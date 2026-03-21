CSK களமிறக்கும் இளம் சிங்கம்... உள்ளே வரும் 22 வயது வீரர்? - யார் இந்த ஜாரன் பாச்சர்?

சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் லேட்டஸ்ட் அப்டேட்ஸ்: ஐபிஎல் 2026 தொடர் தொடங்குவதற்கு இன்னும் சரியாக ஒரு வாரக் காலமே இருக்கிறது. அடுத்த சனிக்கிழமை அன்று 19வது ஐபிஎல் சீசன் பெங்களூருவில் கோலாகலமாக தொடங்க இருக்கிறது. தொடக்க போட்டியில் ஆர்சிபி - எஸ்ஆர்ஹெச் அணிகள் மோத இருக்கின்றன.
முட்டிமோதும் 10 அணிகள்
RCB: 2026 மினி ஏலத்திற்கு பிறகு 10 ஐபிஎல் அணிகளும் பலம் பெற்றுள்ளது. ஒவ்வொரு அணியும் இந்த முறை கோப்பையை வெல்ல முனைப்பு காட்டும். கோப்பையை தக்கவைக்க ஆர்சிபி அணி கடுமையாக போராடும்.
கப் அடிக்காத இந்த 3 அணிகள்: இதுவரை கோப்பையை வெல்லாத டெல்லி கேப்பிடல்ஸ், பஞ்சாப் கிங்ஸ், லக்னோ சூப்பர் ஜெயன்ட்ஸ் அணிகளும் ஆர்சிபியின் பாதையை பின்பற்றி முதல் கோப்பையை ருசிக்க தவமாய் தவமிருக்கும்.
RR: ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் அணி முதல் சீசனில் கோப்பையை வென்ற பின், 2022இல் தான் இறுதிப்போட்டிக்கே தகுதிபெற்றது, 17 ஆண்டுகளுக்கு பிறகு கோப்பையை வெல்ல இம்முறை தீவிரம் காட்டும். சன்ரைசர்ஸ் அணி 2016இல் கோப்பையை வென்ற பின், 2018 மற்றும் 2024 சீசன்களில் இறுதிப்போட்டிக்கு வந்து சாம்பியன் வாய்ப்பை தவறவிட்டது.
SRH: கடந்த இரண்டு சீசன்களிலும் வேற லெவல் ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தும் ஹைதராபாத் அணிக்கு இந்த முறை விடிவுகாலம் பிறக்கவும் அதிக வாய்ப்புள்ளது. அதேநேரத்தில் அவர்களின் கேப்டன் பாட் கம்மின்ஸ் ஆரம்ப கட்ட போட்டிகளில் இல்லாததது அவர்களுக்கு பின்னடைவாகும்.
GT: குஜராத் டைட்டன்ஸ் அணி கடந்த 4 சீசன்களில் மூன்று முறை பிளே ஆப் வந்துவிட்டது, அதில் ஒருமுறை கோப்பையை வென்றுவிட்டது, இன்னொரு முறை இறுதிப்போட்டியில் தோற்றுவிட்டது. தொடர்ச்சியாக சிறந்த ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தும் குஜராத் டைட்டன்ஸ், இம்முறை மீண்டும் கோப்பையை தட்டித்தூக்க துடியாய் துடிக்கும்.
KKR: மினி ஏலத்தில் அதிக தொகையில் முக்கிய வீரர்களை எடுத்து, நிறைய சிக்கல்களுடன் கொல்கத்தா அணியும் தனது ஆதிக்கத்தை நிலைநாட்ட விரும்பும்.
அதிமுக்கியம் வாய்ந்த MI, CSK
இதுவரை பார்த்த 8 அணிகளும் ஐபிஎல் தொடரின் முக்கியமான அணிகள்தான் என்றாலும் மீதம் இருக்கும் மும்பை இந்தியன்ஸ் மற்றும் சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணிகள்தான் ஐபிஎல் தொடரின் அதிமுக்கியமான அணிகள். இரு அணிகளும் தலா 5 முறை கோப்பையை வென்றிருக்கின்றன. அதிலும் சிஎஸ்கே அதிக முறை பிளே ஆப் சுற்றுக்கும், அதிக முறை இறுதிப்போட்டிக்கும் வருகை தந்துள்ளது. இதனால், ஒவ்வொரு சீசனிலும் இந்த இரு அணிகள் மீது எக்கச்சக்கமான எதிர்பார்ப்பு இருக்கும்.
மும்பையின் 6வது கோப்பை
Mumbai Indians: அந்த வகையில், சிஎஸ்கேவில் தோனியின் கடைசி சீசன் இது என்பதாலும், நீண்ட நாள் கழித்து ரோஹித் சர்மா டி20 போட்டியில் விளையாடுவதாலும் இந்த முறையும் இந்த இரு அணிகளுக்கு பெரும் எதிர்பார்ப்பு உள்ளது. மும்பை இந்தியன்ஸ் அணியை பொருத்தவரை பேட்டிங், பந்துவீச்சு, பேக்அப் என அனைத்திலும் பலமாய் திகழ்கிறது. வெற்றிக்கு உதவும் காம்பினேஷனை சரியாக கட்டமைத்தால் மட்டும் போதுமானது. 2020ஆம் ஆண்டுக்கு பிறகு கோப்பையை வெல்ல மும்பை அணிக்கு நல்ல வாய்ப்பு கிடைத்துள்ளது. 6வது கோப்பை கனவும் கைக்கூடலாம்.
கட்டாயத்தில் சிஎஸ்கே
Chennai Super Kings: சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணியை பொருத்தவரை, 2023இல் கோப்பையை வென்றாலும் கடைசி இரண்டு சீசன்களும் சொல்லிக்கொள்ளும் அளவிற்கு செல்லவில்லை. தோனி கேப்டன்ஸியில் இருந்து ருதுராஜ் கைகளுக்கு சிஎஸ்கே சென்றுவிட்டது. இந்த சீசனில் சிஎஸ்கே நிரூபித்தே ஆக வேண்டிய கட்டாயத்தில் உள்ளது.
நாதன் எல்லிஸ் விலகல்
பேட்டிங்கில் பலமாக இருந்தாலும், பந்துவீச்சில் சுமாராகவே உள்ளது. அதேநேரத்தில், நாதன் எல்லிஸ் காயம் காரணமாக தொடரில் விலக சிஎஸ்கேவின் பந்துவீச்சு படை மேலும் பலவீனமடைந்துள்ளது. தற்போது நாதன் எல்லிஸுக்கு மாற்று வீரரை சிஎஸ்கே தேடி வருகிறது. அதேநேரத்தில், மேத்யூ ஷார்டும் கை பெருவிரலில் ஏற்பட்ட காயம் காரணமாக ஐபிஎல் தொடரின் முதல் ஒரு சில போட்டிகளில் விளையாட மாட்டார் என தெரிகிறது.
சிஎஸ்கே குறிவைக்கும் வீரர்கள்
அந்த வகையில் நாதன் எல்லிஸுக்கு பதில் சிஎஸ்கே அணி பல வீரர்களை குறிவைத்து வருகிறது. ஆஸ்திரேலிய பந்துவீச்சாளர்களான ஸ்பென்சர் ஜான்சன், சான் அபாட்; தென்னாப்பிரிக்காவின் ஜெரால்ட் கோட்ஸி உள்ளிட்ட வீரர்களை சிஎஸ்கே உற்றுநோக்கி வருவதாக தகவல்கள் வெளியாகின்றன. இவர்கள் அனைவரும் ஐபிஎல் மினி ஏலத்தில் விலை போகாத வீரர்கள் என்பதும் கவனிக்கத்தக்கது
யார் இந்த ஜாரன் பாச்சர்?
இந்தச் சூழலில், சென்னை நாவலூரில் உள்ள சிஎஸ்கேவின் பயிற்சி மையத்தில், சிஎஸ்கே அணி வீரர்கள் தீவிரமாக பயிற்சி மேற்கொண்டு வருகின்றனர். தற்போது சிஎஸ்கேவின் பயிற்சியில் தென்னாப்பிரிக்காவை சேர்ந்த 22 வயது இளம் வீரரான ஜாரன் பாச்சர் இணைந்துள்ளார். இவரை மேத்யூ ஷார்ட் அல்லது நாதன் எல்லிஸுக்கு மாற்றாக அணியில் எடுக்க சிஎஸ்கே ஆலோசித்து வருவதாகவும் இணையத்தில் தகவல்கள் வெளியாகி உள்ளன.
Jarren Bacher has joined CSK Team as Matthew Short's replacem
Already spotted bowling in the nets at CSK HPC. New face. Same yellow army enerpic.twitter.com/kYb4KLMudC
— Abhinav M (@Abhinav_hariom) March 20, 2026
பேட்டிங் ஆல்-ரவுண்டரான ஜாரன் பாச்சர், ஆப்-ஸ்பின் பந்துவீசக்கூடியவர். இவர் இதுவரை சொல்லிக்கொள்ளும்படி பெரிய போட்டிகளில் ஏதும் விளையாடியதில்லை. SA20 தொடரில் ஜோபெர்க் சூப்பர் கிங்ஸ் அணியில் இடம்பிடித்திருந்தாலும் இன்னும் ஒரு போட்டியில் கூட விளையாடவில்லை.
இவரை சிஎஸ்கே எடுக்குமா?
இளம் வீரர் என்பதால் இவரை வளர்த்தெடுக்கும் நோக்கில், சென்னைக்கு சூப்பர் கிங்ஸ் நிர்வாகம் பயிற்சியளிக்க அழைத்து வந்திருக்கலாம் என்றும் கருதப்படுகிறது. மேத்யூ ஷார்ட் ஒருவேளை தொடரில் இருந்து விலகும்பட்சத்தில், அவரை போலவே ஆப்-ஸ்பின் வீசி பேட்டிங் செய்யக்கூடிய ஜாரன் பாச்சரை சிஎஸ்கே அணியில் சேர்க்க வாய்ப்புள்ளது. சிஎஸ்கே அணி தற்போது இளம் வீரர்களை நம்பி அவர்களின் மீது அதிகம் முதலீடு செய்கிறது என்பதையும் நாம் உற்றுநோக்க வேண்டும்.
Joburg Super Kings Player Jarren Bacher Has Been Signed as a
— Junaid Khan (@JunaidKhanation) March 17, 2026
சிஎஸ்கேவின் முதற்கட்ட போட்டிகள்
சிஎஸ்கே அணியை பொருத்தவரை, வரும் 2026 சீசனில் முதல் போட்டியில் சிஎஸ்கே அணி கௌகாத்தியில் ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் அணியை (மார்ச் 30) எதிர்கொள்கிறது. அடுத்து சென்னையில் பஞ்சாப் கிங்ஸ் அணியையும் (ஏப்ரல் 3), பெங்களூருவில் ஆர்சிபி அணியையும் (ஏப்ரல் 5), பின்னர் மீண்டும் சென்னையில் டெல்லி கேப்பிடல்ஸ் அணியையும் (ஏப்ரல் 11) சிஎஸ்கே எதிர்கொள்கிறது.
