/கால்பந்து உலகக்கோப்பை வரலாற்றில் ரெட் கார்டு வாங்கிய ரசகர்!

FIFA World Cup : பிபா உலகக் கோப்பைப் போட்டிகளில் கால்பந்து வீரர்கள் ரெட் கார்டு பெற்று மைதானத்தை விட்டு வெளியேறுவதைப் பார்த்திருப்போம். ஆனால், கேலரியில் அமர்ந்து வேடிக்கை பார்த்துக் கொண்டிருந்த ஒரு ரசிகருக்கு மைதான அதிகாரி ரெட் கார்டு காட்டிய வினோதமான சம்பவம் 2026 உலகக் கோப்பையில் நடந்துள்ளது. அமெரிக்கா மற்றும் போஸ்னியா-ஹெர்சகோவினா அணிகளுக்கு இடையிலான 32வது சுற்று ஆட்டத்தின் போது இந்தச் சம்பவம் அரங்கேறியுள்ளது.
22 வயதான ஜேசன் தி வீனின் உண்மையான பெயர் ஜேசன் நுயென். இவர் டெக்சாஸ் மாநிலம் டல்லாஸைச் சேர்ந்த வியட்நாமிய அமெரிக்க ட்விட்ச் ஸ்ட்ரீமர் ஆவார். கடந்த 4, 5 ஆண்டுகளாக ஸ்ட்ரீமிங் சமூகத்தில் மிகவும் பிரபலமான முகமாக வலம் வருகிறார். இவர் 2024ல் புகழ்பெற்ற FaZe Clan ல் இணைந்தார். தற்போதைய நிலவரப்படி ட்விட்ச் தளத்தில் அதிக சந்தாதாரர்களைக் கொண்ட மிகப்பெரிய உலகளாவிய கிரியேட்டர்களில் ஒருவராக உருவெடுத்துள்ளார்.
பெரிய நிகழ்வுகளில் கலந்துகொண்டு வேடிக்கையான கிளிப்களை உருவாக்குவதில் இவர் வல்லவர். இதற்கு முந்தைய உலகக் கோப்பையின் போது, தனக்கு ஆங்கிலம் பேசத் தெரியாது என்று பொய் சொல்லி தொலைக்காட்சி நேர்காணல்களில் இவர் செய்த பிராங்க் வீடியோக்கள் இணையத்தில் வைரலானது குறிப்பிடத்தக்கது.
சான் பிரான்சிஸ்கோ விரிகுடா பகுதியில் உள்ள லெவிஸ் மைதானத்தில் நடைபெற்ற அமெரிக்கா மற்றும் போஸ்னியா-ஹெர்சகோவினா இடையிலான நாக்-அவுட் போட்டியைக் காண ஜேசன் தனது சக கிரியேட்டர்களான யுகி மற்றும் லேசி ஆகியோருடன் சென்றிருந்தார். அவர்கள் அமெரிக்க அணியின் ஜெர்சி மற்றும் முகத்தில் பெயிண்ட் அடித்துக்கொண்டு, மற்ற ரசிகர்களுடன் சேர்ந்து உற்சாகமாகக் குரல் எழுப்பிக் கொண்டிருந்தனர்.
ஜேசனின் சொந்த நேரடி ஒளிபரப்பில் இந்த தருணம் பதிவாகியிருந்தது. பின்னர் @scubaryan_ என்ற எக்ஸ் பக்கத்தில் பகிரப்பட்ட 23 வினாடி வீடியோ கிளிப் மூலம் இது உலகளவில் வைரலானது. அவர்கள் அருகில் நின்று கொண்டிருந்த நடுவர் குழுவைச் சேர்ந்த ஒரு அதிகாரி, திடீரென ஜேசனை நோக்கி ரெட் கார்டை நீட்டினார். மைதானத்தில் இருக்கும் வீரர்களை நடுவர்கள் நடத்துவது போலவே, கேலரியில் இருந்த ரசிகரையும் அந்த அதிகாரி நடத்தியது பார்ப்பதற்கு வேடிக்கையாகவும், இந்த ஆண்டின் மிக விசித்திரமான ரசிகர் தருணமாகவும் அமைந்தது.
இந்த விறுவிறுப்பான போட்டியில் அமெரிக்க அணி 2-0 என்ற கோல் கணக்கில் போஸ்னியா-ஹெர்சகோவினாவை வீழ்த்தி அடுத்த சுற்றுக்கு முன்னேறியது. அமெரிக்க அணியின் போஹ்லரின் பலோகன் மற்றும் மாலிக் டில்மேன் ஆகியோர் கோல் அடித்தனர். சுவாரஸ்யமான விஷயம் என்னவென்றால், இந்த ஆட்டத்தின் போது வீரர் பலோகனும் ஒரு ரெட் கார்டு பெற்றார். இதனால் மைதானத்திற்குள்ளும் ரெட் கார்டு, மைதானத்திற்கு வெளியேயும் ரெட் கார்டு என அந்தப் போட்டியே ரெட் கார்டுகளால் நிறைந்தது.
ஜேசனின் கேமராவிலேயே இந்தத் தருணம் லைவ் ஆகப் பதிவானதால், பார்வையாளர்கள் இதனை நேரடியாகக் காண முடிந்தது. எக்ஸ் மற்றும் டிக்டாக் போன்ற சமூக வலைத்தளங்களில் இந்த கிளிப் காட்டுத்தீயாய் பரவியது.