/IND vs AFG சீனியர் பவுலர்களை தாண்டி குர்னூர் பிரார் தேர்வானது எப்படி?

இந்தியாவில் நடைபெற உள்ள ஆப்கானிஸ்தான் அணிக்கு எதிரான ஒரு டெஸ்ட் மற்றும் ஒருநாள் போட்டிகளுக்கான இந்திய அணியை பிசிசிஐ சமீபத்தில் அறிவித்தது. இந்த தொடரில் ஜஸ்பிரித் பும்ரா உள்ளிட்ட சில மூத்த வீரர்களுக்கு ஓய்வு வழங்கப்பட்டுள்ளது. இதன் காரணமாக மூன்று புதிய வீரர்களுக்கு டெஸ்ட் அணியில் வாய்ப்பு வழங்கப்பட்டுள்ளது. அதில் பலரது கவனத்தையும் ஈர்த்த பெயர்தான் பஞ்சாப்பை சேர்ந்த வேகப்பந்து வீச்சாளர் குர்னூர் பிரார். இந்தியா ஏ அணி மற்றும் உள்ளூர் கிரிக்கெட் போட்டிகளில் சிறப்பாக விளையாடிய அவருக்கு தற்போது இந்திய அணியில் வாய்ப்பு கிடைத்துள்ளது. அவர் யார் என்று பலரும் தற்போது தேடி வருகின்றனர்.
பஞ்சாபில் உள்ள ஃபரித்கோட் மாவட்டத்தில் உள்ள முக்த்சர் என்ற சிறிய ஊரில் பிறந்த குர்னூர் பிரார், கிரிக்கெட் வாய்ப்புகளுக்காக மொஹாலிக்கு குடிபெயர்ந்துள்ளார். ஆரம்பத்தில் கால்பந்து மற்றும் டென்னிஸ் போட்டிகளில் ஆர்வம் காட்டிய அவர், பின்னர் கிரிக்கெட் பக்கம் தனது முழு கவனத்தையும் திருப்பியுள்ளார். தென்னாப்பிரிக்காவின் புகழ்பெற்ற வேகப்பந்து வீச்சாளர் டேல் ஸ்டெய்னை தனது முன்மாதிரியாக கொண்டு அவர் பந்துவீசத் தொடங்கியுள்ளார்.
கிட்டத்தட்ட 6 அடி 5 அங்குல உயரம் கொண்ட அவர், தற்போது ஒரு சிறப்பான வேகப்பந்து வீச்சாளராக மாறியுள்ளார். அவரது உயரத்தை பயன்படுத்தி, பந்தை இருபுறமும் ஸ்விங் செய்யும் திறனை வளர்த்துக் கொண்டுள்ளார். இந்த திறமைதான் அவரை பஞ்சாப் உள்ளூர் கிரிக்கெட்டில் ஒரு முக்கிய பந்துவீச்சாளராக மாற்றியுள்ளது. 2022ம் ஆண்டு முதல்தர கிரிக்கெட்டில் அறிமுகமான அவர், கடந்த 2024-25 சீசனில் பல சாதனைகளை படைத்துள்ளார். அந்த சீசனில் அவர் விளையாடிய 12 போட்டிகளில் வெறும் 3.43 எகானமியில் பந்துவீசி 33 விக்கெட்டுகளை வீழ்த்தி அசத்தியுள்ளார்.
குர்னூர் பிராரின் ஆரம்பகால கிரிக்கெட் வளர்ச்சியில், இந்திய அணியின் கேப்டன் சுப்மன் கில்லின் பங்கு மிகப்பெரியதாக இருந்துள்ளது. 19 வயதுக்குட்பட்டோருக்கான காலத்தில் சுப்மன் கில்லுக்கு வலைப்பயிற்சியில் குர்னூர் பந்துவீசியுள்ளார். அவருடைய அபாரமான பந்துவீச்சு திறமையை பார்த்த கில், அவருக்கு மாவட்ட அணியில் இடம் கிடைக்க உதவி செய்துள்ளார். அதன் மூலம் மொஹாலி அணிக்காக விளையாடி, பின்னர் பஞ்சாப் அண்டர்-23 அணிக்கு தேர்வாகியுள்ளார் குர்னூர். இந்த ஆதரவை தொடர்ந்து, குஜராத் டைட்டன்ஸ் அணியில் வலைப்பயிற்சி பந்துவீச்சாளராக இணையவும் சுப்மன் கில் உதவியுள்ளார். அங்கு ஆஷிஷ் நெஹ்ராவின் கீழ் பந்துவீச்சு நுணுக்கங்களையும், பல்வேறு பந்துவீச்சு டெக்னிக்குகளையும் குர்னூர் கற்றுக்கொண்டுள்ளார்.
குர்னூர் பிரார் 2019ம் ஆண்டு மும்பை இந்தியன்ஸ் அணியில் நெட் பவுலராக தேர்வாகியுள்ளார். பின்னர் பஞ்சாப் கிங்ஸ் அணியின் நெட் பவுலராக இருந்துள்ளார். அங்கு பல சீனியர் வீரர்களின் பாராட்டையும் அனுபவத்தையும் பெற்றுள்ளார். பின்பு 2023ம் ஆண்டு பஞ்சாப் அணிக்காக ஐபிஎல்லில் அறிமுகமானார். 2025 ஐபிஎல் ஏலத்தில் குஜராத் டைட்டன்ஸ் அணி அவரை 1.3 கோடி ரூபாய்க்கு ஏலத்தில் எடுத்தது. இந்த சீசனிலும் அவரை அணி தக்கவைத்து கொண்டுள்ளது. தற்போது அவர் குஜராத் அணியில் இருந்தாலும், இதுவரை அவர் ஒரு போட்டியில்கூட விளையாடவில்லை. இருப்பினும், தொடர்ந்து அவர் தனக்கான தீவிர பயிற்சியை மேற்கொண்டு வருகிறார். தற்போது அவரது கடின உழைப்புக்கு ஒரு அங்கீகாரமாக இந்திய அணியில் அவர் தேர்வாகியுள்ளார். ஆப்கானிஸ்தான் அணிக்கு எதிரான டெஸ்ட் மற்றும் ஒருநாள் ஆகிய இரண்டு தொடர்களுக்கான அணியிலும் அவர் இடம்பிடித்துள்ளார். ஐபிஎல் முடிந்த பிறகு தொடங்கும் இந்த சர்வதேச போட்டிகளில் அவர் நிச்சயம் களமிறங்குவார் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.