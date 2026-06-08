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Who is Manav Suthar: முதல் டெஸ்ட் போட்டியிலேயே 7 விக்கெட்.. அசத்திய மனவ் சுதர் யார்? முழு விபரம்!

Who Is Manav Suthar: ஆப்கானிஸ்தான் அணிக்கு எதிரான போட்டியில் அசத்தி இருக்கிறார் மனவ் சுதர். அறிமுக போட்டியிலேயே 7 விக்கெட்களை வீழ்த்தி இவர் யார்? இதற்கு முன்பு அவர் செய்த சாதனைகள் என்னென்ன என்பது குறித்து இங்கு தெரிந்துக்கொள்வோம். 

Written ByR Balaji
Published: Jun 08, 2026, 04:43 PM IST|Updated: Jun 08, 2026, 04:43 PM IST
Who is Manav Suthar: முதல் டெஸ்ட் போட்டியிலேயே 7 விக்கெட்.. அசத்திய மனவ் சுதர் யார்? முழு விபரம்!
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R Balaji

R Balaji

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