாங்க் சிங் தலா 2 விக்கெட்டையும், சேவியர் பார்ட்லர் 1 விக்கெட்டையும் வீழ்த்தினர். 

ஆட்டநாயகன் ஷ்ரேயாஸ் ஐயர்

தொடர்ந்து களமிறங்கிய பஞ்சாப் கிங்ஸ் அணிக்கும் ஓபனிங் சிறப்பாக அமைந்தது. முதல் 6 ஓவர்களில் 93 ரன்களை பஞ்சாப் அடித்தது. அடுத்து பிரியான்ஷ் ஆர்யா 57 ரன்களுக்கும், பிரப்சிம்ரன் சிங் 51 ரன்களுக்கும் ஆட்டமிழந்தனர். பெரிதும் எதிர்பார்க்கப்பட்ட கூப்பர் கானொலி 11 ரன்களில் ஆட்டமிழந்தார். வதேராவும் 14 ரன்களில் கடைசி கட்டத்தில் ஆட்டமிழந்தார். ஆனால் கேப்டன் ஷ்ரேயாஸ் ஐயர் கடைசி வரை நின்று ஆட்டத்தை நிறைவு செய்தார், ஆட்டநாயகனாகவும் தேர்வானார். இதன்மூலம் 7 பந்துகள் மீதம்வைத்து பஞ்சாப் கிங்ஸ் அணி 6 விக்கெட் வித்தியாசத்தில் வெற்றியை பதிவு செய்தது. சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத் அணி சார்பில் ஷிவாங் குமார் 3 விக்கெட்டையும், ஹர்ஷ் தூபே 1 விக்கெட்டையும் வீழ்த்தினார்.

புள்ளிப்பட்டியல் அப்டேட்...

ஐபிஎல் 2026 தொடரில் பஞ்சாப் கிங்ஸ் அணி தொடர்ச்சியாக வெற்றிகளை குவித்து வருகிறது. . பஞ்சாப் கிங்ஸ் அணி குஜராத் டைட்டன்ஸ், சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணியை தொடர்ந்து இந்த போட்டியையும் வென்றுள்ளது. கேகேஆர் அணிக்கு எதிரான போட்டி மட்டும் மழையால் தடைப்பட்டது. 4 போட்டிகளில் பஞ்சாப் மூன்றில் வென்று, மொத்தம் 7 புள்ளிகளுடன் 2வது இடத்தில் உள்ளது. ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் அணி 4 போட்டிகளிலும் வென்று, 8 புள்ளிகளுடன் முதலிடத்தில் உள்ளது. சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத் அணி 4 போட்டிகளில் விளையாடி ஒன்றில் மட்டும் வென்று 2 புள்ளிகளுடன் 6வது இடத்தில் உள்ளது. சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத் ஆர்சிபிடம் தோற்ற நிலையில், கேகேஆர் அணியிடம் வென்றது. தொடர்ந்து, லக்னோ மற்றும் பஞ்சாப் அணியிடம் எஸ்ஆர்ஹெச் தோற்றுள்ளது.

ஆர்சிபி, டெல்லி, லக்னோ உள்ளிட்ட அணிகள் தலா 4 புள்ளிகளுடன் முறையே 3வது, 4வது, 5வது இடத்தில் உள்ளன. குஜராத், மும்பை அணிகள் தலா 2 புள்ளிகளுடன் முறையே 7வது, 8வது இடத்திலும்; கேகேஆர் 1 புள்ளியுடன் 9வது இடத்திலும்; சிஎஸ்கே புள்ளிகள் ஏதுமின்றி கடைசி இடத்திலும் நீடிக்கின்றன. தற்போது சென்னை சேப்பாக்கம் எம்.ஏ. சிதம்பரம் மைதானத்தில் சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் - டெல்லி கேப்பிடல்ஸ் அணிகள் மோதி வருகின்றன. 

I’m Sudharsan G, Sub Editor at Zee Tamil News, with over five years of experience in Tamil content writing. I cover Tamil Nadu, national, and international news, along with sports stories that connect with readers. A follower of cricket, cinema, and politics, I bring depth and perspective to every piece. I also have on-screen camera experience, which helps me present news stories in a more engaging and impactful way. Outside work, I enjoy modern Tamil literature and discovering new voices in contemporary writing.

