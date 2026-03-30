கடைசியாக தோனி விளையாடாத ஐபிஎல் போட்டி எப்போது தெரியுமா?

கெண்டைக்காலில் ஏற்பட்ட தசைப்பிடிப்பு காரணமாக தோனி ஐபிஎல் 2026ல் தொடக்க போட்டிகளில் விளையாட மாட்டார் என்று சென்னை அணி நிர்வாகம் அறிவித்துள்ளது.  

Written by - RK Spark | Last Updated : Mar 30, 2026, 06:30 AM IST
ஐபிஎல் 2026 தொடர் அதிக எதிர்பார்ப்புகளுக்கு மத்தியில் தற்போது தொடங்கி விறுவிறுப்பாக நடைபெற்று வருகிறது. இதுவரை இரண்டு போட்டிகள் முடிந்துள்ள நிலையில், இன்று சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் மற்றும் ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் அணிகளுக்கு இடையிலான போட்டி நடைபெறவுள்ளது. சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணியின் போட்டிகளை காண ரசிகர்கள் ஆவலுடன் காத்திருந்த நிலையில், அவர்களுக்கு ஒரு சோகமான செய்தி வெளியாகியுள்ளது. சிஎஸ்கே அணியின் முன்னாள் கேப்டன் எம்.எஸ். தோனி நடப்பு சீசனின் முதல் சில போட்டிகளில் விளையாட மாட்டார் என்று அதிகாரப்பூர்வமான ஒரு அறிவிப்பு வெளியாகியுள்ளது. கெண்டைக்காலில் ஏற்பட்ட தசைப்பிடிப்பு காரணமாக அவர் விளையாட மாட்டார் என்று சென்னை அணி நிர்வாகம் அறிவித்துள்ளது. தோனி இல்லாமல் சென்னை அணியை நினைத்துக்கூட பார்க்க முடியாத ரசிகர்களுக்கு, இது மிகப்பெரிய ஏமாற்றத்தை அளித்துள்ளது. 

தோனியை பார்ப்பதற்காகவே பலரும் மைதானங்களுக்கு சென்று சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் போட்டியை பார்க்க வருவார்கள். தற்போது தோனி இல்லை என்றதும் ரசிகர்கள் என்ன செய்வது என்று தெரியாமல் சோகத்தில் உள்ளனர். இந்த நிலையில், ஐபிஎல் வரலாற்றில் சென்னை அணிக்காக இதற்கு முன்பு தோனி எப்போதெல்லாம் போட்டிகளை தவறவிட்டுள்ளார் என்பதை தெரிந்து கொள்ளுங்கள்.

தோனியின் தற்போதைய காயம்

இன்று கவுகாத்தியில் நடைபெறும் ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் அணிக்கு எதிரான போட்டிக்காக சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் தீவிரமான பயிற்சியில் ஈடுபட்டு வருகிறது. இந்த பயிற்சியின் போது தோனி மற்ற வீரர்களுடன் இல்லை; அவர் சென்னையிலிருந்து கவுகாத்திக்கு செல்லவில்லை என்றும் கூறப்படுகிறது. தற்போது அவர் காயத்திற்கான தீவிர சிகிச்சையில் இருக்கிறார். இந்த காயம் எப்போது குணமாகும் என்பது பற்றிய தெளிவான தகவல் இல்லை என்றாலும், ஏப்ரல் மாத இறுதிக்குள் மீண்டும் தோனி விளையாடுவார் என்று கூறப்படுகிறது. தோனி இல்லாததால், ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் அணியிலிருந்து டிரேடிங் மூலம் சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணிக்கு வந்துள்ள சஞ்சு சாம்சன் விக்கெட் கீப்பிங் பணியை மேற்கொள்வார் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. பல ஆண்டுகளுக்கு பிறகு தோனி போன்ற ஒரு சீனியர் வீரர் இல்லாமல் சென்னை அணி தொடக்க போட்டிகளில் களமிறங்குவது அணிக்கு மிகப்பெரிய பின்னடைவாக பார்க்கப்படுகிறது.

ஒன்பது ஆண்டுகளுக்கு பிறகு

ஐபிஎல் தொடங்கியதிலிருந்து சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணிக்காக விளையாடி வரும் தோனி, எந்த ஒரு போட்டியையும் தவறவிடாமல் தொடர்ந்து விளையாடி வந்துள்ளார். இதற்கு முன்பு 2019ம் ஆண்டு ஐபிஎல் தொடரில் இரண்டு லீக் போட்டிகளில் தோனி விளையாடவில்லை. அதற்கும் முன்பு 2010ம் ஆண்டு சில போட்டிகளை அவர் தவறவிட்டார். 2019ம் ஆண்டு சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத் அணிக்கு எதிரான போட்டியின் போது தோனிக்கு லேசான முதுகுவலி ஏற்பட்டதால் அவர் அந்த போட்டியில் விளையாடவில்லை. பின்பு அதே ஆண்டில், காய்ச்சல் காரணமாக மும்பை இந்தியன்ஸ் அணிக்கு எதிரான போட்டியையும் தோனி தவறவிட்டார். 

தோனி இல்லாத அந்த போட்டியில் மும்பை இந்தியன்ஸ் அணி, சென்னை அணியை மிக எளிதாக வீழ்த்தி வெற்றி பெற்றது. தோனி இல்லாத சமயங்களில் அப்போதைய துணை கேப்டனான சுரேஷ் ரெய்னா தான் கேப்டன்சி பொறுப்பை ஏற்று அணியை வழிநடத்தி இருந்தார். அதேபோல, 2010ம் ஆண்டு தொடக்கத்தின் போது தோனி சில லீக் போட்டிகளை தவறவிட்டார். கொல்கத்தா நைட் ரைடர்ஸ் அணிக்கு எதிரான போட்டியின் போது அவருக்குக் கையில் ஏற்பட்ட காயம் காரணமாக, அடுத்தடுத்து சில போட்டிகளில் அவரால் விளையாட முடியாமல் போனது. அப்போதும் சுரேஷ் ரெய்னாதான் அணியை வழிநடத்தி இருந்தார். 

தோனியின் ஃபிட்னஸ்

இன்றைய கிரிக்கெட் உலகில் பல இளம் வீரர்கள் ஃபிட்டாக இருந்தாலும், 44 வயதிலும் தற்போது வரை தனது உடலை கட்டுக்கோப்பாக பராமரிப்பதில் தோனி சிறந்து விளங்குகிறார். 2010ம் ஆண்டிலிருந்து 2019ம் ஆண்டு வரை தொடர்ந்து 121 ஐபிஎல் போட்டிகளில் அவர் சிஎஸ்கே அணிக்காக எந்த ஆட்டத்தையும் தவறவிடாமல் தொடர்ந்து விளையாடியுள்ளார். 2020ம் ஆண்டு சர்வதேச கிரிக்கெட்டிலிருந்து ஓய்வு பெற்ற பிறகு முழங்கால் அறுவை சிகிச்சை, தசைப்பிடிப்பு என பல காயங்கள் ஏற்பட்டாலும், களத்தில் அவர் ஒருபோதும் சோர்வடைந்ததில்லை. இந்த ஆண்டு ஐபிஎல் தொடர் தொடங்குவதற்கு முன்பு சென்னை அணிக்கான பயிற்சி முகாம்களில் சிறப்பாக விளையாடியிருந்தார் தோனி. இருப்பினும், கடைசி நிமிடத்தில் ஏற்பட்ட அவரது காயம் ரசிகர்களுக்கு பெரும் சோகத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது. 

அவர் மீண்டும் எப்போது மைதானத்திற்குள் நுழைவார் என்று ரசிகர்கள் எதிர்பார்த்துக் காத்து கொண்டுள்ளனர். இந்த சீசனுடன் தோனி ஐபிஎல் தொடரிலிருந்து ஓய்வை அறிவிப்பார் என்ற பேச்சுகள் அதிகம் இருந்து வரும் நிலையில், தற்போது அவருக்கு ஏற்பட்டுள்ள காயம் எவ்வளவு சீக்கிரம் குணமாகும் என்று ரசிகர்கள் மிகுந்த எதிர்பார்ப்புடன் உள்ளனர்.

