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பிபா உலகக் கோப்பை : இதுவரை அடுத்த சுற்றுக்கு தகுதிபெற்ற அணிகள் என்னென்ன?

FIFA World Cup 2026 : பிபா உலகக் கோப்பை 2026 தொடரில் குரூப் சுற்று போட்டிகள் இன்னும் இரண்டு நாள்களில் நிறைவடைய உள்ளன. அந்த வகையில், அடுத்த ரவுண்ட் ஆப் 32 சுற்றுக்கு இதுவரை தகுதிபெற்றிருக்கும் அணிகளை இங்கு காணலாம்.

Written BySudharsan G
Published: Jun 26, 2026, 05:28 PM IST|Updated: Jun 26, 2026, 05:28 PM IST
பிபா உலகக் கோப்பை : இதுவரை அடுத்த சுற்றுக்கு தகுதிபெற்ற அணிகள் என்னென்ன?
Image Credit: Image Credits : Lionel Messi | Image Source : XSource: Bureau

About the Author

Sudharsan G

Sudharsan G

I’m Sudharsan G, Sub Editor at Zee Tamil News, with over five years of experience in Tamil content writing. I cover Tamil Nadu, national, and international news, along with sports stories that connect with readers. A follower of cricket, cinema, and politics, I bring depth and perspective to every piece. I also have on-screen camera experience, which helps me present news stories in a more engaging and impactful way. Outside work, I enjoy modern Tamil literature and discovering new voices in contemporary writing.

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