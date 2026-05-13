/CSK எடுத்திருக்கும் தேவதூதன்... சிக்ஸ் அடிப்பதில் கில்லாடி - யார் இந்த 24 வயது வீரர்?

Macneil Noronha: சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணியில் ஆல்-ரவுண்டர் ராமகிருஷ்ண கோஷ் காயம் காரணமாக விலகிய நிலையில் அவருக்கு பதில் மேக்னெய்ல் நோரோன்ஹா என்ற 24 வயது இளைஞர் சேர்க்கப்பட்டுள்ளார். இவரை சிஎஸ்கே ஏன் எடுத்தது?, இவர் யார்? என்பதை இங்கு காணலாம்.
யார் இந்த மேக்னெய்ல் நோரோன்ஹா? : சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணி பிளே ஆப் நோக்கி சீறிப் பாய்ந்து வருகிறது. இன்னும் 3 போட்டிகளே இருக்கின்றன, மூன்றிலும் வென்றால் நிச்சயம் டாப் 2 இடம் உறுதியாகும். மூன்றில் இரண்டில் வென்றால் பிளே ஆப் போக அதிக வாய்ப்புள்ளது.
அடுத்தடுத்து முறையே லக்னோ, குஜராத், ஹைதராபாத் போன்ற அணிகளை சிஎஸ்கே எதிர்கொள்ள இருப்பதால், சிஎஸ்கே ரசிகர்கள் பெரும் பதைபதைப்பில் உள்ளனர். லக்னோ அணி புள்ளிப்பட்டியலில் 10வது இடத்தில் இருந்தாலும், கடந்த போட்டியில் தோற்கடித்திருந்தாலும் அதன் பேட்டிங் மற்றும் பந்துவீச்சில் பெரும் முன்னேற்றத்தை கண்டிருப்பதால் சிஎஸ்கே ரசிகர்கள் சற்று கவலையில் உள்ளனர்.
ஆனால் அதைவிட குஜராத் டைட்டன்ஸ் அணி அதன் ஹோம் கிரௌவுண்டான அகமதாபாத் நரேந்திர மோடி மைதானத்தில் மிக பலமான அணியாக திகழ்கிறது. நேற்று கூட பேட்டிங்கில் மிரட்டிய எஸ்ஆர்ஹெச் அணியை 86 ரன்களில் சுருட்டியது.
இது இன்னும் சிஎஸ்கே ரசிகர்களை கவலையில் ஆழ்த்தியிருக்கிறது. ஏற்கெனவே குஜராத் அணியிடம் சிஎஸ்கே தோற்றிருக்கிறது. அடுத்து, சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத் அணியை சேப்பாக்கத்தில் எதிர்கொள்வதால் ஓரளவு வாய்ப்புள்ளது.
மே 15, மே 18 மற்றும் மே 21 என சிஎஸ்கே ரசிகர்கள் இந்த மூன்று நாள்களுக்கும் வெறித்தனமாக காத்திருக்கின்றனர். மே 24ஆம் தேதி வரை லீக் போட்டிகள் நடைபெற இருக்கின்றன.
சிஎஸ்கேவின் கடைசி ஆட்டத்திற்கு பிறகு மூன்று போட்டிகள் இருக்கிறது. எனவே, ஒரு போட்டியில் தோற்றால் கூட மற்ற அணிகளின் வெற்றி தோல்வியை சிஎஸ்கே ரசிகர்கள் எதிர்பார்த்துக் காத்திருக்க வேண்டும்.
இந்த பரபரப்பான சூழலில், சிஎஸ்கே அணி அதன் ரசிகர்களுக்கு பெரிய குட் நியூஸ் வழங்கி உள்ளது. காயம் காரணமாக தொடரில் இருந்து விலகிய ராமகிருஷ்ண கோஷிற்கு பதில் கர்நாடகாவைச் சேர்ந்த ஆல்-ரவுண்டர் மேக்னெய்ல் நோரோன்ஹா என்பவரை சிஎஸ்கே ரூ.30 லட்சம் கொடுத்து எடுத்துள்ளது.
Note: Macneil Hadley Noronha joins the squad as the replacement for Ramakrishnan Ghosh.#WhistlePodu — Chennai Super Kings (@ChennaiIPL) May 13, 2026
24 வயதான இந்த இளம் வீரர் யார்? ஏன் தொடர் நிறைவடையும் தருவாயில் ஒரு மாற்று வீரரை சிஎஸ்கே எடுத்திருக்கிறது? என்பதை இங்கு விரிவாக காணலாம்.
- இவர் சிக்ஸர் அடிப்பதில் கில்லாடி என்கிறார்கள். சிக்ஸர்களை பறக்கவிடும் மிஷின் என்று கூட பில்டப் கொடுக்கிறார்கள். இவர் அடிக்கும் சிக்ஸர்களின் வீடியோவை பார்த்தால், பலமான வீரர்களாக தெரிகிறது.
- தமிழ்நாட்டில் நடக்கும் டிஎன்பிஎல் தொடரை போல், கர்நாடகாவில் நடைபெறும் மகாராஜா டிராபி தொடரில் மேக்னெய்ல் நோரோன்ஹா, மங்களூரு டிராகன்ஸ் அணிக்காக விளையாடி வருகிறார். கடந்தாண்டு நடந்த தொடரில் இவர் 10 இன்னிங்ஸில் 253 ரன்களை எடுத்தார். 10 விக்கெட்டையும் வீழ்த்தினார்.
- சையத் முஷ்டாக் அலி கோப்பை தொடரில் கர்நாடகா சார்பில் 3 போட்டிகளில் விளையாடி 58 ரன்களையும், ஒரே ஒரு விக்கெட்டை மட்டுமே எடுத்துள்ளார். இருப்பினும் மேக்னெய்ல் நோரோன்ஹா, ஆப் ஸ்பின் ஆல்-ரவுண்டர் என்பதால் டி20ஐ-ல் அரிதான வீரராக உள்ளார். இவர் வலது கை பேட்டர் ஆவார். இவர் பந்துவீசக்கூடிய நல்ல பேட்டர் என்பதால் சிஎஸ்கே இவரை எடுத்திருக்கிறது.
- சமீபத்தில் நடந்த முடிந்த 2024-25 Col CK நாயுடு கோப்பை தொடரில் அதிக ரன்களை அடித்ததை தொடர்ந்து, எம்ஏ சிதம்பரம் கோப்பையை சமீபத்தில் பிசிசிஐ இவருக்கு அளித்தது.
மேக்னெய்ல் நோரோன்ஹா நடப்பு சீசனில் சிஎஸ்கே பிளேயிங் லெவனில் விளையாடுவதற்கு வாய்ப்புள்ளது. ரூ.14.20 கோடி கொடுத்து எடுத்த பிரசாந்த் வீர், கார்த்திக் சர்மா ஆட்டத்தை முடித்துவைக்கவே எடுக்கப்பட்டார்கள். ஆனால் இவர்களால் பெரியளவில் அதை செய்ய முடியவில்லை. மேக்னெய்ல் நோரோன்ஹாவை ஒரு போட்டியில் களமிறக்கி சோதித்து பார்க்க வாய்ப்புள்ளது.
சிஎஸ்கேவில் ஏற்கெனவே பல வீரர்கள் காயத்தால் தொடரில் இருந்து விலகிவிட்டனர். நேதன் எல்லிஸ், கலீல் அகமது, ஆயுஷ் மாத்ரே, ராமகிருஷ்ண கோஷ் உள்ளிட்ட வீரர்கள் காயத்தில் சிக்கி தொடரில் இருந்து விலகிவிட்டனர். தோனி காயத்தால் இந்த தொடரில் இதுவரை ஒரு போட்டியில் கூட விளையாடவில்லை. டிவால்ட் பிரெவிஸ் முதல் மூன்று போட்டிகளை காயத்தால் தவறவிட்டார். அந்த மூன்று போட்டிகளிலும் சிஎஸ்கே தோல்வியடைந்தது குறிப்பிடத்தக்கது.
இப்படி காயத்தில் சிக்கித் தவித்த சிஎஸ்கே அணி சில மாற்று வீரர்களையும் எடுத்திருக்கிறது. நேதன் எல்லிஸுக்கு பதில் ஸ்பென்சர் ஜான்சன் எடுக்கப்பட்டார். அவருடன் முழு உடற்தகுதி பெற்று அணியில் ஏப்ரல் மாதத்தின் நடுப்பகுதியில்தான் இணைந்தார். ஆயுஷ் மாத்ரேவுக்கு பதில் ஆகாஷ் மத்வால் சேர்க்கப்பட்டார். ஆனால் அவரும் அணியில் இதுவரை விளையாடவில்லை.
1. சிஎஸ்கே அணிக்கு இன்னும் எத்தனை போட்டிகள் உள்ளன?
LSG vs CSK: லக்னோ எக்னை மைதானம் - மே 15
CSK vs SRH: சென்னை சேப்பாக்கம் மைதானம் - மே 18
GT vs CSK: அகமதாபாத் நரேந்திர மோடி மைதானம் - மே 21
