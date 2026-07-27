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Explainer : வெள்ளி வென்ற 'கோவில்பட்டி சிங்கம்' காமன்வெல்த்தில் அசத்திய ராஜா முத்துப்பாண்டி யார்?

Who Is Muthupandi Raja : தமிழ்நாட்டைச் சேர்ந்த ராஜா முத்துப்பாண்டி என்ற பளு தூக்கும் வீரர், காமன்வெல்த் தொடரில் வெள்ளிப்பதக்கம் வென்று அசத்தி உள்ளார். அவர் யார்?, அவர் கடந்து வந்த பாதை என அனைத்தையும் இங்கு விரிவாக காணலாம்.

Written BySudharsan G
Published: Jul 27, 2026, 10:09 AM IST|Updated: Jul 27, 2026, 06:28 PM IST
Explainer : வெள்ளி வென்ற 'கோவில்பட்டி சிங்கம்' காமன்வெல்த்தில் அசத்திய ராஜா முத்துப்பாண்டி யார்?
Image Credit: Muthupandi Raja, Commonwealth Games 2026 | Image Source : X/@airnewsalerts

About the Author

Sudharsan G

Sudharsan G

I’m Sudharsan G, Sub Editor at Zee Tamil News, with over five years of experience in Tamil content writing. I cover Tamil Nadu, national, and international news, along with sports stories that connect with readers. A follower of cricket, cinema, and politics, I bring depth and perspective to every piece. I also have on-screen camera experience, which helps me present news stories in a more engaging and impactful way. Outside work, I enjoy modern Tamil literature and discovering new voices in contemporary writing.

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