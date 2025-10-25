English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • கபடியில் கில்லி! தங்கம் வென்ற கார்த்திகா... யார் இந்த கண்ணகி நகர் 'பைசன்'?

கபடியில் கில்லி! தங்கம் வென்ற கார்த்திகா... யார் இந்த கண்ணகி நகர் 'பைசன்'?

Kannagi Nagar Karthika: ஆசிய இளைஞர் விளையாட்டு போட்டிகளில் இந்திய மகளிர் அணி தங்கம் வென்ற நிலையில், அந்த அணியின் துணை கேப்டனான சென்னை கண்ணகி நகரைச் சேர்ந்த கார்த்திகா குறித்து இங்கு விரிவாக காணலாம்.

Written by - Sudharsan G | Last Updated : Oct 25, 2025, 11:24 AM IST
  • கார்த்திகா 12ஆம் வகுப்பு படித்து வருகிறார்.
  • சிறு வயதில் இருந்தே கபடி பயிற்சியில் ஈடுபட்டு வந்துள்ளார்.
  • தமிழ்நாடு அணியின் கேப்டனாகவும் உள்ளார்.

Kannagi Nagar Karthika: 3வது ஆசிய இளைஞர் விளையாட்டு போட்டிகள் (Asian Youth Games 2025) பஹ்ரைன் நாட்டின் மனமா நகரில் நடைபெற்று வருகிறது. இதற்கு முன் 2013ஆம் ஆண்டில் சீனாவின் நான்ஜிங் நகரில் நடைபெற்றிருந்தது. அதன்பின் சுமார் 12 ஆண்டுகளுக்கு பிறகு ஆசிய இளைஞர் விளையாட்டு தொடர் நடைபெறுகிறது.

Kannagi Nagar Karthika: ஆசிய இளைஞர் விளையாட்டு  போட்டிகள் 

அதிகராப்பூர்வமாக அக்டோபர் 22ஆம் தேதி தொடங்கிய இந்த தொடர் அக்டோபர் 31ஆம் தேதிவரை நடைபெறுகிறது. அக்டோபர் 19ஆம் தேதியே சில விளையாட்டு போட்டிகள் தொடங்கியதாகவும தெரிகிறது. இந்த தொடரில் இந்தியா தரப்பில் 21 விளையாட்டுகளில் 119 பெண்கள், 103 ஆண்கள் என மொத்தம் 222 விளையாட்டு வீரர்கள் பங்கேற்றுள்ளனர். தடகள போட்டிக்கு 31 பேர், கபடிக்கு 28 பேர், ஹேண்ட்பால் 16 பேர், குத்துச்சண்டை 14 பேர் உள்ளன. டாக்வாண்டோ, மல்யுத்தம், பளூதூக்குதல் ஆகிய விளையாட்டுகளில் தலா 10 வீரர்கள் விளையாடுகின்றனர்.

Kannagi Nagar Karthika: இரண்டு தங்கத்துடன் இந்தியா...

இதற்கு முன், 2009இல் நடந்த முதல் ஆசிய இளைஞர் விளையாட்டு தொடரில் 5 தங்கத்துடன் 11 பதக்கங்களை இந்தியா வென்றது. கடந்த 2013 ஆசிய இளைஞர் விளையாட்டு தொடரில் 3 தங்கங்களுடன் 14 பதக்கங்களை இந்தியா வென்றது குறிப்பிடத்தக்கது. தற்போதைய சூழலில், நடப்பு தொடரில் இந்தியா 2 தங்கம், 5 வெள்ளி, 8 வெண்லம் என 15 பதக்கங்களுடன் 5வது இடத்தில் உள்ளது. இதில் இந்தியா ஆடவர் மற்றும் மகளிர் கபடி அணிகள் தலா ஒரு தங்கப்பதக்கத்தை வென்று கொடுத்துள்ளனர்.

Kannagi Nagar Karthika: மிரட்டும் இந்திய மகளிர் கபடி

இதில் ஆடவர் அணியின் வெற்றியை விட, இந்திய மகளிர் கபடி அணியின் வெற்றி மிகவும் கவனிக்கத்தக்கதாகும். இந்த தொடரில் 4 லீக் போட்டிகள், 1 இறுதிப்போட்டி என 5 போட்டிகளிலும் ஆதிக்கம் செலுத்தி இந்திய அணி வெற்றி பெற்றுள்ளது. தாய்லாந்து அணிக்கு எதிராக முதல் போட்டியில் 70-23, வங்கதேசத்திற்கு எதிராக 46-18,  இலங்கைக்கு எதிராக 73-10, ஈரானுக்கு எதிராக 59-26 என தொடர்ச்சியாக வெற்றி பெற்று, அக். 23ஆம் தேதி நடந்த இறுதிப்போட்டியில் ஈரானுடன் மீண்டும் மோதி பெரிய வெற்றியை பெற்று தங்கப் பதக்கத்தை வென்றது.

Kannagi Nagar Karthika: துணை கேப்டன் கார்த்திகா

இறுதிப்போட்டியில் இந்தியா 75-21 என்ற புள்ளிக்கணக்கில் வென்றது, ரைடர் நேஹா பட்டேல் 28 புள்ளிகளை வென்றார். தடுப்பாட்டத்தில் ரியா சிங்கும் சிறப்பாக விளையாடியிருந்தார். இந்த தொடரில் 5 போட்டிகளில் மொத்தம் 312 புள்ளிகளை வென்ற இந்திய அணி, வெறும் 89 புள்ளிகளை மட்டுமே எதிரணியிடம் இழந்திருப்பது மகளிர் அணியின் சிறப்பை எடுத்து எடுத்துக்காட்டுவதாக அமைந்துள்ளது. இந்திய அணியின் வெற்றியே சிறப்பு என்றாலும், அதன் துணை கேப்டன் தமிழரான கார்த்திகா என்பது தனிச்சிறப்பு.

Kannagi Nagar Karthika: யார் இந்த கண்ணகி நகர் கார்த்திகா?

இந்திய அணியின் துணை கேப்டனான கார்த்திகா சென்னை கண்ணகி நகரைச் சேர்ந்தவர். மிகவும் பின்தங்கிய சமூகச் சூழலில் இருந்து, இந்திய அணியின் துணை கேப்டனாக இளம் வயதிலேயே ஒரு 12ஆம் வகுப்பு படிக்கும் சிறுமி செயல்படுவது அவ்வளவு எளிதல்ல. கண்ணகி நகரில் இருந்து புறப்பட்டிருக்கும் கார்த்திகா எக்ஸ்பிரஸ் கடந்து வந்த பாதையை சுருக்கமாக இங்கு காணலாம். 

சென்னை கண்ணகி நகரைச் சேர்ந்த கார்த்திகாவின் தந்தை கட்டட தொழிலாளியாவார். இவரது தாயார் முதலில் தூய்மை பணியாளராக இருந்த நிலையில் தற்போது ஆட்டோ ஓட்டுநராக பணியாற்றி வருகிறார். கார்த்திகா தனது சிறுவயதில் இருந்தே கபடியின் மீது பேரார்வம் கொண்டிருந்ததை தொடர்ந்து, 6ஆம் வகுப்பில் இருந்து கபடி விளையாடி வருகிறார், அப்போது இருந்தே கடும் பயிற்சியிலும் ஈடுபட்டு வந்துள்ளார்.

Kannagi Nagar Karthika: கார்த்திகா எக்ஸ்பிரஸ்

ஆசிய இளைஞர் விளையாட்டு போட்டியில் இந்திய அணியின் துணை கேப்டனாக செயல்பட்ட இவர், தமிழ்நாடு மகளிர் அணியின் கேப்டனாகவும் உள்ளார். 18 ஆண்டுகளுக்கு பிறகு தமிழ்நாட்டில் இருந்து இந்திய 18 வயதுக்குட்பட்டோருக்கான அணியில் இவர் இடம்பிடித்திருக்கிறார். கபடி மீது இவருக்கு எந்தளவிற்கு ஆர்வம் என்றால், ஒருமுறை 10ஆம் வகுப்பு பொதுத்தேர்வை ஒதுக்கிவைத்துவிட்டு கபடி தொடருக்குச் சென்றாராம், அந்தளவிற்கு இவர் கபடியை நேசிக்கிறார். இவரை பொதுவாக அணியில் 'கார்த்திகா எக்ஸ்பிரஸ்' என்றே அழைப்பார்களாம். அந்தளவிற்கு வேகமாக செயல்படக்கூடியவராக கார்த்திகா இருக்கிறார்.

Kannagi Nagar Karthika: 'கண்ணகி நகரை பிராண்ட்டாக மாற்றுவோம்'

கண்ணகி நகர் என்றாலே அது 'குற்றவாளிகளின் கூடாரம்' என்பது போன்ற மாயைகள் பொதுதளத்தில் உருவாக்கப்பட்டிருக்கிறது. திரைப்படங்களில் கூட பல தவறான காட்சிப்படுத்துதல்களை பார்க்க முடியும். அப்படியிருக்க, தானும் தனது அணியும் சேர்ந்து கபடியில் தொடர் வெற்றிகளை குவித்து கண்ணகி நகர் குறித்து பேச்சுக்களை போக்குவோம் என கடந்தாண்டு DT Next ஆங்கில ஊடகத்திற்கு அளித்த பேட்டியில் கார்த்திகா தெரிவித்துள்ளார். அதில், "கண்ணகி நகரை ஒரு பிராண்டாக மாற்றுவதே எனது முதன்மையான நோக்கம்" என்றும் அவர் பேசியிருந்தது கவனிக்கத்தக்கது. கண்ணகி நகரில் மகளிர் கபடி அணி ஒன்று சிறப்பாக விளையாடி வருகிறது. இந்த கபடி வீராங்கனை அனைவருக்கும் அவரது பயிற்சியாளர் கே. ராஜி பெரும் ஊக்கமளிப்பவராக இருந்து வருகிறார்.

Kannagi Nagar Karthika: கண்ணகி நகர் பைசன்

சமீபத்தில், திரையரங்கில்  வெளியாகியிருக்கும் பைசன் திரைப்படத்தில் ஆசிய விளையாட்டு போட்டியில் தங்கம் வென்ற இந்திய அணியில் விளையாடிய தமிழக வீரரான மணத்தி கணேசனின் வாழ்க்கை விவரிக்கப்பட்டிருந்தது. கிராமத்தில் இருந்து, பின்தங்கிய சமூகத்தில் இருந்து அர்ஜூனா விருதை வெல்லும் வரையிலான அவரது வாழ்க்கை பயணத்தை பைசன் காட்டியிருந்தது. அந்த வகையில் மணத்தி கணேசனை போலவே, ஒரு பெண்ணாக இருந்து பல்வேறு தடைகளை தகர்த்து நம் 'கார்த்திகா' இத்தனை தூரம் பயணித்துள்ளார்.

மேலும் படிக்க | தி ரியல் பைசன்! யார் இந்த மணத்தி கணேசன்? இவரைப்பற்றி கண்டிப்பா தெரிஞ்சிக்கோங்க..

மேலும் படிக்க | தவறவிட்ட தமிழ் தலைவாஸ்... பிளே ஆஃப் வாய்ப்பு பறிபோனது - என்னதான் பிரச்சினை?

மேலும் படிக்க | போதை விழிப்புணர்வில் கண்ணகி நகர் காவல்துறை வேண்டுகோள்

About the Author

Sudharsan G

I’m Sudharsan G, Sub Editor at Zee Tamil News, with over five years of experience in Tamil content writing. I cover Tamil Nadu, national, and international news, along with sports stories that connect with readers. A follower of cricket, cinema, and politics, I bring depth and perspective to every piece. I also have on-screen camera experience, which helps me present news stories in a more engaging and impactful way. Outside work, I enjoy modern Tamil literature and discovering new voices in contemporary writing.

KarthikaKannagi NagarKabaddiAsian Youth Games 2025Team India

