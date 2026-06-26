/பிபா உலகக் கோப்பை : இதுவரை அடுத்த சுற்றுக்கு தகுதிபெற்ற அணிகள் என்னென்ன?

FIFA World Cup 2026 : ஜூன் 12ஆம் தேதி தொடங்கி வரும் ஜூலை 20ஆம் தேதிவரை அமெரிக்கா, மெக்ஸிகோ, கனடா ஆகிய நாடுகளில் பிபா உலகக் கோப்பை தொடர் நடைபெறுகிறது.
மொத்தம் 48 அணிகள் இடம்பெற்றுள்ள இத்தொடரில், 12 பிரிவுகளாக அணிகள் பிரிக்கப்பட்டுள்ளன. ஒவ்வொரு பிரிவிலும் தலா 4 அணிகள் இடம்பெற்றுள்ளன.
அந்த வகையில், பிபா உலகக் கோப்பை தொடரின் குரூப் சுற்றில் ஒவ்வொரு அணியும் தனது குரூப்பில் உள்ள மற்ற 3 அணிகளுடன் தலா 1 முறை மோதும். குரூப் சுற்று முடிவில் ஒவ்வொரு சுற்றிலும் டாப் 2 இடங்களை பிடிக்கும் அணிகள், அதாவது 12x2 என 24 அணிகள் நேரடியாக ரவுண்ட் ஆப் 32 சுற்றுக்கு தகுதிபெறும்.
மீதம் உள்ள 24 அணிகளில் டாப் 8 அணிகள் ரவுண்ட் ஆப் 32 சுற்றுக்கு தகுதிபெறும். இந்த 8 அணிகள் புள்ளிகள் அடிப்படையில் அடுத்தச் சுற்றுக்கு தகுதிபெறும். அதே நேரத்தில் ஒரே புள்ளிகள் கொண்ட அணிகள், ஹெட் டூ ஹெட் சாதனையின் அடிப்படையில் அடுத்தச் சுற்றுக்கு தகுதிபெறுவார்கள்.
முன்பெல்லாம் கோல் வித்தியாசம்தான் பார்ப்பார்கள், இந்த உலகக் கோப்பையில் நிலை மாறியுள்ளது. அடுத்த ரவுண்ட் ஆப் 16, காலிறுதிப் போட்டி, அரையிறுதிப் போட்டி, மூன்றாவது இடத்திற்கான பிளே ஆப் போட்டி ஆகியவை நடைபெறும் ஜூலை 20ஆம் தேதி இறுதிப்போட்டி நடைபெறுகிறது.
உள்ளிட்ட நான்கு போட்டிகள் உறுதியாகி உள்ளன. அர்ஜென்டினா, ஐவரி கோஸ்ட், மெக்ஸிகோ, ஸ்விட்சர்லாந்து, ஆஸ்திரியா உள்ளிட்ட அணிகள் ரவுண்ட் ஆப் 32 சுற்றுக்கு தகுதிபெற்றுள்ளன. 12 அணிகள் தகுதிபெற்றுள்ள நிலையில் இன்னும் 20 அணிகள் தகுதிபெற இருக்கின்றன. இன்னும் 20 போட்டிகள் நடைபெற இருக்கின்றன.