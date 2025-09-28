English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ஆசிய கோப்பை இறுதி போட்டி: மழை பெய்யுமா? பெய்தால் என்ன ஆகும்? கோப்பை யாருக்கு?

ஆசிய கோப்பை தொடரின் இறுதி போட்டி இந்தியா - பாகிஸ்தான் அணிகளுக்கு இடையே நடைபெறவுள்ள நிலையில், போட்டியில் மழை குறிக்கிடுமா? அப்படி குறிக்கிட்டால் போட்டி என்னவாகும்.   

Written by - R Balaji | Last Updated : Sep 28, 2025, 01:56 PM IST

Trending Photos

டாப் ஹீரோக்கள் ஒரே வருடத்தில் நடித்த 2 ஹிட் படங்கள்!
camera icon9
Hit Movies
டாப் ஹீரோக்கள் ஒரே வருடத்தில் நடித்த 2 ஹிட் படங்கள்!
தென்னிந்தியாவின் பணக்கார நடிகர்கள் லிஸ்ட்.. டாப் இவர்தான்.. ரஜினி கூட சொன்னாரே!
camera icon5
Richest Actors
தென்னிந்தியாவின் பணக்கார நடிகர்கள் லிஸ்ட்.. டாப் இவர்தான்.. ரஜினி கூட சொன்னாரே!
புரட்டாசி 11 சனிக்கிழமை ராசிபலன்: இன்று யார் யாருக்கு அதிர்ஷ்டமான நாள்?
camera icon12
Astro
புரட்டாசி 11 சனிக்கிழமை ராசிபலன்: இன்று யார் யாருக்கு அதிர்ஷ்டமான நாள்?
பெண்களே! ஒருவரே ரூ.2000 வாங்கலாம் - மகளிர் உரிமைத் தொகை, புதுமைப் பெண் திட்டம் அப்டேட்
camera icon10
Kalaignar Magalir Urimai Thogai
பெண்களே! ஒருவரே ரூ.2000 வாங்கலாம் - மகளிர் உரிமைத் தொகை, புதுமைப் பெண் திட்டம் அப்டேட்
ஆசிய கோப்பை இறுதி போட்டி: மழை பெய்யுமா? பெய்தால் என்ன ஆகும்? கோப்பை யாருக்கு?

ஆசிய கோப்பை தொடரின் 17வது சீசன் ஐக்கிய அரபு அமீரகத்தில் கடந்த 09ஆம் தேதி தொடங்கியது. இந்தியா, பாகிஸ்தான், இலங்கை, வங்கதேசம், ஆப்கானிஸ்தான், யுஏஇ, ஓமன், ஹாங்காங் உள்ளிட்ட 8 அணிகள் பங்கேற்றன. லீக் ஆட்டங்களுடன் ஹாங்காங், யுஏஇ,ஆப்கானிஸ்தான் மற்றும் ஓமன் அணிகள் வெளியேறின. இதையடுத்து சூப்பர் 4 சுற்றில் விளையாடிய 4 அணிகளில் இந்தியா, பாகிஸ்தான் அணிகள் இறுதி போட்டிக்கு முன்னேறி உள்ளன. 

Add Zee News as a Preferred Source

மழை குறிக்கிடுமா? 

இந்த இறுதி போட்டியான இன்று (செப்டம்பர் 28) நடைபெற இருக்கிறது. ஆசிய கோப்பை வரலாற்றிலேயே இறுதி போட்டியில் இந்தியா - பாகிஸ்தான் அணிகள் மோதியது இதுதான் முதல் முறை. இதன் காரணமாக ரசிகர்கள் இடையே மிகப்பெரிய எதிர்பார்ப்புகள் அதிகரித்துள்ளன. இந்த நிலையில், இப்போட்டி மழையால் பாதிக்கப்படுமா? என்ற அபாயம் எழுந்துள்ளன. அது குறித்து பார்க்கலாம். 

நடப்பு ஆசிய கோப்பையில் இதுவரை எந்த போட்டியும் மழையால் பாதிக்கப்படவில்லை. அதேபோல், இறுதி போட்டியும் மழையால் பாதிக்கப்படாது என அங்குள்ள வானிலை அறிக்கைகள் தெரிவிக்கின்றன. இருப்பினும் வானிலையை எப்போது 1005 உறுதியாக சொல்லிவிட முடியாது. அந்த வகையில், ஒருவேளை மழை பெய்தால் இந்த்யா - பாகிஸ்தான் ஆசிய கோப்பை இறுதி போட்டி என்னவாகும். 

ஒருவேளை மழை குறிக்கிட்டு போட்டி தொடங்க முடியவில்லை என்றால், ஆட்டம் ரிசர்வ் டே-வுக்கு அதாவது மறுநாள் ஒத்திவைக்கப்படும். ஒருவேளை ரிசர்வ் டே-வும் மழையால் போட்டி ரத்து செய்யப்பட்டால், கோப்பை ஒரு அணிகளுக்கும் பகிர்ந்தளிக்கப்படும் என தெரிகிறது. 

இரு அணிகளுக்கான கணிக்கப்பட்ட பிளேயிங் 11

இந்திய அணி: அபிஷேக் சர்மா, சுப்மான் கில், சூர்யகுமார் யாதவ் (கேப்டன்), திலக் வர்மா, சஞ்சு சாம்சன் (விக்கெட் கீப்பர்), ஷிவம் துபே, ஹர்திக் பாண்டியா, அக்சர் படேல், குல்தீப் யாதவ், ஜஸ்பிரித் பும்ரா, வருண் சக்கரவர்த்தி. 

பாகிஸ்தான் அணி: சாஹிப்சாதா ஃபர்ஹான், ஃபகார் ஜமான், சைம் அயூப், சல்மான் ஆகா (கேப்டன்), ஹுசைன் தலாத், முகமது ஹாரிஸ் (விக்கெட் கீப்பர்), முகமது நவாஸ், ஃபஹீம் அஷ்ரஃப், ஷாஹீன் அப்ரிடி, ஹாரிஸ் ரவுஃப், அப்ரார் அகமது. 

மேலும் படிக்க: ஆசிய கோப்பை இறுதி போட்டி: இந்தியாவின் பிளேயிங் 11.. பும்ராவா இருக்காரா?

மேலும் படிக்க: பாண்டியா, அபிஷேக் சர்மா காயம்.. இறுதிபோட்டியில் விளையாடுவார்களா - மோர்னே மோர்கல் பதில்!

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

 

 

 

About the Author
India vs PakistanAsia Cup 2025 finalRainWill rain in India Pakistan

Trending News