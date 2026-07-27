/Explainer : வெள்ளி வென்ற 'கோவில்பட்டி சிங்கம்' காமன்வெல்த்தில் அசத்திய ராஜா முத்துப்பாண்டி யார்?

Commonwealth Games 2026, Who Is Muthupandi Raja : காமன்வெல்த் விளையாட்டு போட்டிகள் ஸ்காட்லாந்து தலைநகர் கிளாஸ்கோவ் நகரில் நடைபெற்று வருகிறது. காமன்வெல்த் கேம்ஸ் சங்கத்தில் உறுப்பினராக உள்ள 74 தேசங்கள் மற்றும் பிரேதசங்கள் இத்தொடரில் பங்கேற்றுள்ளன.
தடகள மற்றும் பாரா தடகள வீரர்கள் 32 பேர் உள்பட மொத்தம் 122 இந்திய வீரர்கள் காமன்வெல்த் தொடரில் பங்கேற்றுள்ளனர்.
நேற்றைய தினம் பளு தூக்குதல் போட்டியில் ஆடவர் மற்றும் மகளிர் பிரிவுக்கான போட்டிகள் நடைபெற்றன. பளு தூக்குதல் போட்டியில் மட்டும் இந்தியா தற்போது மூன்று பதக்கங்க வென்றுள்ளது. பாரா பவர்லிஃப்டிங் போட்டியிலும் ஒரு பதக்கம் வென்றுள்ளது.
|வீரர்
|போட்டி
|வென்ற பதக்கம்
|ஜாந்து குமார்
|ஆடவர் ஹெவிவெயிட் பாரா பவர்லிஃப்டிங்
|வெண்கலம்
|ரிஷிகாந்த சிங்
|ஆடவர் 60 கிலோ பளு தூக்குதல்
|வெள்ளி
|மிராபாய் சானு
|மகளிர் 48 கிலோ பளு தூக்குதல்
|தங்கம்
|ராஜா முத்துப்பாண்டி
|ஆடவர் 65 கிலோ பளு தூக்குதல்
|வெள்ளி
ராஜா முத்துப்பாண்டி என பார்த்ததும், அனைவருக்கும் புரிந்திருக்கும்... ஆம், அவர் தமிழ்நாட்டைச் சேர்ந்த வீரர்தான். பளு தூக்குதலில் Snatch முறையில் 126 கிலோ மற்றும் Clean and Jerk முறையில் 160 கிலோ என மொத்தம் 286 கிலோவை அவர் தூக்கினார்.
ஆனால், மலேசியாவின் அஸ்னில் பிடின் 299 கிலோவை தூக்கி தங்கப்பதக்கத்தை வெல்ல, ராஜா முத்துப்பாண்டி வெள்ளிப்பதக்கத்தை வென்று மிரட்டினார். ராஜா முத்துப்பாண்டி காமன்வெல்த் தொடர் வரை, கடினமான போராட்டத்தை நினைவுக்கூர்வதன் மூலம், அவர் கடந்த வந்த பாதையை புரிந்துகொள்ளலாம்.
|| #IndiaAtCWG— All India Radio News (@airnewsalerts) July 27, 2026
n tsgold with a Games… pic.twitter.com/6dpjTYUOep
ஐந்து ஆண்டுகளுக்கு முன்னர் ராஜாவுக்கு, பளு தூக்குதல் மேடையில் Snatch முறையில் தூக்கும்போது அவரது வலது பெருவிரலில் காயம் ஏற்பட்டது.
காயம் ஏற்பட்டபோது தேசிய முகாமில் அவர் இருந்தார், காயத்திற்கு பின் ராஜாவின் வலது முழங்கையும் கடினமாக வலிக்கத் தொடங்கியிருக்கிறது. பின்னர் புனேவுக்குச் சென்று வல்லுநர்களை சந்தித்தபோது அவர்தான் அறுவை சிகிச்சையை பரிந்துரைத்துள்ளார்.
ஏற்கெனவே 2019ஆம் ஆண்டில் ராஜா தனது அவரது இடது முழங்கையில் அறுவை சிகிச்சை மேற்கொண்டிருந்தார். காமன்வெல்த் சாம்பியன்ஷிப் போட்டியில் Snatch முறையில் 123 கிலோவை தூக்க முயன்றபோது, இடது முழங்கையில் தசைநார் கிழிவு நேர்ந்தது. அதில் குணமடைந்து வரவே 2 ஆண்டுகள் ஆனது.
அப்படியிருக்க ராஜா மீண்டும் அதேபோல் ஒரு போராட்டத்தை சந்திக்க வேண்டாம் என நினைத்தார். அடுத்து 2022 காமன்வெல்த் போட்டிக்கான தகுதிச்சுற்று போட்டிகளும் நடக்க இருந்தன.
2021 தேசிய சாம்பியன்ஷிப்பில் 3ஆம் இடத்தை பிடித்து, காமன்வெல்த் தகுதிச்சுற்றில் பங்கேற்க இருந்தார். ஆனால், காயம் காரணமாக அதையும் அவர் தவறவிட நேர்ந்தது. தற்போது மீண்டும் அந்த போராட்டங்களை கடந்து 2026ஆம் ஆண்டில் வெள்ளிப் பதக்கத்தை வென்று அசத்தியிருக்கிறார்.
2019ஆம் ஆண்டில் இருந்து 2025ஆம் ஆண்டு வரை மட்டும் மூன்று அறுவை சிகிச்சைகளை ராஜா எதிர்கொண்டிருக்கிறார். இந்த காலகட்டத்தில் கடுமையான உடல்நலப் பிரச்னைகளையும் அவர் கடந்து வந்திருக்கிறார். இரண்டு முறை டெங்கு மற்றும் ஒரு மஞ்சள் காமாலையால் பாதிக்கப்பட்டிருக்கிறார். மஞ்சள் காமாலையால் கடுமையாக உடல் எடையையும் இழந்துள்ளார்.
பிரதமர் நரேந்திர மோடி கிளாஸ்கோ காமன்வெல்த் போட்டியில் வெள்ளி வென்ற ராஜா முத்துப்பாண்டிக்கு வாழ்த்து தெரிவித்தார். மேலும், அவரது வெற்றி ஒவ்வொரு இந்தியரையும் மகிழ்ச்சியடையச் செய்து பெருமையடையச் செய்கிறது. ராஜாவின் அடுத்தடுத்த முயற்சிகளுக்கு வாழ்த்துகள் என்றும் மோடி குறிப்பிட்டுள்ளார்.
Another medal for India in Weightlifting!— Narendra Modi (@narendramodi) July 27, 2026
Congrats to Raja Muthupandi on winning a Silver in the Men’s 65 kg event at the Glasgow Commonwealth Games. His success makes every Indian happy and proud. My best wishes for his upcoming endeavours.#CWG2026 pic.twitter.com/4e2hT8WHyX
ராஜா முத்துப்பாண்டி வெள்ளி வென்றதற்கு பாராட்டுத் தெரிவித்து தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் அவரது X பக்கத்தில் பதிவிட்டுள்ளார். அதில், "ஸ்காட்லாந்தின் கிளாஸ்கோ நகரில் நடைபெற்று வரும் 23-வது காமன்வெல்த் விளையாட்டுப் போட்டியில், ஆண்களுக்கான 65 கிலோ பளுதூக்கும் எடைப் பிரிவில் வெள்ளிப் பதக்கம் வென்று சாதனை படைத்துள்ள தமிழ்நாட்டின் தூத்துக்குடி மாவட்டத்தைச் சேர்ந்த வீரர் ராஜா முத்துப்பாண்டிக்கு எனது மனமார்ந்த வாழ்த்துகள் மற்றும் பாராட்டுகள்" என குறிப்பிட்டுள்ளார்.
ஸ்காட்லாந்தின் கிளாஸ்கோ நகரில் நடைபெற்று வரும் 23-வது காமன்வெல்த் விளையாட்டுப் போட்டியில், ஆண்களுக்கான 65 கிலோ பளுதூக்கும் எடைப் பிரிவில் வெள்ளிப் பதக்கம் வென்று சாதனை படைத்துள்ள தமிழ்நாட்டின் தூத்துக்குடி மாவட்டத்தைச் சேர்ந்த வீரர் திரு. ராஜா முத்துப்பாண்டி அவர்களுக்கு எனது… pic.twitter.com/elI9Q6dUhN— CMOTamilNadu (@CMOTamilnadu) July 27, 2026
ராஜா முத்துப்பாண்டியின் சாதனையைப் பாராட்டி தமிழ்நாடு அரசின் சார்பில் உயரிய ஊக்கத்தொகையாக 30 லட்சம் ரூபாய் வழங்கப்படும் என முதலமைச்சர் ஸ்டாலின் அறிவித்தார். அவரது வெற்றி, இளைஞர்களுக்கு புதிய உத்வேகத்தையும் நம்பிக்கையையும் அளிக்கட்டும் என்றும்; அவர், மேலும் பல சாதனைகள் படைத்து இந்திய திருநாட்டிற்கும், தமிழ்நாட்டிற்கும் பெருமை சேர்க்க எனது வாழ்த்துகள் என்றும் பாராட்டுத் தெரிவித்துள்ளார்.
ராஜா முத்துப்பாண்டி தற்போது காமன்வெல்த் போட்டிகளில் பதக்கத்தை பெற்றதை நிச்சயம் ஒலிம்பிக்கிலும் பதக்கம் வென்று ஒட்டுமொத்த நாட்டையும் பெருமையில் ஆழ்த்துவார் என எதிர்பார்க்கலாம்.
பளு தூக்குதலில் இதுவரை கர்ணம் மல்லேஸ்வரி, மிராபாய் சானு ஆகியோர் மட்டுமே பதக்கம் வென்றுள்ளனர், ஆடவர் பிரிவில் யாருமே பதக்கம் வென்றதில்லை. எனவே, நம் கோவில்பட்டி ராஜா முத்துப்பாண்டி நிச்சயம் முதல் இந்தியராக அந்த பெருமையை பெருவார் என எதிர்பார்க்கலாம்.