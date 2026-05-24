/இந்தியாவின் உசேன் போல்ட்... அசுர வேகத்தில் ஓடும் குரிந்தர்வீர் சிங் - யார் இவர்?

Who Is Gurindervir Singh : 100 மீட்டர் ஓட்டப்பந்தயத்தில் தேசிய சாதனை படைத்து, முதல்முறையாக 100 மீட்டரை 10.10 விநாடிக்கும் குறைவாக கடந்தவருமான குரிந்தர்வீர் சிங் மற்றும் அவர் தனது வாழ்வில் கடந்த வந்த கஷ்டங்கள் உள்ளிட்டவற்றை இங்கு காணலாம்.
Who Is Gurindervir Singh : இந்தியாவில் விளையாட்டு என்றாலே கிரிக்கெட் மட்டும் என்பது பொது புத்தியில் அதிகம் பதிந்துள்ளது. உலகம் முழுவதும் மிகவும் பிரபலமான, பெரும் வணிகத்தை கொண்ட கால்பந்து கூட கேரளா, மேற்கு வங்கம் என அங்கொன்றும், இங்கொன்றுமாகவே ரசிகர்கள் உள்ளனர்.
ஹாக்கி, கூடைப்பந்து, தடகளம் போன்ற சர்வதேச விளையாட்டுகளுக்கு கிரிக்கெட், கால்பந்து அளவுக்கு கூட பெரியளவில் ஆர்வம் இருப்பதில்லை. 2021 டோக்கியோ ஒலிம்பிக்கில் நீரஜ் சோப்ரா வென்ற தங்கம் பதக்கம்தான், ஒலிம்பிக்கில் தடகள போட்டிகளில் இந்தியா வென்ற முதல் பதக்கம் ஆகும். அதற்கு பிறகே, இந்தியாவில் ஓரளவுக்கு தடகள போட்டிகள் கவனம் பெற்றன.
அதிலும் ஓட்டப்பந்தயம் என்றாலே இந்தியர்களுக்கு 100 மீட்டர் வேண்டாம், 400 மீட்டர் ஓட்டபந்தயம்தான் சரி என்ற மனநிலை அடிமட்டத்தில் இருந்தே இருக்கிறது. அதாவது, இந்தியர்களால் அவ்வளவு வேகமாக ஓட முடியாது, 400 மீட்டர் போன்ற தொடர் ஓட்டப்பந்தயங்கள்தான் சரியாக இருக்கும் என கூறப்பட்டது.
ஆனால், இந்த அனைத்து பேச்சையும் ஒருவர் தற்போது உடைத்துள்ளார். அவர் பெயர்தான் குரிந்தர்வீர் சிங். இவர்தான் இந்தியாவில் முதல்முறையாக 100 மீட்டர் ஓட்டப்பந்தயத்தை 10.10 வினாடிகளுக்கும் குறைவாக கடந்து சாதனை படைத்திருக்கிறார்
Gurindervir Singh, Petty Officer of the #IndianNavy scripts history by setting a NEW NATIONAL RECORD in the 100m sprint with a sensational timing of 10.09 seconds at the ongoing 29th National Federation Cup… pic.twitter.com/5RkIHCUx61
ஜார்க்கண்ட் ராஞ்சியில் நடந்த பெடரேஷன் கப் தொடரில், 24 வயதான குரிந்தர்வீர் சிங் 10.09 விநாடிகளில் 100 மீட்டரை கடந்த தேசிய சாதனையை முறியடித்துள்ளார். இந்தியர்களாக 100 மீட்டர் ஓட்டப்பந்தயத்தில் அதிவேகமாக ஓட முடியாது என்ற பொது மனநிலையை தகர்தெறிந்துள்ளார், குரிந்தர்வீர் சிங்.
குர்விந்தர்வீர் சிங் இறுதிப்போட்டியில் 100% தனது திறனை வெளிப்படுத்த வேண்டும் என திட்டமிட்டு இந்த சாதனையை நிகழ்த்தி காட்டி உள்ளார். அதாவது வெற்றி இலக்கை கடந்த சாதனை படைத்ததும், அவர் தன்னிடம் இருந்த காகிதத்தை எடுத்து கேமராவில் காட்டினார்.
அதில், "வேலை இன்னும் முடியவில்லை. நான் இன்னும் இங்கு நிற்கிறேன்" என எழுதியிருந்தார். 10.10s என எழுதி அதை இரண்டு முறை அடிக்கோடு இட்டிருந்தார். அதாவது, இந்த சாதனையை படைப்பேன் என்ற நம்பிக்கை அவருக்கு முன்னரே இருந்திருக்கிறது. அரையிறுதியில் 80% அளவுக்கு செயல்பட்டால் போதும், இறுதிச்சுற்றில் 100% திறனை வெளிப்படுத்த வேண்டும் என திட்டமிட்டு அதை செய்தும் காட்டியுள்ளார்.
இவரது குடல் ஆரோக்கியம் சீராக சுமார் இரண்டு ஆண்டுகள் வரை எடுத்துள்ளது. ஜலந்தரில் உள்ள மருத்துவமனையில் முதலில் மருத்துவர்களிடம் ஆலோசனை மேற்கொண்டபோது அவர்கள் அறுவை சிகிச்சை செய்ய பரிந்துரைத்துள்ளனர். ஆனால், கடைசியில் மருந்துகள், உணவுமுறை மாற்றம், பாரம்பரிய மூலிகை வைத்தியங்கள் மூலம் அவர் மீண்டு வந்திருக்கிறார்.
உடல்நிலை பிரச்னை அவரை மனரீதியாகவும் சோர்வடைய வைத்திருக்கிறது. அவருக்கு உதவவோ, துணை நிற்கவோ யாருமே இல்லை. அப்போது ரிலையன்ஸ் பவுண்டேஷன் அவருக்கு உதவியாக இருந்துள்ளது.
உடல்நல பிரச்னையில் இருந்து மீண்டு வந்து, 10.20 விநாடிகளில் 100 மீட்டர் தூரத்தை கடந்து அவர் சாதனை படைத்திருக்கிறார். அதன் பின்னரே, முறையான ஊட்டச்சத்து, பிசியோதெரபி, மசாஜ், சரியான பயிற்சி முறை உள்ளிட்டவற்றை பின்பற்ற தொடங்கியிருக்கிறார்.
100 மீட்டர் ஓட்டப்பந்தையத்தில் உலக சாதனை படைத்த உசேன் போல்ட் 9.58 விநாடிகளில்தான் கடந்தார். அவரை விட 0.51 விநாடி (அரை வினாடி) மட்டுமே குரிந்தர்வீர் சிங் பின்தங்கி உள்ளார்.
குர்விந்தர்வீர் சிங் மட்டுமின்றி அனிமேஷ் குஜுர் என்பவரும் அவரை பின்தொடர்ந்தே வருகிறார். அவரின் நண்பர் தான் அனிமேஷ் குஜுர். இருவருமா மாறி மாறி சாதனை படைத்து வருகின்னர்.
இதற்கு முன், கடந்தாண்டு ஜூலை மாதம் அனிமேஷ் 10.18 விநாடிகளில் 100 மீட்டரை கடந்து சாதனை படைத்தார். அதைத் தொடர்ந்து, பெடரேஷன் கப் தொடரில் நேற்று முன்தினம் நடந்த அரையிறுதி பந்தையத்தில் 10.15 விநாடிகள் ஓடி அனிமேஷ் அவரது சாதனையையே தகர்த்தார்.
அப்படியிருக்க, நேற்றைய இறுதிப்போட்டியில் 10.09 விநாடிகளில் 100 மீட்டரை ஓடி குரிந்தர்வீர் சிங் சாதனை படைத்தார். தற்போது குரிந்தர்வீர் சிங் மற்றும் அனிமேஷ் குஜுர் ஆகியோர் கிளாஸ்கோ காமன்வெல்த் விளையாட்டு போட்டிகளில் 100 மீட்டர் ஓட்டப்பந்தையத்தில் பங்கேற்க தகுதிபெற்றுள்ளனர்.
குரிந்தர்வீர் சிங், அனிமேஷ் குஜுர் மட்டுமின்றி பிற்காலத்தில் வேறு ஒரு இந்தியரால் கூட நிச்சயம் 10 விநாடிகளுக்கு குறைவாக 100 மீட்டர் தூரத்தை கடப்பார்கள். எனவே, உங்கள் வீட்டு குழந்தைகளுக்கும் இளைஞர்களுக்கும் தடகளத்தின் மீது விருப்பம் இருந்தால் நிச்சயம் அவர்களை ஊக்கப்படுத்துங்கள், அவர்களும் உசேன் போல்ட் சாதனையை தகர்ப்பார்கள்...