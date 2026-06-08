/Who is Manav Suthar: முதல் டெஸ்ட் போட்டியிலேயே 7 விக்கெட்.. அசத்திய மனவ் சுதர் யார்? முழு விபரம்!

இந்தியா - ஆப்கானிஸ்தான் அணிகளுக்கு இடையேயான முதல் டெஸ்ட் போட்டி நடந்து முடிந்திருக்கிறது. இப்போட்டியில் மூத்த வீரர்களான ஜடேஜா, அஸ்வின், ரோகித் சர்மா, விராட் கோலி ஆகியோர் இல்லை. மற்றவர்கள் ஓய்வு பெற்றாலும் ஜடேஜா இன்னும் டெஸ்ட் போட்டியில் இருந்து ஓய்வு பெறவில்லை. ஆனால் அவர் தனது கரியரின் கடைசி கட்டத்தில் இருக்கிறார். இதன் காரணமாக அவரது இடத்தை நிறப்பும் ஒரு சிறந்த ஆல்ரவுண்டர் மற்றும் இடது கை சுழற்பந்து வீச்சாளரை அணிக்குள் கொண்டு வர பிசிசிஐ முடிவு செய்தது.
இந்த நிலையில்தான், ரவீந்திர ஜடேஜா இடத்தில் 23 வயது மனவ் சுதர் என்ற இடது கை சுழற்பந்து வீச்சாளர் ஆல்ரவுண்டரை அணியில் சேர்த்தனர். புதிதாக டெஸ்ட் அணியில் இணைந்திருக்கும் இவர் எப்படி செயல்பட போகிறார் என்ற எதிர்பார்ப்பு அனைவரிடமும் இருந்த வந்த நிலையில், தன்னை உலகிற்கே நிரூபித்துள்ளார் மனவ் சுதர்.
அறிமுக போட்டியிலேயே 7 விக்கெட்களை வீழ்த்தி அசத்தி உள்ளார். 32 ஓவர்கள் வீசிய நிலையில், 62 ரன்களை மட்டுமே விட்டுக்கொடுத்துள்ளார். பந்து வீச்சில் மட்டுமல்லாமல் பேட்டிங்கிலும் சிறப்பாக செயல்பட்டு இருக்கிறார் எனலாம். அவர் தலா 2 சிக்சர்கள் மற்றும் ஃபோர்கள் உட்பட 28 ரன்கள் அடித்துள்ளார். முதல் போட்டியில் சிறப்பாக விளையாடிய மனவ் சுதரை பலரும் அவர் யார்? அவர் இதற்கு முன்பாக செய்த சாதனைகளை ரசிகர்கள் தேடி வருகின்றனர்.
மனவ் சுதர் ஆகஸ்ட் 03, 2002 ஆம் ஆண்டில், ராஜஸ்தான் மாநிலம் ஸ்ரீ கங்கனா நகர் பகுதியில் பிறந்தார். சிறு வயதில் இருந்தே சுதர் பேட்டிங் மற்றும் பந்து வீச்சில் கவனம் செலுத்தி இருக்கிறார். அவரின் தொடர் முயற்சி அவரை அம்மாநில ரஞ்சி கோப்பை அணிக்கு முன்னேற்றியது.
2022 - 2023 ரஞ்சி கோப்பையில் சிறப்பாக விளையாடி6 போட்டிகளில் 39 விக்கெட்களை வீழ்த்தி அசத்தினார். இவரது திறமை பிசிசிஐயை திரும்பி பார்க்க வைத்தது. முதல் கட்டமாக ஐபிஎல்லில் கால்பதித்தார். குஜராத் டைட்டனஸ் அணி அவரை அடிப்படை விலையான ரூ. 30 லட்சத்திற்கு வாங்கியது.
மனவ் சுதர் தற்போது ரசிகர்களின் கவனத்தை ஈர்த்து இருப்பதற்கு முன்னாள் இந்திய அணியின் பயிற்சியாளர் ராகுல் டிராவிட் முக்கிய காரணம் என கூறப்படுகிறது. அதாவது மனவ் சுதருக்கு அவர் அளித்த அந்த அறிவுரைதான் காரணமாம்.
மனவ் சுதரிடம் ராகுல் டிராவிட் கூறியதாவது, நீ பேட்டிங்கில் கவனம் செலுத்துவரை கொஞ்சம் குறைத்துவிட்டு பந்து வீச்சில் அதிக கவனம் செலுத்து என கூறி இருக்கிறார். அதன்பின், சுதர் பந்து வீச்சில் முழு கவனத்தை செலுத்தி இருக்கிறார்.
இந்த நிலையில், ஆப்கானிஸ்தான் அணிக்கு எதிராக தனக்கு கிடைத்த வாய்ப்பை சரியாக பயன்படுத்தி கொண்டு தனக்கான ஓர் இடத்தை உறுதி செய்திருக்கிறார். வரும் நாட்களில் அடுத்தடுத்து சிறப்பாக விளையாடும் பட்சத்தில் அவர் டெஸ்ட் அணியில் தொடர்ந்து இடம் பிடிக்கும் வாய்ப்பு ஏற்படும்.
மனவ் சுதர் இதுவரை 29 முதல் தர போட்டிகளில் விளையாடி 129 விக்கெட்களை வீழ்த்தி இருக்கிறார். பேட்டிங்கிலும் 945 ரன்களை குவித்து 25.54 சராசரியை வைத்துள்ளார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.