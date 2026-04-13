சூர்யவன்ஷி டக்அவுட்... ஒரே ஓவரில் 3 விக்கெட் - யார் இந்த பிரபுல் ஹிங்கே?

Who is Praful Hinge?, SRH vs RR 2026: ஐபிஎல் தொடரில் 21வது லீக் போட்டியில் சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத் - ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் அணிகள் ஹைதராபாத் ராஜீவ் காந்தி சர்வதேச மைதானத்தில் இன்று நடைபெற்றது. டாஸ் வென்று ராஜஸ்தான் முதலில் பந்துவீசியது. முதலில் பேட்டிங் செய்த சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத் அணி 6 விக்கெட் இழப்பிற்கு 216 ரன்களை எடுத்தது.
சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத் தரப்பில் இஷான் கிஷன் 44 பந்துகளில் 8 பவுண்டரி, 6 சிக்ஸர் உள்பட 91 ரன்களை அடித்தார். கிளாசென் 40, நிதிஷ் குமார் ரெட்டி 28, சலீல் அரோரா 24 ரன்களை எடுத்தனர். ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் பந்துவீச்சில் ஆர்ச்சர் மட்டும் 2 விக்கெட்டை வீழ்த்தினார். சந்தீப் சர்மா, துஷார் தேஷ்பாண்டே, ரியான் பராக் ஆகியோர் தலா 1 விக்கெட்டை வீழ்த்தினர்.
தொடர்ந்து, 217 ரன்களை ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் அணி துரத்தியது. 15 வயதான வைபவ் சூர்யவன்ஷி மீதுதான் அனைவரின் கவனமும் இருந்தது. அவர் கடந்த 4 போட்டிகளில் 200 ரன்களை அடித்திருந்தார். அப்படியிருக்க முதல் ஓவரை பிரபுல் ஹிங்கே என்ற அறிமுக பௌலர் வீச வந்தார். யாரும் இவரை பெரிதாக எண்ணவில்லை. முதல் பந்தில் ஜெய்ஸ்வால் சிங்கிள் அடிக்க, 2வது பந்தில் சூர்யவன்ஷி தூக்கி அடித்து கேட்ச் கொடுத்து டக்அவுட்டானார். அவரை இதுவரை ஐபிஎல் தொடரில் யாரும் டக்அவுட்டாக்கியதே இல்லை.
இதுவே சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத் அணிக்கு பெரிய உத்வேகத்தை கொடுத்த நிலையில், அடுத்து, துருவ் ஜூரேல் 0, லுவான்-ட்ரே பிரிட்டோரியஸ் 0 என ஓரே ஓவரில் பிரபுல் ஹிங்கே 3 விக்கெட்டை வீழ்த்தி மிரட்டினார். தொடக்க வீரரான ஜெய்ஸ்வால், மற்றொரு அறிமுக வேகப்பந்துவீச்சாளர் சாகிப் ஹூசைனிடம் 1 ரன்னில் வீழ்ந்தார். அடுத்த 3வது ஓவரில் பிரபுல் ஹிங்கேவிடம் கேப்டன் ரியான் பராக் 4 ரன்களில் ஆட்டமிழந்தார். இதனால் பவர்பிளே முடிவில் ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் அணி 40 ரன்களுக்கு 5 விக்கெட்டை இழந்து திணறியது. ஜடேஜா - டோனோவன் ஃபெரேரா ஆகியோர் ராஜஸ்தானை சரிவில் இருந்து மீட்டு வருகின்றனர்.
அப்படியிருக்க, இப்போது எங்கு பார்த்தாலும் யார் இந்த பிரபுல் ஹிங்கே? என்ற கேள்விதான் சுற்றி சுற்றி வருகிறது. இதுவரை 19 வருட ஐபிஎல் வரலாற்றில் எந்த அறிமுக பந்துவீச்சாளரும் ஒரே ஓவரில் மூன்று விக்கெட்டை எடுத்ததே இல்லை. மணிக்கு 140+ மேல் வீசும் இந்த இளம் வேகப்பந்துவீச்சாளர் நாக்பூரை சேர்ந்தவர்.
24 வயதான இவர் உள்நாட்டு தொடர்களில் விதர்பா அணிக்காக விளையாடி வருகிறார். சிவப்பு பந்து கிரிக்கெட்டில் தொடர்ச்சியாக விளையாடி வருகிறார். 10 முதல் தர போட்டிகளில் விளையாடி 27 விக்கெட்டை எடுத்துள்ளார். குறைந்த அளவிலான டி20 போட்டிகளிலேயே விளையாடியிருக்கிறார். இவரை இந்த மினி ஏலத்தில் ரூ.30 லட்சத்திற்கு சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத் அணி எடுத்தது.
நடுத்தர குடும்ப பின்னணியில் இருந்து வந்தவர் பிரபுல் ஹிங்கே. இவரது தந்தை மகாராஷ்டிராவின் அரசு மின்சார வாரியத்தில் பணிபுரிந்து வருபவர். ஆரம்பத்தில் பேட்டிங்கில் கவனம் செலுத்திய பிரபுல் ஹிங்கேவை, வேகப்பந்துவீச்சாளராக மாற்றியதே அவரது தந்தை தான். ஆரம்பத்தில் அவர் விதிமுறைகளுக்கு ஏற்ப பந்துவீசவில்லையாம். தொடர்ச்சியான பயிற்சி மூலம் சிறப்பான பந்துவீச்சு ஆக்ஷனை அவர் கண்டுபிடித்துக்கொண்டார். அவரது 16 வயதிலேயே விதர்பா கிரிக்கெட் சங்க அகாடாமியில் இணைந்து, பயிற்சியாளர் சஞ்சீவிடம் பயிற்சி பெற்று வந்துள்ளார்.
தொடர்ந்து சென்னையில் மிகப் பிரபலமான MRF Pace Foundation எனும் வேகப்பந்துவீச்சாளர்களுக்கான கிரிக்கெட் அகாடமியில் இணைந்துள்ளார். அங்கு பட்டைத்தீட்டப்பட்ட வைரம் தான் பிரபுல் ஹிங்கே. MRF Pace Foundation-க்கு ஆஸ்திரேலிய கிரிக்கெட்டுடன் அதிக தொடர்புகள் உண்டு. அப்படியிருக்க இவர் ஆஸ்திரேலியாவின் பிரிஸ்பேனில் உள்ள புபா தேசிய கிரிக்கெட் மையத்தில் பயிற்சி பெற்றுள்ளார். ஹசில்வுட், ஹை ரிச்சர்ட்சன் போன்ற ஆஸ்திரேலிய வேகப்பந்துவீச்சாளர்களுடன் இணைந்து பணியாற்றியதாக கூறப்படுகிறது.
MRF Pace Foundation உடன் தொடர்ந்து தொடர்பிலேயே இருக்கும் இந்திய முன்னாள் வேகப்பந்துவீச்சாளர் வருண் ஆரோன், தற்போது சன்ரைசர்ஸ் அணியின் பந்துவீச்சு பயிற்சியாளராக உள்ளார், அவரால் தான் பிரபுல் ஹிங்கேவை சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத் ஏலத்தில் எடுத்தது. தற்போது ஆஸ்திரேலிய கேப்டன் பாட் கம்மின்ஸ் கூட அங்கு இருப்பது பிரபுல் ஹிங்கேவுக்கு பெரும் ஊக்கமாக இருக்கும். ஐபிஎல் தொடரில் பல திறமையான இந்திய பேட்டர்களை பார்க்கும்போது, அரிதாகவே திறமையான இந்திய வேகப்பந்துவீச்சாளர்களை பார்க்க முடியும். அதில் பிரபுல் ஹிங்கேவும் ஒருவர்.
Vaibhav Sooryavan
Praful Hin
Lhuan-dre Preto
A dream start for Praful Hinge on his #TATAIPL deb
https://t.co/xGTDdKbXpY#KhelBindaas | #SRHvRR | @SunRisers pic.twitter.com/RKGW3NxM5y
— IndianPremierLeague (@IPL) April 13, 2026
