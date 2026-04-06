சிஎஸ்கே தோல்விக்கு யார் பொறுப்பு? உண்மையை ஒப்புக்கொண்ட ருதுராஜ்!

ஐபிஎல் 2026 கிரிக்கெட் தொடரில் 5 முறை சாம்பியன் பட்டம் வென்றுள்ள சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணி, தொடர்ந்து இந்த சீசனில் தோல்விகளை சந்தித்து வருவது ரசிகர்களுக்கு பெரும் அதிர்ச்சியை அளித்துள்ளது. ஞாயிற்றுக்கிழமை நடைபெற்ற ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களூரு அணிக்கு எதிரான போட்டியில் சிஎஸ்கே 43 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் படுதோல்வி அடைந்துள்ளது. பெங்களூரு சின்னசாமி மைதானத்தில் இந்த போட்டி நடைபெற்றது. இதில் சிஎஸ்கே அணியின் ஃபீல்டிங், பந்துவீச்சு மற்றும் பேட்டிங் என அனைத்துமே சொதப்பலாக அமைந்தது. ஏற்கனவே ராஜஸ்தான் மற்றும் பஞ்சாப் அணிகளுக்கு எதிரான போட்டிகளிலும் சென்னை அணி தோல்வியை சந்தித்திருந்த நிலையில், தற்போது இந்தத் தோல்வியும் அந்த பட்டியலில் இணைந்துள்ளது. இந்நிலையில், இந்த மோசமான தோல்விக்கு நானே முழுமையாக பொறுப்பேற்று கொள்கிறேன் என்று சென்னை அணியின் கேப்டன் ருதுராஜ் கெய்க்வாட் தெரிவித்துள்ளார்.
Tough times, in this together #RCBvCSK pic.twitter.com/h603kCDNGL
— Chennai Super Kings (@ChennaiIPL) April 5, 2026
ஆர்சிபி அணியின் சிறப்பான பேட்டிங்
இந்த போட்டியில் டாஸ் வென்ற சிஎஸ்கே கேப்டன் ருதுராஜ் கெய்க்வாட் முதலில் பந்துவீச்சை தேர்வு செய்தார். அதன்படி முதலில் களமிறங்கிய ஆர்சிபி அணியின் பேட்ஸ்மேன்கள் தொடக்கம் முதலே சென்னை அணியின் பந்துவீச்சை நாலாபுறமும் சிதறடித்தனர். குறிப்பாக ஆட்டத்தின் இறுதி ஓவர்களில் அதிரடி காட்டிய டிம் டேவிட், 8 இமாலய சிக்ஸர்களை பறக்கவிட்டு வெறும் 25 பந்துகளில் 70 ரன்களை விளாசி ஆட்டமிழக்காமல் களத்தில் நின்றார். அவருக்கு துணையாக விளையாடிய ஆர்சிபி கேப்டன் ரஜத் படிதார் ஆட்டமிழக்காமல் 49 ரன்கள் சேர்த்தார். இதன் மூலம் 20 ஓவர்களில் ஆர்சிபி அணி 3 விக்கெட்டுகளை மட்டுமே இழந்து 250 ரன்கள் என்ற இமாலய இலக்கை நிர்ணயித்தது.
பந்துவீச்சில் மட்டுமின்றி, ஃபீல்டிங்கிலும் சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணி பல சொதப்பல்களை செய்தது. பவர்பிளேயிலேயே விராட் கோலியின் கேட்ச்சை சிஎஸ்கே வீரர்கள் தவறவிட்டனர். அதன்பிறகு டிம் டேவிட் 28 ரன்களில் இருந்தபோது அன்ஷுல் கம்போஜ் வீசிய பந்தில் க்ளீன் போல்ட் ஆனார். ஆனால் அது நோ-பால் என அறிவிக்கப்பட்டதால், அவருக்கு மீண்டும் வாய்ப்பு கிடைத்தது. அந்த வாய்ப்பை பயன்படுத்தி கொண்ட அவர் ஆட்டமிழக்காமல் 70 ரன்கள் குவித்தது ஆட்டத்தின் மிகப்பெரிய திருப்புமுனையாக அமைந்தது. இந்த தவறே தங்களுக்கு பெரும் பின்னடைவாக அமைந்தது என ருதுராஜ் போட்டிக்கு பிறகு சுட்டிக்காட்டினார்.
சிஎஸ்கே செய்த முக்கிய தவறுகள்
251 ரன்கள் என்ற கடினமான இலக்கை நோக்கி களமிறங்கிய சென்னை அணிக்கு, தொடக்கமே பெரும் அதிர்ச்சியாக அமைந்தது. முதல் 3 ஓவர்களுக்குள்ளாகவே சஞ்சு சாம்சன், கேப்டன் ருதுராஜ் கெய்க்வாட் மற்றும் ஆயுஷ் மாத்ரே ஆகிய மூவரும் தங்களது விக்கெட்டுகளை பறிகொடுத்து ஏமாற்றம் அளித்தனர். ஜேக்கப் டஃபி பந்துவீச்சில் ருதுராஜ் ஆட்டமிழந்தார். முன்னணி வீரர்கள் அடுத்தடுத்து வெளியேறியதால், சென்னை அணி 80 முதல் 90 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் படுதோல்வி அடையும் என அனைவரும் நினைத்தனர். ஆனால் பின்வரிசையில் களமிறங்கிய சர்பராஸ் கான் (50 ரன்கள்), பிரசாந்த் வீர் (43 ரன்கள்), ஜேமி ஓவர்டன் (37 ரன்கள்) மற்றும் சிவம் துபே ஆகியோர் அபாரமாக போராடி அணியின் ஸ்கோரை உயர்த்தினர். இவர்களின் சிறப்பான ஆட்டத்தால் ஓரளவுக்கு ரன்கள் சேர்ந்தாலும், இறுதியில் 43 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் சென்னை அணி தோல்வியை தழுவியது.
தோல்வியை ஒப்புக்கொண்ட கேப்டன் ருதுராஜ்
போட்டி முடிந்த பிறகு பேசிய சிஎஸ்கே கேப்டன் ருதுராஜ் கெய்க்வாட், அணியின் தோல்விக்கு எவ்வித சாக்குபோக்கும் சொல்லாமல் தானே முழு பொறுப்பையும் ஏற்றுக்கொண்டார். அவர் கூறுகையில், "உண்மையை சொல்ல வேண்டும் என்றால், எங்கள் வீரர்களின் போராட்டம் எனக்கே ஆச்சரியமாக இருந்தது. சர்பராஸ், பிரசாந்த் வீர், ஜேமி ஓவர்டன் மற்றும் சிவம் துபே ஆகியோர் மிகச் சிறப்பாக போராடினார்கள். டாப் ஆர்டரில் களமிறங்கிய நான் இன்னும் கொஞ்சம் சிறப்பாக விளையாடி ரன்கள் சேர்த்திருந்தால், ஒருவேளை இந்த இலக்கை நாங்கள் வெற்றிகரமாக துரத்தி பிடித்திருக்க முடியும். எனவே, இன்றைய தோல்விக்கு முழுக்காரணம் நான்தான். அது என் மீதுதான் தவறு" என்று மிகவும் உருக்கமாக தெரிவித்தார்.
தொடரும் கேப்டன்சியின் சறுக்கல்கள்
நடப்பு ஐபிஎல் 2026 சீசனில் ருதுராஜ் கெய்க்வாட்டின் பேட்டிங் ஃபார்ம் மற்றும் கேப்டன்சி என இரண்டுமே கடும் விமர்சனங்களை சந்தித்து வருகிறது. இதுவரை விளையாடிய 3 போட்டிகளிலும் சேர்த்து அவர் வெறும் 41 ரன்கள் மட்டுமே எடுத்துள்ளார்; இதில் அவரது அதிகபட்ச ஸ்கோர் 28 மட்டுமே ஆகும். சிஎஸ்கே அணி தனது பழைய ஆதிக்கத்தை மீண்டும் நிலைநாட்ட வேண்டுமெனில், கேப்டன் ருதுராஜ் தனது ஃபார்மை மீட்டெடுத்து, பேட்டிங்கிலும் கேப்டன்சியிலும் தனது முழு திறமையையும் வெளிப்படுத்த வேண்டியது மிகவும் அவசியமாகியுள்ளது.
