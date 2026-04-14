யார் இந்த பிரபுல் ஹிஞ்சே? அறிமுக போட்டியிலேயே மிரட்டிய விதர்பா புயல்

Praful Hinge : ஐபிஎல் 2026 தொடரில் சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத் அணிக்காக அறிமுகமான 24 வயது இளம் வேகப்பந்து வீச்சாளர் பிரபுல் ஹிஞ்சே, தனது முதல் ஓவரிலேயே மூன்று விக்கெட்டுகளை வீழ்த்தி கிரிக்கெட் உலகையே திரும்பிப் பார்க்க வைத்துள்ளார். இவர் குறித்து ஐபிஎல் போட்டிக்கு முன்பே இந்திய அணியின் முன்னாள் பிளேயர் ரவிச்சந்திரன் அஸ்வின் பெருமிதமாக தெரிவித்திருந்தார். அவர் கூறியது போலவே அறிமுக போட்டியிலேயே சிறப்பாக ஆடியிருக்கும் பிரபுல் ஹிஞ்சே குறித்து இங்கே விரிவாக பார்க்கலாம்.
ஹைதராபாத்தில் உள்ள ராஜீவ் காந்தி சர்வதேச மைதானத்தில் நடைபெற்ற ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் அணிக்கு எதிரான போட்டியில், ஒரு புதிய இளைஞனின் பந்துவீச்சு ஒட்டுமொத்த மைதானத்தையும் அதிர வைத்தது. சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத் அணியால் வெறும் 30 லட்ச ரூபாய்க்கு ஏலத்தில் எடுக்கப்பட்ட பிரபுல் ஹிஞ்சே, தனது அறிமுகப் போட்டியிலேயே ஐபிஎல் வரலாற்றில் மறக்க முடியாத ஒரு சாதனையைப் படைத்துள்ளார். அனுபவம் வாய்ந்த ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் அணியின் டாப் ஆர்டர் பேட்ஸ்மேன்களை ஒற்றை ஓவரில் நிலைகுலையச் செய்ததன் மூலம், "யார் இந்த பிரபுல் ஹிஞ்சே?" என்ற கேள்வி தற்போது இணையத்தில் டிரெண்டிங்கில் உள்ளது.
அறிமுகப் போட்டியில் ஹாட்ரிக்
ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் அணிக்கு எதிரான ஆட்டத்தில், பந்தைக் கையில் எடுத்த ஹிஞ்சே ஒரு சூறாவளியைப் போலச் செயல்பட்டார். அவர் வீழ்த்திய மூன்று முக்கிய விக்கெட்டுகளும் டக்-அவுட் (Duck) முறையில் வீழ்ந்தது தான், ஹிஞ்சேவின் டாப் கிளாஸ் பவுலிங்கிற்கு அடையாளம். இந்த ஐபிஎல் போட்டியில் அபாரமாக ஆடி வரும் வைபவ் சூர்யவன்ஷி, ஹிஞ்சே வீசிய கடினமான லெந்த் பந்தை அடிக்க முயன்று விக்கெட் கீப்பரிடம் கேட்ச் கொடுத்து வெளியேறினார்.
அடுத்ததாக வந்த ஜூரலுக்கு ஸ்டம்புகளைப் பறக்கவிட்டார். தனது மூன்றாவது விக்கெட்டாக பிரிட்டோரியஸை ஒரு அருமையான ஸ்விங் பந்து மூலம் வீழ்த்தினார். ஒரே ஓவரில் ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் அணியை 1/3 என்ற நிலைக்குத் தள்ளிய ஹிஞ்சே, ஐபிஎல் அரங்கில் தன்னை ஒரு மிரட்டலான பந்துவீச்சாளராக அடையாளப்படுத்திக் கொண்டார்.
யார் இந்த பிரபுல் ஹிஞ்சே?
விதர்பாவைச் சேர்ந்த 24 வயது இளம் வேகப்பந்து வீச்சாளரான இவர், ஒரு Hit-the-deck ரக பந்துவீச்சாளர் ஆவார். 13 வயதிலேயே கிரிக்கெட் மீது கொண்ட ஆர்வத்தால் தனது தந்தையைச் சம்மதிக்க வைத்து கிரிக்கெட் அகாடமியில் சேர்ந்தார். 2024/25 ரஞ்சி கோப்பைத் தொடரில் விதர்பா சீனியர் அணிக்காக அறிமுகமானார். 10 முதல்தரப் போட்டிகளில் விளையாடி 27 விக்கெட்டுகளை 26.7 என்ற சராசரியில் வீழ்த்தியுள்ளார். ஐபிஎல் வருவதற்கு முன்பு இவர் ஒரே ஒரு டி20 போட்டியில் மட்டுமே விளையாடியிருந்தார். அந்தப் போட்டியில் உமேஷ் யாதவுடன் இணைந்து பந்துவீசி ஆந்திரா கேப்டன் ரிக்கி புய்யின் விக்கெட்டை வீழ்த்தியிருந்தார்.
காயத்தில் இருந்து மீண்ட ஹிஞ்சே
ஹிஞ்சேவின் பயணம் அவ்வளவு எளிதானதாக இருக்கவில்லை. கடந்த காலங்களில் அவர் கடுமையான முதுகு வலியால் பாதிக்கப்பட்டார். அதிலிருந்து மீண்டு வர எம்.ஆர்.எஃப் பேஸ் அகாடமி அவருக்குப் பெரும் உதவியாக இருந்தது. அங்கு ஆஸ்திரேலிய ஜாம்பவான் கிளென் மெக்ராத்திடம் பந்துவீச்சு நுணுக்கங்களைக் கற்றுக் கொண்டார். மேலும், சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத் அணியின் பந்துவீச்சு பயிற்சியாளர் வருண் ஆரோன், ஹிஞ்சேவின் திறமையை மெருகேற்றுவதில் முக்கிய பங்கு வகித்துள்ளார்.
கனவு பலித்தது
போட்டிக்குப் பிறகு பேசிய ஹிஞ்சே ஒரு நெகிழ்ச்சியான தகவலைப் பகிர்ந்து கொண்டார். "கடந்த ஆண்டே நான் எனது அறிமுகப் போட்டியில் 4 அல்லது 5 விக்கெட்டுகளை வீழ்த்துவேன் என்று ஒரு இடத்தில் எழுதி வைத்திருந்தேன்," என்றார். அவர் கண்ட கனவு இப்போது நனவாகியுள்ளது. வெறும் 30 லட்ச ரூபாய் என்ற குறைந்த விலைக்கு எடுக்கப்பட்டாலும், கோடிக்கணக்கில் சம்பளம் வாங்கும் வீரர்களுக்கு இணையாகச் செயல்பட முடியும் என்பதை பிரபுல் ஹிஞ்சே நிரூபித்துள்ளார். சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத் அணியின் இந்த 'மாஸ்டர் ஸ்ட்ரோக்' தேர்வு, அந்த அணிக்கு இந்த சீசனில் பெரும் பலமாக அமையும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
