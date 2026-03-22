சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் vs மும்பை இந்தியன்ஸ் - சிறந்த ஐபிஎல் அணி எது? இதுதான் பதில்!

Mumbai Indians vs Chennai Super Kings: ஐபிஎல் வரலாற்றில் தலா 5 முறை கோப்பையை வென்றிருக்கும் சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் மற்றும் மும்பை இந்தியன்ஸ் அணிகளில், தலைசிறந்த அணி எது? என்ற விவாதம் மீண்டும் தொடங்கியிருக்கிறது. இதில், இந்திய அணியின் மூத்த வீரர் இர்பான் பதான் அவரது பதிலையும், பதிலுக்கு உரிய விளக்கத்தையும் அளித்துள்ளார்.

Written by - Sudharsan G | Last Updated : Mar 22, 2026, 07:35 AM IST
  • MI அணி கடைசியாக 2020இல் கோப்பையை வென்றது.
  • CSK அணி கடைசியாக 2023இல் கோப்பையை வென்றது.
  • CSKல் தோனி மற்றும் MIல் ரோஹித் தலா 5 கோப்பையை வென்றார்கள்.

மும்பை இந்தியன்ஸ் vs சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ்: ஐபிஎல் 2026 சீசன் வரும் மார்ச் 28ஆம் தேதி தொடங்குகிறது. ஐபிஎல் தொடர் தொடங்கும் முன்னரே ரசிகர்களிடம் இந்த சீசன் குறித்த பேச்சுகள் எப்போதோ தொடங்கிவிட்டன.

காத்திருக்கும் ஐபிஎல் ரசிகர்கள்

கடந்த மார்ச் 8ஆம் தேதி இந்திய அணி டி20 உலகக் கோப்பையை தக்கவைத்ததில் இருந்து கிரிக்கெட் ரசிகர்கள்  பெரும்பாலானோர் ஐபிஎல் தொடருக்காகவே காத்திருக்கிறார்கள். சுமார் 20 நாள்கள் போட்டிகள் ஏதும் இல்லாமல், மார்ச் 28ஆம் தேதியில் இருந்து மே மாதம் இறுதிவரை இரவு 7 மணியாகிவிட்டால் அனைவரும் திரைக்கு முன் அமர்ந்துவிடுவார்கள். 

ஒவ்வொரு சீசனிலும் ஐபிஎல் ஒவ்வொரு சர்ப்ரைஸை வைத்திருக்கும். அந்த வகையில், நடப்பு தொடரில் ஐபிஎல் என்ன சர்ப்ரைஸ் வைத்திருக்கிறது என்பதை பொறுத்திருந்துதான் பார்க்க வேண்டும். ஐபிஎல் தொடர் கோடை காலங்களில் இந்திய சமூகத்திடம் இருந்து பிரிக்க முடியாத அங்கமாக, ஒரு கலாச்சாரமாக வளர்ந்துவிடடது. இந்திய அணியின் போட்டிகளை பார்ப்பவர்களை விட ஐபிஎல் போட்டிகளை பார்ப்பவர்களின் எண்ணிக்கை அதிகம் எனலாம்.

உச்சத்தை தொட்டிருக்கும் ஐபிஎல்

ஐபிஎல் தொடர் வணிக ரீதியாகவும் பெரும் உச்சத்தை அடைந்திருக்கிறது. கிரிக்கெட் லீக் தொடர்களில் அதிகம் வருவாய் ஈட்டும் தொடராக ஐபிஎல் உயர்ந்திருக்கிறது. கால்பந்து விளையாட்டில் பிரீமியர் லீக் அளவிற்கு ஐபிஎல் தொடரை கொண்டுசெல்வதே நோக்கமாக பார்க்கப்படுகிறது. ஐபிஎல் தொடர் இந்தளவிற்கு வளர்ந்திருப்பதற்கு பல்வேறு தரப்பின் பங்கு இருக்கிறது. அதில் சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் மற்றும் மும்பை இந்தியன்ஸ் அணிகளுக்கும் முக்கியமான பங்கு இருக்கிறது. 

மும்பை மற்றும் சிஎஸ்கே அணிகளுக்குதான் ரசிகர்கள் அதிம். இந்த அணிகள்தான் அதிக முறை கோப்பையை வென்றிருக்கின்றன. இதுவரை 18 சீசன் முடிந்திருக்கும் நிலையில், இரு அணிகளும் தலா 5 முறை கோப்பையை வென்றிருக்கின்றன. இந்த அணிகளுக்கு பின் பார்த்தால் கேகேஆர் அணிதான் மூன்று முறை ஐபிஎல் கோப்பையை வென்றிருக்கிறது. மும்பை அணியும், சிஎஸ்கேவும் பல சீசன்களாக ஐபிஎல் தொடரில் ஆதிக்கம் செலுத்தி வருகின்றன. இந்த இரு அணிகளில் யார் தலைசிறந்த அணி என்ற விவாதம் எப்போதும் ரசிகர்களிடையே இருக்கும். 

மும்பை இந்தியன்ஸ் vs சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ்

அந்த வகையில், மும்பை இந்தியன்ஸ் மற்றும் சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணிகளில் எந்த அணியும் சிறந்த அணி என இந்திய அணியின் மூத்த வேகப்பந்துவீச்சாளரான இர்பான் பதான் பதில் அளித்துள்ளார். JioStar தளத்தில் நிகழ்ச்சி ஒன்றில் பேசிய இர்பான் பதான், "ஐபிஎல் தொடரில் சிஎஸ்கே மற்றும் எம்ஐ ஆகிய அணிகளில் தலைசிறந்த அணியைத் தேர்ந்தெடுப்பது எப்போதுமே விவாதத்திற்குரியதாகவே இருக்கும். 

2010ஆம் ஆண்டு முதல் சிஎஸ்கே கோப்பையை கைப்பற்ற தொடங்கியது. அவர்கள் 2010, 2011 சீசன்களில் தொடர்ச்சியாக சாம்பியன் பட்டத்தை வென்றார்கள், இரண்டு முறை தொடர்ந்து கோப்பையை வென்ற முதல் அணியும் அவர்கள்தான். ஆனால், எம்ஐ அணி 2013இல் கோப்பையை கைப்பற்ற தொடங்கினாலும், ஒவ்வொரு ஆண்டும் விட்டுவிட்டு தொடர்ந்து சாம்பியன் பட்டத்தை பெற்றனர் (2013, 2015, 2017, 2019, 2020). மும்பை அணியும் கூட 2019, 2020 சீசன்களில் தொடர்ச்சியாக கோப்பையை வென்றுள்ளது. 

அதேநேரத்தில், மும்பை இந்தியன்ஸ் அணி இந்திய கிரிக்கெட்டுக்கு பல மேட்ச் வின்னர்களை கொடுத்திருக்கிறது, அது மிகச் சிறப்பானது. அதை எப்படி சாதிக்க முடிந்தது..? முதலில் உங்களின் அணியை பெரிய வலிமையான அணியாக கட்டமைக்க வேண்டும். பின்னர், அதில் இருந்து வெற்றிகளை குவிக்க வேண்டும். இப்போது பார்த்தால் கூட, மும்பை இந்தியன்ஸ் அணிக்கு கடந்த சீசனில் சிறப்பான அணி இருந்தது, அவர்களால் எளிதாக கோப்பையை வென்றிருக்க முடியும். ஆனால் அவர்களால் ஜெயிக்க முடியாததற்கு வேறு காரணங்கள் இருந்தன" என்றார்.

மும்பை இந்தியன்ஸ் தான் சிறந்த அணி

தொடர்ந்து சிஎஸ்கே குறித்தும் பேசிய இர்பான் பதான், "சிஎஸ்கேவை பார்த்தோமானால் அவர்களிடம் நான்கு இந்திய கேப்டன்கள் இல்லை, மும்பை இந்தியன்ஸ் அணியிடம் இருக்கிறார்கள். அந்த வகையில், அணியை கட்டமைத்து, உயர்ந்த நோக்கத்திற்காக பங்களித்தது என அனைத்தையும் பார்த்தால் மும்பை அணிதான் தலைசிறந்த ஐபிஎல் அணி என தோன்றுகிறது. 

தாங்களும் தலைசிறந்த அணிதான் என சிஎஸ்கேவும் எப்போதும் சொல்லிக்கொள்ளும் என்பது எனக்கு தெரியும், தங்களிடமும் 5 கோப்பைகள் இருக்கிறது என்பார்கள். அதில் சந்தேகம் ஏதும் இல்லை. இதில் எப்போதுமே விவாதம் இருக்கும், அது ஆரோக்கியமான விவாதமாக இருக்கும். ஆனால், மும்பை இந்தியன்ஸ் அணி இந்திய கிரிக்கெட்டிற்கு பல அற்புதமான கிரிக்கெட் வீரர்களையம் இளம் திறமைகளையும வழங்கியிருப்பதால் அவர்களுக்கு முன்னிலை பெறுவார்கள் என நினைக்கிறேன்"  என்றார்.

மும்பை இந்தியன்ஸ் - புள்ளிவிவரங்கள்

மும்பை இந்தியன்ஸ் அணி இதுவரை 18 சீசன்களில் 6 முறை இறுதிப்போட்டிக்கு தகுதிபெற்று, 5 முறை கோப்பையை வென்றிருக்கிறது. 11 முறை பிளே ஆப் சுற்றுக்கு தகுதிபெற்றுள்ளது. இதுவரை 277 போட்டிகளில் விளையாடி உள்ள மும்பை இந்தியன்ஸ் அணி 151 போட்டிகளில் வென்று, 122 போட்டிகளில் தோற்றுள்ளது. 4 போட்டிகள் டையில் முடிந்துள்ளது, அதில் 2 முறை சூப்பர் ஓவரில் வென்றிருக்கிறது. மும்பை இந்தியன்ஸ் அணியின் வெற்றி சதவீதம் 55.23% ஆகும்.

சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் - புள்ளிவிவரங்கள

அதேநேரத்தில் சிஎஸ்கே அணி 16 சீசன்களாக ஐபிஎல் தொடரில் விளையாடி உள்ளது, 2016, 2017 சீசன்களில் சிஎஸ்கே தடை செய்யப்படடிருந்தது. சிஎஸ்கே அணி இதுவரை 10 முறை இறுதிப்போட்டிக்கு தகுதிபெற்று, 5 முறை கோப்பையை வென்றிருக்கிறது. 12 முறை சிஎஸ்கே பிளே ஆப் சுற்றுக்கு தகுதிபெற்றிருக்கிறது. இதுவரை 253 போட்டிகளில் விளையாடி 142 போட்டிகளில் வென்று, 108 போட்டிகளில் தோற்றுள்ளது. 1 போட்டி சமனில் முடிந்து, அதில் சூப்பர் ஓவரில் தோற்றது. 2 போட்டிகளுக்கு முடிவில்லை. சிஎஸ்கே அணியின் வெற்றி சதவீதம் 56.57% ஆகும்.

About the Author

Sudharsan G

I’m Sudharsan G, Sub Editor at Zee Tamil News, with over five years of experience in Tamil content writing. I cover Tamil Nadu, national, and international news, along with sports stories that connect with readers. A follower of cricket, cinema, and politics, I bring depth and perspective to every piece. I also have on-screen camera experience, which helps me present news stories in a more engaging and impactful way. Outside work, I enjoy modern Tamil literature and discovering new voices in contemporary writing.

